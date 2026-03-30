Anna Terés, cocinera: "Los huevos no se cuecen con vinagre ni sal; se pinchan con un alfiler para que no se rompan"

Para preparar diferentes recetas, podemos necesitar unos huevos duros que queden perfectos, pero a menudo podemos encontrarnos con dificultades para conseguirlo. Es frecuente encontrarse con huevos que se agrietan, pero afortunadamente existen maneras de evitarlo.

De la mano de la cocinera Anna Terés, una gran influencer gastronómica, podemos conocer cuáles son los trucos más conocidos y eficaces a la hora de conseguir unos huevos cocidos perfectos.

Los huevos pueden romperse durante la cocción debido a varios factores que tienen que ver con la presión interna del alimento, así como por el choque térmico y la agitación en el agua. Dentro del huevo, en su extremo más ancho, hay una pequeña cámara de aire que, cuando se calienta rápidamente, el aire se expande y presiona la cáscara.

Si esta presión es demasiado fuerte y supera la resistencia de la cáscara, esta última se puede agrietar, permitiendo que parte de la clara fluya hacia el exterior del huevo y entre en contacto con el agua hirviendo, arruinando el resultado final.

De igual modo, otro factor importante a tener en cuenta es el movimiento del agua durante la cocción. Si el agua hierve a borbotones y hay varios huevos, chocarán los unos con los otros o contra las propias paredes de la olla, y como consecuencia de ello, pueden surgir fisuras en la cáscara.

Tampoco hay que olvidar que algunos huevos tienen la cáscara más fina que otros y, por lo tanto, ofrecen menos resistencia. Por lo tanto, no está de más conocer el truco que comparte la catalana Anna Terés con sus seguidores.

El truco del alfiler de Anna Terés

Para conseguir unos huevos cocidos que queden perfectos y no se rompan ni a la hora de cocerlos ni al pelarlos, Anna Terés recalca que hay que comenzar por elegir huevos que no sean superfrescos, pues funcionarán mejor aquellos que tengan una semana o 10 días que los recién puestos.

Los huevos muy frescos tienen la membrana interna más adherida a la clara y son más complicados de pelar. Solo con elegir unos huevos con varios días no será suficiente para evitar que se rompan al cocerlos, pero sí hay que tenerlo en cuenta para conseguir una superficie intacta.

Para la cocción es habitual recurrir a un truco popular que consiste en agregar sal y un chorro de vinagre al agua. Esto solo será útil si el huevo se rompe, porque ayuda a que se cuaje más rápido y no se desparrame por completo, pero no evitará que se rompa.

Este truco no es la solución a este problema, que, como explica la chef, sí que se puede solucionar con el truco del alfiler. En muchas ocasiones, la rotura de los huevos duros tiene que ver con la expansión del aire en el interior del huevo, y para evitarlo es suficiente con permitir que este aire salga libremente y se disminuya la presión en el interior.

Para ello será suficiente con hacer un pequeño orificio en el extremo más ancho del huevo utilizando un alfiler, logrando de esta manera el alivio de la presión interna. "Los huevos no se cuecen con vinagre ni sal; hay que pinchar la base con un alfiler", explica Anna Terés.

Pese a que se trata de un truco muy eficaz, puede no ser suficiente para asegurarse unos huevos cocidos sin roturas. Si el calentamiento no es gradual y se introducen unos huevos directamente desde la nevera en agua hirviendo, se da un choque térmico que puede originar grietas en la cáscara.

La manera más segura de evitar este problema es cocinar los huevos partiendo de agua fría y comenzar a contar el tiempo cuando el agua alcance un hervor suave que habrá que mantener a lo largo de toda la cocción.

Cocer huevos a partir de agua caliente

Al igual que ocurre a la hora de preparar cualquier otro alimento, al elaborar huevos duros, cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Muchas personas están acostumbradas a cocer los huevos echándolos en agua caliente y dejándolos durante un periodo de tiempo exacto para que queden en su punto.

Se puede seguir haciendo sin problemas, pero existe una serie de precauciones a tener en cuenta para evitar que los huevos cocidos se puedan llegar a romper, afectando, por lo tanto, a las preparaciones en las que se utilicen.

Más allá de los consejos de Anna Terés, podemos seguir las indicaciones del chef chileno Heinz Wuth (@soycienciaycocina), quien asegura que, si se quieren cocer los huevos partiendo de agua caliente, se debe asegurar que los huevos se encuentren a temperatura ambiente.

Asimismo, es aconsejable utilizar una cuchara para sumergir los huevos en el agua con suavidad, puesto que, si se sueltan directamente en la olla, podrían romperse al golpear el fondo de la misma.

Si se van a cocer varios huevos al mismo tiempo, es imprescindible utilizar una olla que tenga un tamaño lo suficientemente grande como para que los huevos puedan tener cierta libertad para moverse en el agua, evitando que se choquen los unos con los otros.

Hay que tener claro que los huevos deben cocerse a fuego moderado, puesto que, si el agua hierve con mucha intensidad, podrían llegar a agitarse en exceso y chocar violentamente entre ellos mismos o contra las paredes de la olla.

Por último, recordar que, para pelarlos más fácilmente, los huevos se deben enfriar rápidamente bajo un chorro de agua fría o sumergiéndolos en un recipiente de agua con hielo durante 5-10 minutos. Así, será suficiente con golpear suavemente sobre la encimera y hacer rodar los huevos.