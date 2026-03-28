Reino Unido cambia las normas: todos los españoles necesitan este permiso para viajar al país desde 2026
A partir de febrero de 2026, todos los ciudadanos españoles necesitarán una Autorización Electrónica de Viaje, conocida como ETA, para poder entrar.
Más información: Natalia, conductora de VTC: "Si aceptamos viajes en parada de taxis, Uber nos penaliza y los taxistas nos acorralan"
Cada vez son más las mujeres españolas que hacen las maletas y se escapan unos días fuera de España, ya sea para una escapada cultural, una experiencia gastronómica o simplemente para desconectar de la rutina.
Viajar por Europa se ha convertido en algo habitual, cómodo y casi automático, especialmente en destinos como Londres, donde hasta ahora bastaba con llevar el DNI o, como mucho, el pasaporte.
Sin embargo, ese escenario aparentemente sencillo ha cambiado este 2026, y conviene entender bien qué implica para evitar sorpresas de última hora.
Qué necesito para viajar a Reino Unido
Durante años, moverse por Europa ha sido sinónimo de libertad y facilidad, lo que ha impulsado ese tipo de viajes cortos que se organizan casi sin pensar.
Muchas viajeras españolas han interiorizado que, al tratarse de destinos cercanos, los requisitos son mínimos y que no hace falta preocuparse demasiado por la documentación.
No obstante, el contexto ha cambiado desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y ahora ese país da un paso más en el control de sus fronteras con una medida que afecta directamente a quienes planean visitar ciudades como Londres.
A partir del 25 de febrero de 2026, todos los ciudadanos españoles necesitarán una Autorización Electrónica de Viaje, conocida como ETA, para poder entrar en el Reino Unido.
Este permiso deja de ser opcional y pasa a ser un requisito imprescindible incluso para estancias cortas, lo que supone un cambio importante en la forma en la que se planifican estos viajes.
La ETA es un documento digital que se solicita a través de la web o la aplicación oficial del gobierno británico, en gov.uk, y tiene un coste de 20 libras por persona, que equivale aproximadamente a unos 24 euros.
Una vez concedida, tiene una validez de dos años, lo que permite viajar varias veces durante ese periodo sin necesidad de repetir el trámite, siempre que el pasaporte asociado siga siendo el mismo.
Y aquí aparece otro detalle importante, porque esta autorización está vinculada directamente a un pasaporte con chip biométrico, por lo que no se puede utilizar el DNI para este tipo de viajes.
Además, no se trata solo de solicitarla, sino de tenerla aprobada antes de viajar. Las autoridades recomiendan gestionarla al menos con tres días de antelación, aunque lo más prudente es no dejarlo para el último momento.
Esto es fundamental porque las aerolíneas tienen la obligación de comprobar que cada pasajero dispone de una ETA válida antes de permitir el embarque, lo que significa que, sin este permiso aprobado, simplemente no se puede subir al avión.
Para qué sirve la ETA
Aunque pueda parecer un simple trámite más, lo cierto es que esta medida responde a un cambio más amplio en la política migratoria del Reino Unido.
El objetivo es reforzar la seguridad fronteriza y modernizar los controles, permitiendo a las autoridades verificar con antelación quién va a entrar en el país.
@akkicris ⚠️🇬🇧 OJO si tienes un viaje planeado a Reino Unido a partir del 2 de abril: si no te sacas la ETA no te van a dejar entrar. 📝 Te explico todo lo que tienes que saber
De esta manera, se realiza un filtrado previo que facilita los procesos a la llegada, pero que exige a los viajeros una mayor previsión antes de iniciar el viaje.
Aun así, la ETA no sustituye los controles habituales en frontera. Una vez en el Reino Unido, los viajeros deberán seguir cumpliendo con los requisitos estándar de inmigración, lo que incluye poder demostrar el motivo del viaje, presentar un billete de vuelta y acreditar dónde se van a alojar.
Es decir, aunque el proceso se digitaliza en parte, la responsabilidad del viajero sigue siendo la misma, y conviene llevar toda la documentación en regla.
Este permiso permite estancias de hasta seis meses, por lo que resulta adecuado para escapadas turísticas, visitas familiares o viajes de ocio, que son precisamente los más habituales entre las españolas que viajan a Reino Unido.
Sin embargo, existen algunas excepciones, como es el caso de los ciudadanos irlandeses o de aquellas personas que ya cuentan con un permiso de residencia en el país, quienes no necesitan tramitar esta autorización.