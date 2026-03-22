La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: tener un piso antiguo podría obligarte a pagar miles de euros en 2026

En muchos hogares en España, son las mujeres quienes acaban tomando las decisiones prácticas del día a día, también cuando se trata de la vivienda, un aspecto que ahora empieza a cobrar más importancia con los cambios legales que afectan a los pisos antiguos.

No es un tema menor si se tiene en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 50% del parque de viviendas fue construido antes de 1980, lo que equivale a más de 9 millones de viviendas con varias décadas de antigüedad.

Esta realidad no solo implica un mayor deterioro estructural, sino que también tiene consecuencias legales y económicas cada vez más claras.

Y es que, con el paso de los años, los edificios antiguos no solo envejecen, sino que dejan de cumplir con los estándares actuales en aspectos clave como la eficiencia energética, la seguridad o la accesibilidad.

En otras palabras, vivir en un piso antiguo ya no significa solo tener una vivienda más fría en invierno o más calurosa en verano, sino habitar un inmueble que, en muchos casos, consume más energía de la que permite la normativa actual y presenta carencias que deben corregirse.

Por ello, tanto la legislación española como la europea están empezando a exigir que estos edificios se adapten progresivamente a los nuevos requisitos.

A partir de ahí, esas exigencias dejan de ser una recomendación y pasan a traducirse en actuaciones concretas. Es decir, los edificios deben someterse a inspecciones técnicas obligatorias, mejorar su aislamiento, renovar instalaciones o eliminar barreras arquitectónicas, entre otras intervenciones.

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En la práctica, esto significa que muchas de estas adaptaciones —desde mejoras energéticas hasta actuaciones de conservación o accesibilidad— no dependen de un solo propietario, sino que deben aprobarse y ejecutarse de forma conjunta, afectando a toda la comunidad de vecinos.

Qué puede pasar si mi edificio es muy antiguo

La Ley de Propiedad Horizontal es, precisamente, la encargada de regular cómo se toman las decisiones dentro de las comunidades de vecinos y, sobre todo, cuándo una obra puede imponerse incluso sin unanimidad.

Aunque muchos propietarios piensen que pueden negarse a pagar determinadas reformas, la realidad es más compleja, puesto que existen supuestos en los que la ley obliga a contribuir económicamente.

Por un lado, la normativa europea marca el camino. La Directiva (UE) 2024/1275 establece que los edificios residenciales con peor calificación energética deberán mejorar progresivamente su eficiencia.

Esto implica que las viviendas con letras F y G tendrán que alcanzar al menos la E antes de 2030 y la D antes de 2033.

Sin embargo, el punto de inflexión llega en 2026, cuando España deberá haber adaptado su legislación y comenzará a aplicarse una presión real sobre el mercado inmobiliario.

Como consecuencia, las comunidades de propietarios deberán empezar a aprobar obras de rehabilitación energética que afectan directamente a elementos comunes como fachadas, cubiertas o sistemas de calefacción

Estas actuaciones, lejos de ser opcionales, pueden imponerse por mayoría, obligando a todos los vecinos a pagar, incluso si votaron en contra.

Y aquí es donde aparecen las temidas derramas, que en muchos casos pueden superar fácilmente los 10.000 o incluso los 20.000 euros por vivienda.

Al mismo tiempo, la accesibilidad se convierte en otro frente clave. La Ley de Propiedad Horizontal establece que si en un edificio reside una persona mayor de 70 años o con discapacidad, las obras necesarias para garantizar la accesibilidad —como instalar un ascensor o una rampa— son obligatorias.

Además, los edificios con más de 50 años están obligados a pasar el Informe de Evaluación del Edificio, conocido como ITE o IEE.

Este informe no solo revisa el estado de conservación, sino también aspectos de accesibilidad y eficiencia energética. En caso de detectarse deficiencias, las reparaciones pasan a ser obligatorias.

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Sin embargo, no todo es negativo, ya que existen incentivos fiscales que buscan aliviar esta carga económica.

Hasta finales de 2026, los propietarios pueden beneficiarse de deducciones en el IRPF que van del 20% al 60% del coste de la obra, siempre que se logre una reducción significativa del consumo energético.

Estas ayudas, vinculadas en gran parte a los fondos europeos, son clave para fomentar la rehabilitación antes de que las exigencias sean aún mayores.

Por otro lado, aunque en 2026 no estará prohibido vivir en una vivienda antigua, sí comenzará a penalizarse su valor en el mercado.

Las viviendas con baja calificación energética ya se venden con descuentos de hasta un 15%, y esta diferencia podría aumentar en los próximos años.

Asimismo, de cara a 2030, se prevé que vender o alquilar viviendas con malas calificaciones sea cada vez más difícil, lo que convierte la reforma en una inversión casi obligada para mantener el valor del patrimonio.