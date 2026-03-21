Bruselas cambia las normas: España podrá destinar más dinero a vivienda social y alquiler asequible

La Comisión Europea ha presentado el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, el cual se encuentra pensado para combinar más oferta, inversión y reformas con las que tratar de aliviar la presión sobre los hogares.

De esta manera, trata de abordar una de las mayores necesidades de los ciudadanos europeos en la actualidad, que pasa por tener acceso a una vivienda asequible, sostenible y de buena calidad.

En un panorama en el que millones de europeos tienen grandes dificultades para acceder a la vivienda por el encarecimiento del sector inmobiliario, la UE toma medidas y ya ha entrado en vigor su nuevo plan que permitirá que España pueda destinar más dinero público a vivienda social y asequible.

Los precios de la vivienda han aumentado en más del 60%, mientras que los alquileres lo han hecho en más del 20% de media en la última década. La crisis de la vivienda no solo tiene un problema de poder encontrar un lugar en el que vivir.

Esta situación tiene consecuencias negativas sobre la movilidad laboral, el acceso a la educación y la formación de las familias, además de suponer un obstáculo para la competitividad de la economía de la Unión Europea y la cohesión social.

Para abordar esta crisis se requiere de un esfuerzo por parte de la UE, pero en este caso, lejos de hacerlo de una forma generalizada, se ha centrado en la realidad de cada uno de los territorios que lo conforman.

Medidas contra el desajuste de vivienda

La Comisión Europea ha tomado la decisión de apoyar a los Estados miembros, las regiones y las ciudades adoptando una serie de medidas en donde puedan aportar su valor añadido.

Este plan ha sido concebido para tratar de aumentar la oferta de vivienda, así como para impulsar las inversiones y las reformas, para abordar los alquileres de corta duración en zonas de vivienda tensionada y para apoyar a las personas más afectadas.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible propone medidas para un sector de la construcción y la renovación más productivo y con mayor innovación sobre el desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda, todo ello a través de la Estrategia Europea para la Construcción de Viviendas.

El paquete de medidas impulsado por la Unión Europea también incluye una comunicación y una recomendación con respecto a la Nueva Bauhaus Europea, con la que se apoyan proyectos sostenibles, asequibles y de alta calidad, facilitando de esta manera una transición limpia, la innovación y la bioeconomía.

Apoyo a vivienda asequible y social

La revisión de las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales facilitará a los Estados miembros el apoyo financiero a viviendas asequibles y sociales. Para lograrlo, la Comisión Europea colaborará con las autoridades nacionales, regionales y locales, simplificando las normas y los procedimientos que restringen la oferta de vivienda.

Dentro de las medidas a realizar, se tendrá una especial atención a la planificación y concesión de permisos, todo ello de la mano de una nueva iniciativa legislativa sobre los alquileres a corto plazo que servirá como apoyo para hacer frente a las zonas tensionadas.

Hasta el momento, desde la CE se han realizado inversiones de 43.000 millones de euros en vivienda, todo ello mientras continúa con el desarrollo de una nueva plataforma paneuropea de inversión, en cooperación con los bancos nacionales y regionales, el Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras internacionales.

Este nuevo plan europeo será especialmente beneficioso para quienes son los más afectados por la situación actual del mercado inmobiliario, es decir, jóvenes, estudiantes, trabajadores esenciales, personas con bajos ingresos y otros grupos desfavorecidos.

La Comisión Europea movilizará nuevas inversiones en vivienda social y para estudiantes, y por este motivo brindará su apoyo a los Estados miembros para encontrar soluciones para las personas sin hogar, haciendo valer el derecho a disfrutar de una vivienda.

Mayor flexibilidad para las ayudas estatales

La Comisión Europea ha aprobado la nueva normativa que ofrece un escenario mucho más flexible para las ayudas estatales. El punto más importante de la reforma radica en el reconocimiento de la vivienda como un Servicio de Interés Económico General (SIEG) y no como un simple bien de mercado.

El artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) aclara que la Unión Europea tiene la competencia para hacer todo lo posible para que estos servicios se gestionan bajo principios que les permitan cumplir con su cometido social, y por ello se justifica el apoyo financiero público.

Con la nueva normativa que se pone en marcha, se eliminan las trabas burocráticas que hacían que España se viese obligada a notificar previamente a Bruselas sobre cualquier inversión importante dentro del sector.

La propia rigidez de la normativa relacionada con la competencia en la materia suponía una limitación para el alcance de las ayudas estatales para evitar posibles alteraciones en el mercado.

Sin embargo, siendo conscientes de que existe un gran problema en el mercado actual en diferentes Estados miembros, que no solo afecta a los colectivos en riesgo de exclusión, sino también a jóvenes y clases medias, la Comisión Europea busca encontrar soluciones para poder enfrentar la crisis inmobiliaria que afecta a millones de personas.

La situación en España es especialmente preocupante, con un precio por metro cuadrado que no deja de crecer y que supera de media los 2.200 euros.