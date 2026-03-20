Un restaurante con vistas al estanque en Madrid y la Swap Party de Magas en la MBFW, entre los planes de la semana

Marzo consolida la primavera con días soleados que invitan a planes vibrantes al aire libre y en buena compañía. Las ciudades se llenan de propuestas frescas culturales, para amigos, familia o pareja, aprovechando el ritmo ligero de la estación.

Diferentes actividades energizantes que despiertan, encuentros culturales, ferias y opciones gastronómicas que unen. Ideas variadas para saborear el buen tiempo en las ciudades y más allá, creando momentos únicos y compartidos.

Magas y la moda circular

Swap Party.

La Swap Party de Enclave ODS y Magas irrumpe en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid este viernes 20, sábado 21 y domingo 22 para revolucionar tu armario con piezas de segunda mano.

Lleva entre una y 10 prendas femeninas, limpias y en buen estado para recibir fichas canjeables (uno, tres, cinco o 10 puntos según marca y calidad) y poder intercambiarlas por otras alternativas que te gusten.

Hazte con tu invitación entre las 300 gratuitas a través de la Comunidad de Magas para que puedas acudir y aprovechar la jornada. Además, todo el excedente va a APRAMP para darle una segunda vida.

Un planazo fashion para salir de la pasarela con looks renovados y el armario lleno de novedades sin gastar un euro. Horario: de 11:00 a 19:00 diario en el stand de IFEMA.

¿Dónde? Av. del Partenón, 5, Barajas, 28042, Madrid

La nueva apertura gastronómica

La terraza del restaurante con vistas al lago. Cedidas

Llega a LaFinca de Pozuelo el nuevo Ó Terraza & Music Bar de Barbillón Family & Corp., tras 14 años liderando la hostelería y expandiendo su gastronomía.

El espacio destaca por sus 500 m² de Mediterráneo contemporáneo, con terraza aclimatada todo el año y vistas al estanque.

La carta, pensada para compartir, ofrece producto top: ensaladilla con gamba blanca de Huelva, saam de rejos de calamar, pulpo scamorza, falso risotto de bogavante, lomo bajo al Josper, lubina atlántica y huevos fritos con chipironcitos, entre otros.

Para alargar la sobremesa, postres como Ó Flurry de pistacho o roscón relleno de helado, más una amplia selección de cócteles. El plan fluye de brunch a tardeo, cena y ambiente; viernes y sábados desde las 18:30 h, música en directo para una noche sin prisas.

¿Dónde? Av. de Luis García Cereceda, 5, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Una feria de antigüedades

Cartel de la tercera edición de la feria. Cedidas

El 22 de marzo vuelve la tercera edición de El Déballage de La Moraleja, un plan imprescindible para los amantes de las antigüedades, en el Centro Comercial El Bulevar.

Tras su éxito en años anteriores, regresa con más de 30 anticuarios y brocantes de España, Francia y Portugal, y una amplia variedad de mobiliario: sofás, mesas de juego, lámparas, vajillas, cuberterías de plata inglesa, arte, porcelana de los años 50 y 70 y numerosos objetos decorativos.

Es una oportunidad perfecta para hacerse con piezas muy buscadas, como soperas de cerámica, figuras y tebeos de Tintín, ideales para iniciar o ampliar colecciones.

¿Dónde? P.º de Alcobendas, 10, 28109 Madrid

Arte en palacio

El Palacio de Liria de Madrid acoge Noches y Días, una nueva exposición de José María Sicilia que reúne 20 obras recientes y de etapas previas del artista.

Las piezas dialogan con la arquitectura, la memoria del edificio y la colección de la Casa de Alba, ya que se encuentran instaladas en espacios emblemáticos como la biblioteca, el Salón de Baile, el Salón Amores de los Dioses o el Salón Gran Duque.

Incluye obras site-specific —creadas expresamente para el lugar— que fusionan pintura, fotografía, impresiones y escultura delicada, evocando relatos entrecruzados como Las mil y una noches: historias dentro de historias, temporalidades no lineales y mitologías íntimas.

Se puede visitar hasta el 31 de mayo de 2026 en los horarios de lunes 10:00–14:00 h (último acceso 12:45); martes a domingo 10:00–14:00 h y 16:00–19:00 h (último acceso 18:00). Los precios de lunes a viernes van desde 15 € y los sábados y domingos desde 17 €.

¿Dónde? Calle de la Princesa, 20 (Centro) 28008 Madrid

Una despedida memorable

El pódcast La Vida Secreta de las Madres se despide con un Gran Live Show el sábado 16 de mayo de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Andrea Ros y Paola Roig cierran tres años de relato sobre maternidad real con confesiones del postparto, la culpa, la sexualidad, la salud mental, las peleas de pareja y "secretos oscuros". Tras haber creado una comunidad masiva que llenó teatros en su gira con debates en directo donde el público forma el círculo de madres, esperan lo mismo para este cierre.

Un evento único donde llenarán el teatro de invitadas, dinámicas especiales y un hasta siempre. Las entradas se consiguen a través de su página web desde 29 €.

¿Dónde? Passeig Olímpic, 5 (Sants-Montjuïc), 08038 Barcelona

Teatro en Sevilla

La alegría, obra escrita y dirigida por Marilia Samper –ganadora del Premio Lorca 2025 a mejor producción con Serendipia– llega a Sevilla los días 26, 27 y 28 de marzo en la Real Fábrica de Artillería.

Después de arrasar en la Sala Beckett con su versión en catalán y su paso por Cervantes Theatre en Londres, llega adaptada al español con la iniciativa cultural Proyecto Artillería.

La historia explora un barrio obrero donde una madre y su hijo con parálisis cerebral piden una rampa en el edificio, desatando un conflicto vecinal que revela egoísmos, tradiciones y la fragilidad de la solidaridad.

Junto a un reparto andaluz, los artistas se preparan para sorprender la ciudad. Las entradas tienen un precio de 18 € para la general y 14,40 € reducida.

¿Dónde? Av. Eduardo Dato, 58, 41018 Sevilla

Hablando con el cuerpo

Sesión de fotos promociónales para la obra. Cedidas

La bailaora y coreógrafa Rocío Molina representa su nuevo espectáculo Calentamiento en el Teatre Lliure de Montjuïc hasta el 29 de marzo. Se trata de una creación dirigida por ella misma, con codirección de Pablo Messiez y dirección musical de Niño de Elche, junto a un elenco de cantaoras y músicos.

La obra parte de su propio título para indagar en el cuerpo como espacio de inicio, energía, deseo, esfuerzo y resistencia; ese estado en que se enciende y mantiene la fiesta viva.

La obra continuará la gira por espacios como el Teatro Central de Sevilla, el Teatro Cervantes de Málaga y varios escenarios en Francia.

¿Dónde? Plaça de Margarida Xirgu, 1 (Sants-Montjuïc), 08004 Barcelona