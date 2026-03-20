Los propietarios que hayan cerrado el balcón sin permiso pueden verse obligados a deshacer la obra, según la Ley

Cerrar una terraza es una de las reformas más comunes en España para ganar espacio en casa, especialmente en pisos pequeños. Sin embargo, este tipo de cerramientos pueden ser ilegales, incluso aunque otros vecinos del edificio ya los tengan instalados.

Esto es precisamente lo que recoge la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 7.1 y de lo que también advierten los propios arquitectos como Daniel Santiago. El arquitecto técnico y especialista en licencias en Madrid lo advierte en Revista de Interiores.

El fallo más habitual es creer que "como hay terrazas cerradas en mi bloque, yo puedo cerrar la mía", asegura. Y es que, según este experto, muchas veces esos balcones cerrados que se ven desde la calle y aunque lleven años puestos, se han hecho "sin título habilitante" o lo que es lo mismo, sin permiso urbanístico.

Una de las razones por las que recomienda no cerrar el balcón solo porque lo han hecho el resto de vecinos. La clave está en saber si esos cerramientos están tramitados o si "son simplemente obras hechas sin legalizar", ya que que esos cerramientos se acepten dependerá de donde esté la vivienda y del nivel de protección que tenga.

En el caso de las plantas intermedias, Daniel advierte de que para cerrar la terraza a menudo se requiere "un proyecto conjunto de fachada aprobado en junta de vecinos". Y es que, aunque la terraza sea del propietario, la fachada no deja de ser un elemento común del edificio que afecta a toda la comunidad, de ahí que la aprobación de la comunidad de propietarios sea fundamental.

Qué dice la Ley

El propio artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe de manera expresa que ningún propietario pueda alterar la configuración del edificio sin que exista un acuerdo previo de la comunidad, aunque la terraza sea de uso privativo.

Esto quiere decir, que cerrar una terraza, cambiar sus materiales o modificar su aspecto alteran la estética del conjunto. Por lo que para realizar este tipo de reforma de forma legal, debe existir previamente siempre un acuerdo formal en la Junta de propietarios, el cual deberá estar aprobado con mayoría cualificada (3/5 partes), el acta firmada con el acuerdo y la licencia urbanística del Ayuntamiento.

En el caso de no seguir estos pasos, la obra podría considerarse ilegal y la comunidad podría exigir su demolición, aunque lleve años hecha.

Cerramientos de cristal

Una de las dudas clásicas en este tipo de cerramientos es si los sistemas de cierre de balcón sin marcos y con cristal cuentan. En estos casos y como también advierte Daniel Santiago, "da igual que sea PVC, aluminio o sin marcos", igualmente estás generando un cerramiento.

La mayor diferencia reside en el caso de este tipo de cerramientos de cristal en áticos o en zonas históricas. En el primer caso, la normativa suele permitir solo elementos como pérgolas o otras opciones que no generen volumen cerrado. En el caso de las zonas históricas, este tipo de cerramientos no suelen estar permitidos.

Cerrar el balcón sin permisos

En estos casos el Ayuntamiento puede llegar a actuar, normalmente tras una denuncia vecinal. El proceso empieza con una orden de legalización, la cual en algunos casos puede darte el margen necesario para regularizar antes de que pueda haber sanciones. Sin embargo, si no se regulariza, las sanciones pueden oscilar entre 1.500 y hasta 30.000 euros, según Vitroglass.