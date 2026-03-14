Maialen, cocinera: "Para que el arroz con leche quede más cremoso, añade una pizca de sal y 30 g de mantequilla al final"

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El arroz con leche es un postre tradicional, cremoso y casero que cuenta con una gran popularidad en España, aunque también es un clásico a nivel internacional. En nuestro país, si hay un sitio en el que goza de una gran popularidad, ese es el Principado de Asturias.

De la mano de la cocinera Maialen Kiros (@maialenkiros en Instagram), podemos conocer cómo preparar un arroz con leche tradicional, sin nata ni atajos, en una receta que ha explicado en uno de sus vídeos.

Aunque reconoce que en su casa el arroz con leche se hacía de otra manera, tras visitar Asturias y probar la receta de arroz con leche tradicional, decidió que debía comenzar a preparar esta manera de elaborarla en su propia casa.

Maialen recomienda guardar esta receta para cuando tengas tiempo suficiente para elaborarla, ya que se trata de un arroz con leche que no se hace con prisas.

"En mi casa siempre se hacía de otra manera. Era un arroz con leche que tomábamos en verano, más ligero y diferente", explica, al mismo tiempo que recalca que "la primera vez que probé el arroz con leche en Asturias fue toda una revelación".

Cómo preparar arroz con leche tradicional

Maialen, que recalca que en su visita a Asturias descubrió un arroz con leche cremoso, sin nata, caliente y contundente, "de esos que se comen con cuchara y casi pesan". Se quedó encantada con su sabor y textura, y por ello ha querido compartir la receta con todos sus seguidores.

La cocinera, que hace hincapié en que "el arroz con leche más cremoso no lleva canela; se consigue añadiendo 30 gramos de mantequilla al final", insiste en que se trata de una receta que requiere de calma.

Ingredientes del arroz con leche tradicional 1,5 litros de leche entera

100 g de arroz redondo

100 g de azúcar

30 g de mantequilla

1 rama de canela

1 pizca de sal

Piel de limón Paso 1 Pon en una olla la leche, el arroz, la rama de canela, la piel de limón y la pizca de sal. No añadas aún el azúcar ni la mantequilla. Paso 2 Cocina a fuego bajo, removiendo constantemente para que el arroz no se pegue. Paso 3 Deja que el arroz se vaya cocinando lentamente hasta que esté tierno y cremoso. Paso 4 Cuando el arroz esté en su punto, añade el azúcar y mezcla bien. Paso 5 Apaga el fuego e incorpora la mantequilla. Paso 6 Remueve con energía para romper ligeramente el arroz y que se integre con la leche. Paso 7 Deja reposar unos minutos antes de servir para que termine de espesar.

La historia del arroz con leche

El arroz con leche es un postre tradicional, especialmente típico en Asturias, donde se elabora prácticamente de la misma forma desde el siglo XVII, aunque hubo distintas variantes con leche de almendras o coco.

Se trata de uno de los postres más queridos por los españoles, pues de alguna manera evoca recuerdos infantiles. Es un habitual en los menús del día de muchos restaurantes, dejando un sabor espectacular cuando se prepara de la manera tradicional.

A pesar de su aparente simplicidad, al tratarse de un postre basado en arroz, leche, azúcar y aromatizantes naturales, se deben tener en cuenta las recomendaciones de los expertos para poder disfrutar de la receta tradicional.

Los orígenes de este postre son inciertos, dado que es complicado poder establecer un origen temporal concreto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en España no hubo arroz antes de que los musulmanes lo trajeran a Al-Ándalus y desarrollaran su cultivo, en torno al siglo X.

Se sabe que en torno al año 1477, ya había platos dulces hechos con leche, azúcar, especias y harina de arroz, como se podía encontrar en el Libro de guisados escrito por el catalán Ruperto de Nola, que fue publicado en 1520.

Nola definió como un "manjar imperial" a una especie de natillas que se elaboraban con los mismos ingredientes que el arroz con leche, con la excepción de que en su caso el arroz estaba molido.

La receta más antigua conocida hasta el momento aparece reflejada en el recetario Libro del Arte de Cozina, publicado en 1607 por Domingo Hernández de Maceras, cocinero del Colegio Mayor de Oviedo de la Universidad de Salamanca.

En este caso, en el apartado dedicado a los platos de vigilia, la primera fórmula explica cómo se elabora el arroz con leche, con una receta que es prácticamente idéntica a la que se utiliza hoy en día, salvo que usa parte de agua en la cocción del arroz.

Hasta poco más de un siglo antes, la Iglesia prohibió el consumo de lácteos y huevos en días de vigilia, por lo que en el siglo XVII aún era común utilizar leche vegetal de almendras en lugar de leche de vaca. Como no en todas las regiones era común el ganado vacuno, también se usaban en la antigüedad leches de cabra o de oveja.

Por aquel entonces se echaba mano de aquellos recursos a los que se podía acceder, permitiendo en todo caso disfrutar del arroz con leche tradicional, aunque en las diferentes regiones no se prepara de la misma manera.