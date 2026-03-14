Lourdes, madre de 11 hijos: "En la compra de la semana nunca faltan 4 litros de leche para desayunar y 24 huevos"

Se calcula que en España, cerca de 800.000 hogares cuentan con el título oficial de familia numerosa. Las estimaciones más recientes, procedentes de fuentes como Statista, sitúan esta cifra entre las 765.000 y 820.000 unidades familiares, dependiendo de la metodología empleada.

Aunque representan solo alrededor del 6 % de familias del país, su peso demográfico es clave, ya que agrupan a un número significativamente mayor de menores. Este perfil las convierte en un pilar estratégico para asegurar el relevo generacional. Un ejemplo muy visible es el de Lourdes Álvarez, conocida en TikTok como @solosomos13, donde muestra la vida diaria de un hogar con muchos miembros.

Desde estrategias para optimizar la compra semanal hasta menús pensados para varios comensales, pasando por consejos prácticos de organización doméstica. En uno de sus vídeos, Lourdes enseña los productos que nunca faltan en su cesta de la compra. Una lista que no solo cubre las necesidades de una familia, sino también las visitas habituales de amigos e invitados.

Alimentos imprescindibles

"Lentejas, huesos de ternera, espinazo, solomillo de pavo, queso... Aunque parezca mentira, esta es la compra de una madre de 11 hijos para una semana", cuenta Lourdes en uno de sus vídeos, mientras muestra el enorme ticket de una compra pensada para alimentar a toda la familia. La razón de una lista tan larga, explica, es simple: "Siempre somos muchos en casa".

Entre los productos que nunca pueden faltar en su cesta de la compra semanal se encuentran los imprescindibles del desayuno y también los que facilitan las comidas y cenas del día a día. "Incluimos 4 litros de leche para desayunar, dos docenas de huevos para hacer tortilla de patata o huevos fritos con los que remato mogollón de comidas porque tengo invitados extra prácticamente todos los días", confiesa.

La organización se complica aún más cuando, además de los 13 de casa, se suman amigos a la hora de comer, algo que, según Lourdes, ocurre con frecuencia. "Eso de que donde comen 13 comen 15 es una leyenda urbana. Lo tienes que hacer súper bien para poder acoger y nosotros estamos encantados de que vengan amigos de nuestros hijos. Vale la pena", afirma.

¿Y cómo logra que todo encaje en plena rutina familiar? Lourdes no duda en revelar su fórmula: "Pues complementando con huevos fritos con patatas y mucho cariño", asegura.

En tiempos de inflación, mantener la despensa bajo control se ha convertido en una tarea esencial para cualquier hogar y aún más para familias numerosas como la de Lourdes. Con el precio de los alimentos básicos al alza como la carne o los huevos, la planificación ya no es una opción, sino una necesidad.

Y es que, según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los huevos se han encarecido hasta un 30 % en los once primeros meses del año y productos como el chocolate, el cacao o el café también han experimentado subidas notables. Un contexto que obliga a hacer una compra más consciente, cuidando cada elección para no rebasar el presupuesto mensual.