María Pérez, chef: "Las fresas no se desinfectan con bicarbonato; se limpian con 1 parte de vinagre y 3 de agua"

Las fresas son muy populares por su irresistible sabor dulce con un toque ácido, así como por su excelente perfil nutricional y su versatilidad culinaria, pudiendo ser utilizadas en una infinidad de platos diferentes.

A la hora de prepararlas para su ingesta, es imprescindible limpiarlas adecuadamente al tratarse de una de las frutas con más residuos de pesticidas, tal y como nos recuerda la chef María Pérez Espín, que a través de su cuenta de Instagram (@mariapespin) comparte recetas saludables rápidas y otros consejos.

La experta nos invita a comer mejor al mismo tiempo que explica cuál es el truco natural más efectivo para limpiarlas y desinfectarlas sin necesidad de químicos, ya que, como ella misma recalca, "las fresas no se desinfectan con bicarbonato; se limpian con una parte de vinagre y tres de agua".

Desinfectar fruta y verdura de forma natural

María Pérez nos cuenta el método natural que ella misma utiliza en su casa para desinfectar fruta y verdura de una manera sencilla, en un método que es muy fácil de aplicar y que consigue cumplir a la perfección con su cometido.

En primer lugar, la chef llena un recipiente con agua templada, a la que incorpora posteriormente la fruta o verdura que quiere limpiar, que en este caso se trata de unas deliciosas y apetecibles fresas.

A continuación, añade un buen chorro de vinagre de manzana, un ingrediente que ayuda a la hora de eliminar posibles restos de pesticidas y bacterias de una manera natural. Tras haber creado esta mezcla con las proporciones indicadas, de una parte de vinagre por tres de agua, se puede continuar con su limpieza.

Se deja la fruta o verdura en remojo durante 5 a 10 minutos, removiendo con suavidad. Durante este periodo de tiempo se permite que el vinagre actúe y pueda desprender los residuos que están adheridos, en este caso, a las fresas.

Pasado este tiempo, es hora de escurrir todo el contenido y enjuagar cada pieza bajo el grifo, frotando suavemente la superficie para poder eliminar cualquier resto que haya podido quedar, así como el propio sabor a vinagre.

Finalmente, recomienda secar las piezas de fruta o verdura con papel de cocina, en un paso que es importante porque evita la humedad acumulada que podría llegar a generar moho durante el almacenamiento.

Con este método se consiguen eliminar bacterias, moho y reducir los pesticidas de una forma natural. María Pérez recomienda guardarlas limpias y secas en un recipiente con papel absorbente dentro del frigorífico para que las fresas duren varios días frescas y firmes.

Errores al limpiar fruta y verdura

El método que sugiere María Pérez Espín es altamente efectivo para poder desinfectar la fruta y la verdura, pero existe una serie de recomendaciones que también nos hace la chef y que hay que tener muy en cuenta para no correr riesgos:

Evita el uso de jabón o detergentes: es importante que, a la hora de desinfectar fresas o cualquier otra fruta y verdura, no se utilice ni jabón ni detergente, ya que se trata de productos que pueden llegar a dejar residuos tóxicos en el alimento, con el peligro que ello conlleva para la salud.

es importante que, a la hora de desinfectar fresas o cualquier otra fruta y verdura, no se utilice ni jabón ni detergente, ya que se trata de productos que pueden llegar a dejar residuos tóxicos en el alimento, con el peligro que ello conlleva para la salud. No excederse al remojar: cada una de las piezas de fruta o verdura se debe dejar en remojo durante un tiempo de 5 a 10 minutos. Es muy importante respetar los tiempos, evitando en todo caso dejar que estén en remojo durante más de 15 minutos, dado que se ablandan y pierden sabor.

cada una de las piezas de fruta o verdura se debe dejar en remojo durante un tiempo de 5 a 10 minutos. Es muy importante respetar los tiempos, evitando en todo caso dejar que estén en remojo durante más de 15 minutos, dado que se ablandan y pierden sabor. No las guardes húmedas: otro de los errores que no debes cometer es el de guardar las fresas mojadas, ya que en ese caso se echan a perder con mucha mayor rapidez.

Productos caseros para desinfectar fruta

Para una alimentación saludable, es imprescindible lavar la fruta y la verdura antes de ingerirlas, y más allá de esta combinación de agua y vinagre, existen otros productos caseros que pueden ayudar a la hora de preparar estos alimentos.

Limón

Este cítrico cuenta con grandes propiedades antibacterianas y desinfectantes, y con el objetivo de aumentar sus cualidades en este sentido, se puede combinar también con vinagre para conseguir que dicha desinfección de los alimentos se realice a la perfección.

Si se quiere optar por este truco, se deben mezclar tres partes de agua por una de limón y vinagre. Una vez preparada, se remojan los alimentos que se desee liberar de patógenos por espacio de unos 10 minutos. Al retirarlos del recipiente, se aclaran con agua y se secan con un trapo limpio.

Bicarbonato de sodio

Aunque María Pérez Espín no lo recomienda y prefiere optar por la alternativa natural mencionada a base de vinagre y agua, existe la posibilidad de utilizar un bicarbonato de sodio, que es un producto muy común en casi todas las casas, ya sea para cocinar y con otros muchos fines.

Este ingrediente es habitual a la hora de llevar a cabo diferentes aplicaciones de limpieza en el hogar, al mismo tiempo que consigue desinfectar frutas y verduras de manera muy eficaz y segura.

En este caso habrá que diluir una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro de agua, para seguidamente sumergir en esta mezcla las frutas o verduras que se deseen lavar, y dejarlas durante unos 10 minutos en remojo.