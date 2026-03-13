Irene, madre de 12 hijos: "Empecé a ahorrar cuando revisé la despensa y la nevera antes de organizar comidas"

La organización y planificación en el hogar no siempre es sencilla, especialmente cuando el ritmo diario es más exigente de lo normal, como puede ocurrir por ejemplo dentro de una familia numerosa.

En ese escenario, cualquier truco o consejo que parta de la experiencia real de este tipo de familias puede ser de gran ayuda para que la organización en el hogar sea mucho más llevadera o incluso para reducir el gasto mensual.

Esto es precisamente lo que sucede con Irene Alonso, creadora de contenido y madre de 12 hijos que en su cuenta de redes sociales de @soyunamadrenormal comparte todo tipo de trucos para familias numerosas como la suya o para cualquier familia con hijos que quiera que en su casa nunca falte de nada.

Y es que, en su caso y en el de cualquier familia con tantos miembros, organizar el tiempo, cuadrar las cuentas y optimizar el espacio deja de ser una opción para convertirse en una necesidad diaria. De ahí, que sus consejos sobre orden y planificación de la compra despierten tanto interés entre quienes buscan ahorrar sin renunciar a la organización en casa.

Uno de esos consejos lo daba hace meses en uno de sus vídeos compartidos en TikTok, donde explicaba cómo organiza la compra una madre de familia "súper numerosa" como la suya.

Revisión de despensa y nevera

Según detalla, todo empieza antes incluso de pisar el supermercado. "Antes de hacer la compra hago una revisión superrigurosa del armario y de la nevera, los ordeno y descarto lo que sea necesario y recoloco lo que tengo", explica.

Un gesto previo que, lejos de ser anecdótico, marca la diferencia en el presupuesto final de la cesta de la compra. "Así no gasto de más y puedo colocarlo todo al llegar de una forma más rápida y eficiente", añade, dejando claro que la planificación es clave cuando se trata de alimentar a una familia tan amplia.

Otro de los pasos fundamentales para ella tiene que ver con el espacio. Tal y como cuenta, nada más llegar a casa elimina envoltorios innecesarios: "Descarto todo el embalaje, el cartón, plásticos y ahorro espacio, tiempo en el día a día y me es mucho más cómodo llevarlo a reciclar todo de golpe". Una práctica que no solo facilita el orden, sino que también agiliza la rutina diaria.

Además, insiste en la importancia de tener una idea clara del menú de los próximos días. "Es bueno tener en la cabeza una idea del menú para los siguientes días, así puedo colocar los alimentos más o menos en el orden en el que los vaya a necesitar", señala. De este modo, no solo optimiza el espacio, sino también el tiempo que dedica a cocinar.

Por último, hay un detalle práctico que, según reconoce, le evita más de un susto en casa. "Por último y si quiero que me dure más de hora y media, lo más goloso y también las medicinas las dejo fuera del alcance de los niños". Un consejo sencillo que, en hogares con varios menores, puede resultar determinante tanto para la organización como para la seguridad.