De una exposición de mujeres de Tetuán a la celebración de San Patricio en Madrid, en los planes de Magas

Marzo avanza con la primavera en pleno apogeo, trayendo consigo días más largos y un sol que anima a llenar la agenda de propuestas al aire libre. Así, las ciudades vibran con planes perfectos para aprovechar el buen tiempo.

Esta semana Magas continúa con su sección para ayudarte a elegir la mejor actividad. Escoge tu favorita para disfrutar de buenos momentos en compañía.

Swap Party

La Swap Party de Enclave ODS y Magas irrumpe en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para revolucionar tu armario con piezas de segunda mano.

Lleva entre una y 10 prendas femeninas, limpias y en buen estado para recibir fichas canjeables (uno, tres, cinco o 10 puntos según marca y calidad) y poder intercambiar por otras alternativas que te gusten.

Hazte con tu invitación entre las 300 gratuitas a través de la Comunidad de Magas para que puedas acudir y aprovechar la jornada. Además, todo el excedente va a APRAMP para darle una segunda vida.

Un planazo fashion para salir de la pasarela con looks renovados y el armario lleno de novedades sin gastar un euro. Horario: de 11:00 a 19:00 diario en el stand de IFEMA.

Cartel promocional de la Swap Party.

¿Dónde? Av. del Partenón, 5, Barajas, 28042, Madrid.

Para los padres

Mitiko, un restaurante de cocina nikkei ubicado en Madrid, también celebra este 19 de marzo el Día del Padre.

El plan gira en torno a su propuesta de fusión peruano‑japonesa, con platos como la barra de ceviches, tiraditos y sushi. Además, cuenta con otras opciones como el lomo saltado o los Miti Udón, donde combinan wok, ahumados y fermentaciones con producto de mercado.

Diferentes platos que podemos encontrar en el menu. Cedidas

Y lo mejor para el postre: durante la jornada, todos los padres recibirán un regalo en forma de tarta de queso cremosa con helado de vainilla, el broche dulce perfecto.

¿Dónde? C. de Sor Ángela de la Cruz, 22, Tetuán, 28020, Madrid.

St. Patricks en Madrid

Este fin de semana se celebra San Patricio y la capital no se queda atrás con los festejos. Del 12 al 17 de marzo, Guinness llenará la ciudad de referencias directas a Dublín y a la gran fiesta irlandesa.

Habrá un espacio inspirado en el mítico Gravity Bar de la Guinness Storehouse en el skybar del Hotel Riu Plaza España, que abrirá al público de 11:00 a 01:00 horas.

Por otro lado, el sábado 14 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas, la Gran Vía se convertirá en un gran desfile con el clásico autobús de la cervecera como protagonista y un homenaje a la banda U2.

Ese mismo día, la Plaza de Callao acogerá conciertos y actuaciones: habrá pases matinales de 11:00 a 13:00 horas y, por la tarde, subirán al escenario formaciones como la St. Laurence O’Toole Pipe Band y Bras Rodrigo.

Durante las jornadas, también se celebrará una ruta de bares por numerosos pubs y tabernas madrileñas que se suman a la fiesta con propuestas especiales inspiradas en el espíritu del país del trébol.

Desfile Guinness 2025. Cedidas

¿Dónde? SKYBAR Hotel RIU - Gran Vía, 84, Centro, 28013, Madrid; y Plaza de Callao, Madrid.

Arte en femenino

Este año vuelve la exposición Mujeres de Tetuán, con 29 retratos analógicos de vecinas del distrito capturados por la fotógrafa Anne Banaan y comisariada por Frenesí Fine Arts.

Se exhibe en el Centro Cultural Eduardo Úrculo y también en banderolas callejeras, autobuses municipales y en el metro de Plaza de Castilla.

Las imágenes reflejan encuentros reales, con poses naturales y una estética inspirada en la gráfica urbana madrileña —carteles a mano y tipografías improvisadas—. Se acompañan de cartelas con testimonios personales sobre independencia, memoria del barrio y pertenencia.

Los retratos de la exhibicion. Ayuntamiento de Madrid

Las protagonistas representan los seis barrios del distrito: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas y Berruguete.

En 2025 tuvo gran éxito y este año se espera lo mismo. Estará disponible hasta el 8 de abril de 2026.

¿Dónde? Pl. de Donoso, 5, Tetuán, 28029, Madrid.

Una cita especial

El reconocido restaurante Shoko Barcelona presenta La Suite, su reservado más exclusivo para hasta 20 comensales con vistas a la Barceloneta.

Una experiencia gastronómica inmersiva con un menú degustación de siete pases creado por el chef Paolo D’Angelo, que fusiona lo asiático y mediterráneo.

Para comenzar con un aperitivo se puede escoger entre uramaki de cangrejo real con manzana ácida e ikura, steak tartar de vaca madurada con mouse de foie, nigiri de pulpo con emulsión de oliva o vieira gratinada con parmesano.

El interior de la sala privada. Cedidas

De entrante llega a la mesa un bogavante con huevo trufado, salsa bullabesa y crujientes de tubérculos. Para continuar, se pueden elegir entre dos principales: ventresca de atún O-toro con espárrago y caviar imperial o lomo de Wagyu con maitake y pimienta Sichuan.

Para poner el broche final a la experiencia, disfruta del postre de la casa, Shoko Explosion, una esfera de mousse de chocolate al coñac con helado Cru 72%, frutos rojos y petit fours.

El precio es de 225 € con la opción de maridaje por 75 € extra. Un espacio con un espectáculo audiovisual sincronizado que activa todos los sentidos. Ideal para personalizar tu evento.

¿Dónde? Pg. Marítim de la Barceloneta, 36, Ciutat Vella, 08005, Barcelona.

La reapertura más esperada

Tras su cierre temporal, el Museo del Romanticismo abre de nuevo sus puertas e inaugura la exposición Ecos de la moda romántica con más de 40 diseños de grandes nombres de la moda española.

La muestra reinterpreta el estilo de la época con piezas de Cristóbal Balenciaga, Sybilla, Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Flora Villarreal, Elio Berhanyer, Jesús del Pozo, Teresa Helbig y David Delfín, en diálogo con pinturas, madroños y siluetas del siglo XIX en las salas del Palacio del Marqués de Matallana.

La entrada a la exposición está incluida en el ticket general del museo, cuyo precio habitual es de 3 €, pero desde el 20 de febrero hasta el 20 de marzo el acceso es gratuito: es la oportunidad perfecta para visitarlo. La exposición estará disponible hasta el 7 de junio de 2026.

¿Dónde? C. de San Mateo, 13, Centro, 28004, Madrid.

Días culturales

Los días 19 y 20 de marzo llega a Tetuán Pensamiento sur(b)terráneo. Lo popular desde el sur, del revés y boca abajo. La decadencia del analfabetismo, un ciclo con conferencias, proyecciones y talleres con entrada libre hasta completar aforo.

El jueves 19 a las 19:30 horas tendrá lugar una conferencia de Sandra Álvarez de Toledo, centrada en la intersección entre arte, literatura y pedagogía alternativa, con énfasis en la resistencia a normas educativas y psiquiátricas convencionales.

Tras la ponencia, habrá proyecciones de varios cortos: Áspero camino (Gutiérrez Maesso), Retorno al silencio (Leonardo Martín) y Jarillo García (Alfredo Castellón).

El viernes 20 a la misma hora, está establecida la presentación de los resultados de los talleres del artista plástico y profesor Oriol Vilapuig (experto en dibujo, collage, grabado y fotografía).

Cierra la jornada la conferencia de Santiago Alba Rico, filósofo, ensayista y guionista de Los Electroduendes, que explora la infancia como resistencia política frente al capitalismo.

¿Dónde? Pl. Romanilla, S/N, Centro, 18001, Granada.

El centenario de una estrella

Tetuán celebra los 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe preparando una programación especial en marzo que incluye una exposición de ilustraciones y un ciclo de cine en centros culturales del distrito.

Durante todo el mes, el dibujante Alejandro Mogollo estará exhibiendo retratos preciosos y coloridos con gestos y expresiones de la diva del Hollywood clásico, en las Salas de Exposiciones de Juana Francés y Pablo Serrano.

Además de ello, el reconocimiento también trae el ciclo de cine en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, que arrancó el 1 de marzo proyectando Con faldas y a lo loco. El cierre está previsto para el día 29 con el documental Marilyn Monroe: sus últimos días y la reconstrucción de Alguien tiene que ceder, a las 18:30 horas.

En el Centro Sociocultural José de Espronceda, se celebra este centenario todos los miércoles (a las 18:30 horas) con las siguientes proyecciones: Cómo casarse con un millonario (18 marzo) y La tentación vive arriba (25 marzo).

¿Dónde? Bravo Murillo, 357, Madrid, España; Pl. de Donoso, 5, Tetuán, 28029, Madrid; C. de Almansa, 9, Tetuán, 28039, Madrid.