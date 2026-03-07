EEUU cambia las normas: los hijos llevarán el apellido solo de la madre si los padres no están casados legalmente

Una disposición estatal en Estados Unidos, ha reavivado el debate sobre la identidad legal de los recién nacidos y el papel de la filiación en el registro civil.

El estado de Indiana ha confirmado que, cuando los padres no estén casados y no exista un reconocimiento formal de paternidad, el bebé será inscrito únicamente con el apellido de la madre.

La medida no es nueva, pero sí ha sido recientemente recordada y aclarada por las autoridades estatales, generando dudas entre muchas familias.

El punto clave es claro: sin vínculo legal acreditado, el apellido paterno no puede figurar en el certificado de nacimiento.

Cuándo llevará solo el apellido materno

La norma afecta directamente a parejas que no han formalizado su relación mediante matrimonio y que, además, no han establecido legalmente la paternidad antes o inmediatamente después del nacimiento.

En estos supuestos, el hospital y las oficinas del registro civil inscribirán al recién nacido únicamente con el apellido de la madre.

No se trata de una decisión automática contra el padre, sino de una exigencia jurídica: sin reconocimiento legal, el Estado no puede atribuir filiación paterna.

Madre con su bebé en brazos. iStock

Esto implica que el nombre del padre tampoco aparecerá en el acta de nacimiento si no existe documentación oficial que lo respalde.

La legislación estatal subraya que la filiación debe estar acreditada mediante matrimonio, declaración voluntaria o resolución judicial.

Si no se cumple alguno de estos requisitos, el menor quedará registrado exclusivamente bajo la identidad materna.

Para muchas familias, esta situación puede resolverse con rapidez, pero es importante conocer los plazos y procedimientos para evitar trámites posteriores más complejos.

Cuándo llevará el apellido del padre

La normativa de Indiana contempla varias vías legales para que el apellido paterno pueda incorporarse al certificado de nacimiento, incluso si los progenitores no están casados.

La primera es el matrimonio . Si los padres están casados en el momento del nacimiento, el reconocimiento de la paternidad es automático. También se presume la paternidad si el bebé nace dentro de los 300 días posteriores a un divorcio. En estos casos, el apellido del padre puede figurar sin necesidad de trámites adicionales.

La segunda vía es la declaración jurada de paternidad . Este documento puede firmarse en el hospital dentro de las primeras 72 horas tras el nacimiento, con la presencia y firma de ambos progenitores. También puede formalizarse posteriormente ante el Departamento de Salud del estado, siempre antes de que el menor alcance la mayoría de edad.

La tercera opción es la determinación judicial. Si existe desacuerdo o no se firmó declaración voluntaria, cualquiera de las partes puede iniciar una acción de paternidad ante un tribunal. Una vez que el juez reconoce legalmente la filiación, el apellido paterno puede añadirse al acta de nacimiento.

Estas vías garantizan que el apellido del padre pueda transmitirse, pero siempre bajo un marco legal que otorgue seguridad jurídica al menor.

Derechos y seguridad jurídica

Más allá del debate social, la medida tiene un fundamento administrativo y legal. El certificado de nacimiento no solo es un documento simbólico, sino la base para derechos como herencia, manutención, custodia y beneficios estatales.

Registrar a un padre sin acreditación legal podría generar conflictos posteriores en materia de responsabilidad parental o prestaciones.

Por ello, el estado exige pruebas formales antes de reconocer la filiación paterna cuando no existe matrimonio.

Expertos en derecho de familia recuerdan que la declaración voluntaria de paternidad es un trámite sencillo y gratuito en muchos hospitales.

Sin embargo, advierten de la importancia de leer y comprender el documento antes de firmarlo, ya que implica derechos y obligaciones legales.

En los últimos años, el aumento de nacimientos fuera del matrimonio ha obligado a muchos estados de Estados Unidos a reforzar la claridad en estos procedimientos.

El objetivo es evitar vacíos legales y garantizar que la identidad del menor quede correctamente establecida desde el primer momento.