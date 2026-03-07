Confirmado por Hacienda: los trabajadores que cobren el SMI podrán recuperar hasta 591 euros en la Renta

El Ministerio de Hacienda ha anunciado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que pasará a situarse en 1.221 euros al mes, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Junto a este aumento esperado por los trabajadores que menos cobran, ha llegado una deducción que ha sido anunciada para evitar que los trabajadores que cobran el salario mínimo tengan que destinar una parte del aumento del 3,1% al pago del IRPF.

El Gobierno ha decidido elevar a 591 euros la deducción de 340 euros que se creó el pasado año con el fin de cubrir la distancia existente entre el mínimo exento de tributar (15.876 euros anuales) y el nuevo SMI (17.094 euros anuales).

Con esta fórmula, el Ministerio de Hacienda permite que estos trabajadores puedan recuperar lo aportado durante el año a la hora de hacer la declaración de la Renta y de la cual se beneficiarán los salarios inferiores a 20.000 euros anuales.

Deducción de 591 euros

El Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos para mejorar en 37 euros al mes el salario de los que menos cobran. Con la nueva deducción de 591 euros, cubrirá todo lo que se resta de la nómina a aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional.

Al igual que sucedió el pasado año 2025, se espera que la deducción tenga un despliegue progresivo, de manera que se podrán beneficiar de ella los salarios inferiores a 20.049 euros al año (1.432 euros mensuales) para así compensar el "salto" del IRPF, por el que el tipo marginal que se aplica sobre estos salarios está cercano al 50% soportado por sueldos altos.

No convence a los sindicatos

La medida adoptada por parte del Ministerio de Hacienda ha sido puesta en duda por parte de los sindicatos al considerar que se trata de un "parche", y tampoco convence a los empresarios, instando al Gobierno a que busque una solución más profunda.

Entienden que es imprescindible que se realice una reforma de la ley del IRPF y que no se limiten a hacer pequeños ajustes puntuales que varíen en función de la subida del salario mínimo interprofesional.

Justifican su postura destacando que carece de sentido que un salario quede libre de tributar a un salario que un año antes sí que hacía esa aportación a las arcas del Estado. Igualmente, los sindicatos critican que sea el Estado quien tenga que asumir el coste de mejorar los salarios con una menor recaudación.

Según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, esta estrategia ha supuesto en los últimos cuatro años una rebaja de 11.160 millones de euros en el IRPF, afectando a casi 10 millones de contribuyentes con las rentas más bajas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que, bajo este nuevo esquema, un trabajador que gana el SMI tributa menos que en el periodo 2021-2018, incluso tras ajustar las cifras por la inflación.

Montero ha defendido que la deducción fiscal era una clara invitación a los empresarios para que firmasen el acuerdo, aunque finalmente los empresarios han decidido apartarse del pacto entre sindicatos y Gobierno.

Hacienda retendrá 43 euros al mes el SMI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional viene con una consecuencia de importancia que muchos trabajadores no esperaban tras recibir la buena noticia de que comenzarán a cobrar 1.221 euros al mes en 14 pagas, lo que equivale a un total de 17.094 euros brutos anuales.

Se ha podido conocer que Hacienda podrá aplicar retenciones de hasta 43 euros al mes en determinadas nóminas, un dinero que en todo caso el contribuyente no se pierde definitivamente, pero tampoco se devuelve automáticamente. Sin embargo, solo se podrá recuperar si se presenta la declaración de la Renta.

El origen de esta situación tiene que ver con el encaje entre el nuevo SMI y los actuales umbrales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El mínimo exento de tributación se mantiene en torno a los 15.876 euros al año.

Al situarse el nuevo salario mínimo por encima de esa cifra, algunos trabajadores comienzan a tener retenciones en nómina que antes no eran de aplicación o que eran inferiores. Esto significa que el salario bruto ha subido, pero el salario neto mensual se puede ver reducido por esta retención fiscal.

La cifra retenida de hasta 43 euros al mes va a depender de la situación personal que tenga cada trabajador, dependiendo de estado civil, discapacidad, hijos a cargo, contrato, etcétera.

Es importante recalcar que no todos los perceptores del SMI tendrán que lidiar con la misma retención, si bien existe un grupo amplio que notará este ajuste. Los más afectados serán aquellos trabajadores sin cargas familiares y con una única fuente de ingresos.

Lo más llamativo es que muchos de ellos no estarían obligados a presentar la declaración de la Renta por su nivel de ingresos. No obstante, este año puede hacer que les resulte conveniente hacerlo, pues si no presentan la declaración, las cantidades retenidas quedarán en manos del fisco y no habrá devolución posterior.

Por lo tanto, la única vía para recuperar esas cantidades es presentar la declaración de la Renta dentro del plazo correspondiente. Al hacerlo, el contribuyente tendrá la posibilidad de aplicar las diferentes deducciones y ajustes pensados para evitar que la subida del SMI suponga enfrentar una mayor carga fiscal.