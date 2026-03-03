Una pareja con 5 hijos explica cómo consiguen ahorrar más de 5.000 € cada año: "El carné de familia numerosa es clave"

Sacar adelante a una familia numerosa en la actualidad en España supone un auténtico desafío económico y también en términos de organización. Todo un reto en el que la subida del coste de vida y de los suministros supone que para estas familias cada decisión de gasto cuente y cualquier ayuda económica, por pequeña que sea, marque la diferencia en el presupuesto mensual.

Este es el caso de la pareja formada por José María Ruiz e Inma. Este matrimonio de Sevilla cuenta con nada menos que cinco hijos y desde hace años recurren a algunas ayudas como las vinculadas al carné de familia numerosa. Ayudas con las que han podido ahorrar hasta 5.000 euros, así como hacer frente a los desafíos económicos de cada mes.

Su testimonio se ha dado a conocer a través de la Consejería de Salud y Familias, donde ha sido el propio José María quien ha resaltado la importancia que supone este documento oficial para las familias con más de tres hijos en España: "Mi mujer Inma y yo tenemos cinco hijos y si no fuera por los beneficios del carné, tendríamos que plantearnos nuestra economía de forma diferente", asegura.

Gracias a las ayudas relacionadas con ese título de familia numerosa en España, José María cifra en más de 5.000 euros el ahorro anual que supone para su familia. Un ahorro aún más importante en casos como el suyo, en el que cuenta con dos hijos estudiando fuera de Andalucía: "Los dos chicos mayores, de 20 y 18 años, están estudiando fuera de Andalucía, en universidades públicas y las matrículas nos salen gratuitas gracias a nuestro carné de familia numerosa especial, al que tenemos derecho porque tenemos cinco hijos", explica.

Esta pareja cuenta además con otros tres hijos menores, de 6, 12 y 8 años: "Tenemos todas las edades", aseguran con orgullo. Un tipo de familia que esta pareja asegura es "muy enriquecedora por la cantidad de valores positivos que compartimos, y con los que estábamos muy en contacto porque tanto Inma como yo nos hemos criado en familias numerosas", confiesa.

Bonificación del IBI y bono eléctrico

Otra de las principales ayudas económicas que les brinda el carné de familia numerosa tiene que ver con el IRPF. Y es que, este asegura una deducción de hasta 200 euros por hijo en la Renta. Una ayuda que en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, más conocido como IBI, consigue rebajas de hasta el 50 % cada año.

"El carnet da derecho a más ventajas, como por ejemplo, al Bono Social Eléctrico y Térmico, que supone descuentos importantes, así como en el recibo del agua y de la basura, y en el que nos acogemos a una reducción de la factura de unos 100 euros al año porque nos aplican descuentos en función del consumo que hagamos", detalla.

Ayudas en transporte

La ayuda para el transporte es otra de las ventajas para estas familias: "Para una familia con cinco hijos que se desplazan a diario al colegio o a cualquier sitio de Sevilla para reunirse con amigos son importantes las ventajas que nos da el carné en las tarifas de Tussam, en el Metro o en el bus interurbano, así como en Renfe". Del mismo modo que también pueden disfrutar de entradas gratis a museos estatales o de la gratuidad en la renovación del carné de identidad o el pasaporte.

Un tipo de ayudas claves que permiten aliviar una carga económica que, de otro modo, sería difícil de sostener para muchas familias con varios hijos. En el caso de José María e Inma, estas bonificaciones no solo representan un ahorro anual significativo, sino también una herramienta que facilita la conciliación y la planificación a medio y largo plazo.