Hacienda lo confirma: las familias con hijos que paguen alquiler para estudiar fuera se deducirán hasta 1.800 € en la Renta

Los españoles se preparan un año más para afrontar la campaña de la Renta, una cita marcada en el calendario de millones de contribuyentes que deberán rendir cuentas al fisco por los ingresos obtenidos en 2025. La nueva campaña arrancará el próximo 8 de abril y, como en cada ejercicio, obligará a revisar con detalle el borrador para no dejar escapar posibles deducciones.

Más allá de confirmar los datos fiscales, el objetivo para muchas familias es claro: conseguir que la declaración salga a devolver o, al menos, reducir al máximo la cantidad a pagar. Para ello, es fundamental prestar especial atención a las deducciones autonómicas y estatales, que no siempre aparecen aplicadas de forma automática y que pueden suponer un importante ahorro.

Una de las comunidades donde existe un incentivo fiscal especialmente relevante para las familias con hijos estudiantes es Islas Baleares. En este territorio, la Agencia Tributaria contempla una deducción que puede alcanzar los 1.800 euros por cada hijo o hija que dependa económicamente de sus padres y que tenga que cursar estudios superiores fuera de la isla en la que reside habitualmente.

Esta se trata de una de las deducciones que se mejoraron anteriormente con la Ley 11/2023 y en la que se pasó de los 1.760 euros a los 1.800 euros actuales, como apuntan desde la Consellería de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear.

Una cifra con la que la Agencia Tributaria trata de compensar el sobrecoste relacionado con el traslado, el alquiler y la manutención en la península o en otra isla para los jóvenes que vayan a cursar estudios en la universidad, enseñanzas artísticas superiores o formación profesional de grado superior.

Requisitos para solicitarla

Para poder beneficiarse de esta deducción es necesario cumplir una serie de condiciones fijadas en la normativa autonómica de Baleares. En primer lugar, el hijo o hija debe depender económicamente del contribuyente y cursar estudios superiores fuera de la isla en la que la familia tenga su residencia habitual.

La deducción se aplica si el estudiante está matriculado en estudios universitarios, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, enseñanzas deportivas de grado superior o cualquier otra formación considerada educación superior. Además, los estudios deben abarcar el curso académico o, al menos, un mínimo de 30 créditos.

En cuanto a los límites de la renta, la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro no puede superar los 33.000 euros en tributación individual ni los 52.800 euros en conjunta. Asimismo, el descendiente que genera el derecho a la deducción no puede haber obtenido ingresos superiores a 8.000 euros durante el ejercicio.

Importe de la deducción

Otro aspecto relevante es que el importe de la deducción, aunque puede alcanzar los 1.800 euros por hijo, no puede superar el 50 % de la cuota autonómica (casilla 0546). Además, se aplica en la declaración correspondiente al ejercicio en el que comienza el curso académico.

La normativa también establece que solo darán derecho a esta ventaja fiscal aquellos descendientes que permitan aplicar el mínimo por descendiente previsto en la Ley del IRPF. En el caso de que dos progenitores tengan derecho a la deducción y no opten o no puedan optar por la tributación conjunta, el importe se prorrateará entre ambos.

Incluso se contempla el supuesto en el que uno de los ascendientes supere el límite de renta establecido. En ese caso, el otro progenitor podrá aplicar la deducción, pero únicamente por la mitad de su importe.