La inauguración de la nueva biblioteca de la Fundación MOP o La Maison Kiabi, entre los planes de Magas

Febrero se despide con un clima cada vez más amable que invita a salir. Las ciudades bullen con propuestas frescas: exposiciones cautivadoras, actividades ideales para familias y aperturas gastronómicas que despiertan el apetito.

En esta sección, Magas escoge lo mejor de la semana para que elijas dónde invertir tu tiempo con rigor. Ideas variadas que mezclan arte, paladar y emoción para cerrar el mes con experiencias inolvidables en Madrid, Málaga y más allá.

La nueva casa de la moda

La Maison Kiabi abre sus puertas al público durante el 27 y 28 de febrero en el Palacio de Santa Bárbara de Madrid para presentar el rebranding de la casa francesa, que ahora queda mejor representada bajo la afirmación de ecosistema de marcas.

Esta apuesta se trata de un espacio experiencial donde conocer parte de las nuevas colecciones y el posicionamiento de cuatro líneas propias destacadas:

Kitchoun (calzado cómodo para peques de 0 a 3 años); WeKrew (básicos personalizables con bordados y/o impresión para B2B); Beebs by Kiabi (proyecto de segunda mano en colaboración con Micolet, apoyando una visión de la moda que apuesta por la sostenibilidad y la circularidad); y Ekstract (ropa deportiva técnica para todas las siluetas y prácticas, lanzada en febrero).

Además de disfrutar de todo lo expuesto, los visitantes tendrán a su disposición variados talleres —con plazas limitadas e inscripción previa obligatoria— que, al igual que sucede con la marca, abarcan todo tipo de público. El programa está previsto de 11:00 horas a 21:00 horas y la entrada es gratuita.

Entre la oferta del viernes 27 hay prevista una sesión de yoga y journaling, otra de creación de centros de flores, una de joyería textil y una clase de barre.

Por último, el sábado 28 también hay actividades, como una actividad de pintarropa infantil, bordado de servilletas y de creación de bolsos vaqueros.

¿Dónde? Palacio de Santa Bárbara, C/ de Hortaleza, 87, Madrid, España.

Un centro de historia

The Mop Library desde arriba. Yago Castromil

Se inaugura en A Coruña The MOP Library, la nueva biblioteca de la Fundación MOP especializada en moda y fotografía del rubro, ubicada en su centro del Muelle de Batería. El espacio abre al público como un recurso de referencia para estudiantes, investigadores y amantes del sector, con acceso gratuito mediante cita previa.

El fondo está compuesto por más de 5.500 publicaciones entre libros, revistas y catálogos, que recorren la historia de las últimas cuatro décadas.

Reúne monográficos de fotógrafos clave como Richard Avedon, Nan Goldin o Tim Walker, además de colecciones completas de revistas icónicas como el Vogue Italia de Franca Sozzani y catálogos de moda creados por grandes nombres de la dirección de arte y el grafismo.

La consulta se realiza de forma presencial, con reserva de cita a través de la web de la Fundación. Cada usuario puede seleccionar hasta tres ejemplares por sesión de una hora, en turnos disponibles de lunes a viernes en horario de tarde.

¿Dónde? Avenida de Jardines de Méndez Núñez s/n - 15003 - A Coruña

Diversión para los niños

El taller en el centro comercial. Cedidas

El centro comercial Miramar trae el mejor plan de los viernes para los más pequeños. Junto con la academia de inglés Kids & Us y el zoológico Bioparc, crean los talleres infantiles We Are Family Workshop, que se celebrarán todas las semanas de forma indefinida.

La idea es unir aprendizaje de idiomas, naturaleza y creatividad en un mismo espacio. Las actividades incluyen juegos y dinámicas bilingües, obras de teatro familiares y manualidades, además de propuestas sobre el reino animal y el respeto por el entorno natural.

El evento se desarrolla en el espacio Family Zone junto a la ludoteca, en la terraza del centro. Cada semana se cambiarán las temáticas y horarios, que se irán anunciando en RRSS o la app de Miramar. El acceso es gratuito, con reserva previa de plaza en ella; si aún quedan huecos libres, también pueden entrar niños sin cita hasta completar aforo.

¿Dónde? Av. de la Encarnación, s/n, 29640 Fuengirola, Málaga

Una exposición de identidad

La Espera, 2026. Cedidas

Alejandra Caicedo llega a Madrid con su primera muestra individual llamada Problemas en el Paraíso. La afrolatinoamericana presenta en la galería Gaby Vera hasta el 7 de abril.

La temática de su colección interpreta el paraíso como promesa real para migrantes —estabilidad, progreso y reinvención—, superpuesta con duelo, nostalgia y búsqueda de identidad no lineal. Así, el horizonte idílico se transforma en territorio de pérdida, memoria y reconfiguración.

Algunas de las obras destacadas que se encuentran expuestas son La Espera y Welcome Back, que capturan la intensidad afectiva, económica y simbólica de los extranjeros en tierra ajena.

¿Dónde? Calle de Fernández de la Hoz, 30 (Chamberí) 28010 Madrid

Una nueva apuesta

Los nuevos platos. Cedidas

La firma valenciana The Fitzgerald Co. inaugura su siguiente etapa con la parrilla y el horno Josper como protagonistas absolutos. Amplía su oferta sin renunciar a sus icónicas hamburguesas, fiel a sus orígenes en el fast casual.

El plato estrella es el costillar a la brasa (a partir de 18,50 €): entero, laqueado y ahumado lento para quedar jugoso por dentro y caramelizado por fuera; personalizable con estilos (Texas BBQ, Pekín, Sweet Chili), salsas (cheddar, ranchera, Emily, trufada) y toppings (piña, cacahuetes, coleslaw), y servido con patatas fritas.

Novedades como el Hot Dog Chicago Style (12,50 €): salchicha Frankfurt al fuego en pan brioche con ketchup, mostaza, pepinillos, salsa cheddar y cebolla crunchy.

El Pollo de los Domingos (15,50 €) ofrece medio pollo tierno con piel crujiente, alioli especial y opción de guarnición o arroz salvaje; un clásico renovado para cualquier día.

La convicción es clara: cocinar sin atajos, respetando producto y tiempos para un sabor real, disponible en todos sus locales de España y delivery.

Una muestra internacional

JUSTMAD. Cedidas

JUST Latam 2026 aterriza en Madrid como la sección latinoamericana de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo JUSTMAD y se presenta como una plataforma clave para el arte de la región. Comisariada por María Lightowler, pone en diálogo crítico a América Latina y Europa, y explora tensiones, desplazamientos y una diversidad de miradas a través de distintos lenguajes y soportes.

​

La exposición Fronteras móviles. Arte latinoamericano en movimiento funciona como prólogo teórico de la sección y puede visitarse en Casa de América hasta el 7 de marzo. Allí, los límites se entienden como espacios productivos de negociación —geográficos, culturales y simbólicos— y se cuestiona la idea de un bloque continental homogéneo.

Además, este año la iniciativa da un paso más y sale al exterior, ocupando las plazas y calles del Barrio de las Letras. Un plan gratuito donde puedes combinar un paseo con un lado artístico.

La muestra reúne a 28 artistas de diez países latinos y a 10 galerías procedentes de seis territorios, lo que refleja una participación más amplia y diversa que en ediciones anteriores. Argentina ocupa un lugar central, con cinco espacios y diecisiete artistas presentes en la sección, junto a varias galerías que se incorporan por primera vez.

¿Dónde? Pl. Cibeles, s/n (Salamanca) 28014 Madrid

Una tienda efímera

La marca de ropa española Celia B llega a Madrid con su pop-up Archive & Sample Sale, un espacio perfecto para cazar diseños únicos llenos de color y personalidad. Si te apasionan sus prendas exclusivas, tienes cita hoy 27 y mañana 28 de febrero de 10:00 horas a 20:00 horas en el Espacio Amen.

Se han seleccionado 500 piezas únicas —muestras, stock limitado y opciones divertidas para verano e invierno— que vuelan rápido.

El local se transforma por completo con la estética vibrante de la marca, lista para llenar tu armario de piezas statement.

¿Dónde? Calle San Andrés, 3, Madrid 28004

Hora del aperitivo

El salón del bar. Cedidas

1925 Vermutería es el nuevo espacio gastronómico del Hotel METT Barcelona, ​​concebido como una experiencia de aperitivo que fusiona tradición y estética contemporánea, con foco en el vermut y las tapas en un edificio histórico con vistas panorámicas sobre la ciudad.

Su propuesta recupera la edad dorada de las vermuterías a través de conservas selectas, tapas auténticas y clásicos como gildas, croquetas de jamón ibérico, tortilla española, escalivada o bacalao con garbanzos, pensados para compartir y disfrutar sin prisas en la barra o la terraza.

Como parte de la oferta abierta a la ciudad, el establecimiento se consolida como nuevo punto de encuentro entre semana o los sábados y domingos, en horario de 12:00 a 00:00 horas

¿Dónde? Camí de Vallvidrera al Tibidabo, 83 (Sarrià-Sant Gervasi), 08035 Barcelona.​