El truco de 'La Ordenatriz' para dejar impolutos los cepillos: "Es sin amoníaco, para que los intolerantes lo puedan usar"

En el último vídeo de 'La Ordenatriz' para Magas, la experta en orden y limpieza responde a una duda muy práctica: cómo limpiar y desinfectar los cepillos para el cabello. Esa tarea tan tediosa que somos capaces de recordar cada mañana, cuando a primera hora hacemos uso de la herramienta para enmendar la melena tras horas de sueño.

Begoña Pérez comienza anunciando que compartirá "un tip pero sin amoníaco", pensado especialmente "para que los intolerantes a la sustancia lo puedan poner en práctica también". Así, la creadora de contenido deja claro que todo el mundo puede hacer uso del truco y que no es excusa para escaquearse de la labor.

El primer paso consiste en retirar la suciedad superficial, esa que salta a la vista y lleva a mirar al objeto con cara de rechazo. "Primero voy a quitar el polvo y la suciedad frotando cerda contra cerda", explica la profesional mientras muestra el gesto.

Este movimiento ayuda a desprender restos acumulados entre las púas. 'La Ordenatriz' aclara que, como no podía ser de otra manera, el segundo cepillo que utiliza —de dientes en este caso— está, por supuesto, limpio.

A continuación, pasa a una acción que funciona más en profundidad, empleando agua y jabón. "Vamos a poner el líquido y a sumergir el objeto un poquito", indica.

Tras añadir la sustancia jabonosa y masajear bien las cerdas, recomienda dejar la herramienta para desenredar el pelo en reposo: "Lo dejamos media hora para que haga efecto". Ese tiempo permite que la mezcla haga su efecto y contribuya a la desinfección.

Pero el mantenimiento no termina en las cerdas. 'La Ordenatriz' recuerda que también es importante cuidar el mango, especialmente cuando es de plástico gomoso, un material que tiende a deteriorarse o a volverse pegajoso con el uso.

Begoña Pérez durante la grabación de su vídeo para este vertical. Cedida

Aquí introduce uno de sus recursos habituales: "Vamos a echarle nuestra famosa laca". Aplica el producto sobre el mango y, después, lo retira con ayuda de un estropajo y agua. El resultado es visible de inmediato. "Mira la diferencia", comenta, mostrando el contraste entre el antes y el después.

Tras completar el tratamiento de todas las partes, la conclusión es clara y salta a la vista: "Podéis ver que después del tratamiento ha quedado como nuevo".

Con este procedimiento sencillo —retirar el polvo frotando, lavar con agua y jabón, dejar actuar y tratar luego el extremo— 'La Ordenatriz' ofrece una solución práctica para mantener los cepillos limpios y desinfectados, sin necesidad de recurrir al amoníaco.

Un truco fácil, explicado paso a paso y pensado para que cualquiera pueda aplicarlo en casa.