Ana, madre de 10 hijos: "Me dan unos 5.400 € en la declaración de la renta cada año por ser familia numerosa"

La organización de los gastos en las familias numerosas es una necesidad que requiere de una buena y estricta planificación en torno a los ingresos y gastos fijos, pero también en lo referente a la optimización de compras. En este contexto, las ayudas para familias numerosas son un importante apoyo para aliviar esa gran carga económica.

En este contexto, existen deducciones fiscales como el cheque familiar, pagos únicos por nacimiento o adopción, bonificaciones en el Bono Social eléctrico, así como descuentos en transporte, educación y matrículas, entre otras ayudas. Diferentes apoyos económicos que pueden suponer un importante alivio para estas familias en España.

Sobre ellas, habla la creadora de contenido y madre de 10 hijos, Ana Iglesias, en uno de sus vídeos compartidos en YouTube. Ana Iglesias comienza aclarando una cuestión que, según explica, genera bastante confusión entre las propias familias.

"Para hablar de esto, es importante explicar que no todas las familias numerosas reciben las mismas ayudas y que existen dos tipos de familias numerosas: las familias numerosas generales con hasta 4 hijos y las familias numerosas especiales que son las que tienen de 5 hijos en adelante. Pero si la de 4 hijos tiene unos ingresos muy bajos también entraría dentro de la categoría especial", explica.

La diferencia no es menor, ya que la categoría determina buena parte de los beneficios fiscales y descuentos disponibles. Además, recuerda que el acceso a determinadas ayudas no depende únicamente del número de hijos. "Todo el tema de las ayudas y descuentos no solo varía por la categoría, sino que también depende de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento y de los ingresos que tenga la familia".

EL IRPF, la ayuda más importante

En su caso, la creadora de contenido destaca especialmente la deducción en el IRPF como el apoyo más relevante para las familias numerosas. "La primera ayuda y la más importante, de la cual nos beneficiamos todas las familias numerosas, con independencia de ingresos o de donde vivamos, es el IRPF".

Y es ahí, explica, donde realmente notan el impacto económico. "Cuando llega la declaración de la renta, yo ahí me llevo una buena alegría porque por ser categoría especial percibimos 2.400 euros que son 1.200 en el caso de categoría general. Luego, aparte de los 2.400, por cada niño que exceda de la categoría, es decir a partir del quinto, 600 euros por hijo". Lo que en su caso suma unos 5.400 euros.

En su situación concreta, el cálculo aumenta considerablemente. Y es que, como en su caso, tienen cinco hijos más, serían 3.000 euros más. "Ahí, sí que tenemos que decir que recibimos una ayuda muy importante que percibimos todos y esa sí que es una ayuda que merece la pena y nos da un poquito de aire", reconoce.

No obstante, Iglesias matiza que esta deducción no sustituye el trabajo ni garantiza la estabilidad económica. "Pero con esto, que nadie se piense ya que nosotros con esto ya nos retiramos y no hacemos nada. Es una ayuda que nos viene muy bien pero que tampoco empiece la gente a decir que no tenemos que trabajar porque vivimos de esta ayuda, no es así".

Bono social y otras ayudas

Entre los apoyos estatales también figura el bono social eléctrico, aunque en su caso no lo solicitaron. "Es una ayuda para familias numerosas y también para familias con ingresos muy bajos que ronda entre el 43 % de descuento de la luz".

La decisión, explica, estuvo motivada por su mala experiencia personal al informarse: "No la pedimos porque nos tomaron el pelo cuando me fui a informar. A día de hoy no la hemos pedido y lo que hicimos fue poner placas solares en casa con el objetivo de reducir la factura de la luz".

Ayudas que reciben las familias numerosas

En materia educativa, los descuentos también varían según la categoría reconocida. "La siguiente ayuda sería la de educación. En el caso de los descuentos en familias numerosas de categoría especial tenemos un 100 % de descuento en matrículas y tasas, creo que la general es como un 50 %".

Aunque todavía no han llegado a la etapa universitaria, la familia ya tiene en cuenta los descuentos en matrículas y tasas que corresponden a las familias numerosas de categoría especial. Aun así, prefieren no depender exclusivamente de esta bonificación pública y han decidido anticiparse ante posibles cambios normativos.

"Es algo de lo que realmente disfrutaremos cuando vayan a la universidad. Hemos tenido en cuenta que existe esta ayuda, pero por si mañana la quitan nosotros también empezamos a ahorrar para esto porque creemos que la vida da mil vueltas".

Con esa idea, han optado por combinar las ayudas públicas con una estrategia de ahorro e inversión a largo plazo. Abrieron una cuenta infantil con una aportación inicial de 3.000 euros y realizan ingresos mensuales de 100 euros. Según detalla Ana Iglesias, con una rentabilidad media estimada de 7 % anual, el objetivo es que cada hijo pueda disponer de una cantidad significativa al cumplir la mayoría de edad.

En el día a día, también cuentan con otros apoyos que alivian parcialmente el gasto familiar. "También tenemos una beca para el comedor. No nos pagan todo el comedor pero nos hacen un descuento por cada niño. Luego el tema de libros y material escolar depende sobre todo del Ayuntamiento".

En cuanto al transporte público, aunque existe un descuento específico para familias numerosas, en su caso no lo utilizan. Con diez hijos, explica, el coste conjunto de los abonos mensuales no compensa frente al gasto de combustible de su propio vehículo.

"El descuento en transporte que te hacen a día de hoy y para todos los que somos me sale más caro que llenar el depósito del minibús", concluye.