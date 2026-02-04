La Justicia lo confirma: hacerse pareja de hecho también te da derecho a 15 días extra de vacaciones pagadas

Hacerse pareja de hecho se ha convertido en España en una de las formas más habituales de formalizar una relación sin pasar por el tradicional matrimonio. Cada vez más parejas optan por esta vía. Datos recientes indican un auge, con más de un 15 % de altas en los últimos tres años.

Una vía que cada vez más parejas eligen para acceder a ciertos derechos legales y ventajas administrativas, especialmente en materia de herencias, pensiones o beneficios fiscales. Sin embargo, no todos los derechos están equiparados al matrimonio. Uno de los que genera más dudas es el permiso de 15 días de vacaciones.

En España, el Estatuto de los Trabajadores reconoce un permiso retribuido de 15 días naturales por el matrimonio, un derecho que sigue vigente para quienes se casan por lo civil o por la Iglesia. Sin embargo, este permiso no está recogido en dicho estatuto para las parejas de hecho.

Una duda recurrente es si este permiso también se aplica a las parejas de hecho, y la respuesta no es tan sencilla. Así lo explica la experta en derecho Violeta García en uno de sus vídeos de TikTok:

"Ya sabéis que cuando te casas tienes 15 días de permiso en el trabajo por matrimonio, pero como siempre me preguntáis por el tema de las parejas de hecho porque ahora muchísima gente hace eso en vez de casarse y tenéis curiosidad sobre si tienen más derechos o menos... Aunque siempre os digo que depende de la situación".

Tal y como aclara García, la ley no lo contempla expresamente: "Si tú lees en el Estatuto de los Trabajadores no pone que las parejas de hecho también tengan derecho a este permiso pero eso no significa que no exista". Y advierte sobre una interpretación errónea frecuente: "Lo que podría pensar cualquiera es que si no te lo pone es porque no te lo dan, pero eso no es así".

La clave, según explica, está en la jurisprudencia: "Para esto sirve la jurisprudencia, para tapar las lagunas a las que la ley no ha llegado todavía. En este caso, hay una sentencia súper importante del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que ha reconocido este permiso a una pareja que se acaba de hacer pareja de hecho y después de esta sentencia han venido otras".

Por tanto, la respuesta final de la experta es clara: "Así que sí, si te haces pareja de hecho también tienes este permiso de 15 días, igual que si te fueras a casar", concluye.

Requisitos del permiso retribuido

Para poder solicitar el permiso retribuido, la pareja deberá estar oficialmente inscrita en el registro de parejas de hecho o en el registro civil correspondiente. Además, es necesario comunicarlo a la empresa con cierta antelación.

Aunque la ley no fija un plazo concreto, los expertos recomiendan avisar al menos con 15 días y aportar la documentación que acredite la inscripción, como el certificado oficial del registro.

Habitualmente, el permiso se inicia en los días laborables siguientes a la inscripción como pareja de hecho, aunque en algunos casos puede acordarse con la empresa un disfrute distinto para ajustarlo a las necesidades del trabajador.