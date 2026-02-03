Celia, sobre la situación de los autónomos en España: "Tengo 5.200 € de ingresos y solo me han quedado 3.700 €"

Trabajar como autónomo en España supone todo un reto. Y es que, a la inestabilidad y las extensas jornadas laborales, se suma una presión fiscal que aumenta de forma progresiva, con cuotas cada vez más elevadas. Por ello, cada vez más profesionales por cuenta propia deciden contar su experiencia en redes sociales, mostrando con datos reales lo que supone emprender en este país.

Es el caso de Celia, una joven creadora que, desde su cuenta de TikTok (@pasionxcomer), muestra sin filtros cómo es su día a día como autónoma, incluyendo cifras reales. Hace unos meses, decidió compartir lo que supuso para ella su primer trimestre trabajando por cuenta propia en España.

"Ya he pasado mi primer trimestre como autónoma y os voy a contar todo lo que he ganado en estos tres meses, pero sobre todo, todo lo que he pagado porque me ha tocado hacer mi primera declaración de trimestre y me he quedado bastante flipando", explica al comienzo de uno de sus vídeos.

Aunque su asesora ya le había anticipado las cifras, ver reflejados los datos en su cuenta fue un auténtico shock para esta creadora: "Os voy a decir cómo me ha quedado todo. Estoy dada de alta de autónomos como ingresos menos gastos, lo que quiere decir que esto funciona de la siguiente manera. Si tú facturas por ejemplo 10.000 euros y te compras un ordenador que vale 1.000 euros, digamos que tus ingresos son 10.000 y tus gastos son 1.000, pues tus beneficios son 9.000, entonces tributas sobre el beneficio", detalla.

Aunque en teoría el sistema parece simple, en la práctica muchos autónomos no pueden desgravar todos los gastos reales que tienen. "Esto es por lo que a mí me interesa meter gastos, pero los únicos gastos que puedo meter son de electrónica, entonces no voy a estar comprando ordenadores todos los meses", explica.

Celia se inscribió como autónoma el 28 de octubre del año pasado, así que los datos que comparte abarcan los últimos días de octubre, noviembre y diciembre. "En la asesoría me cobran 191 euros, luego los tres meses que he estado he pagado tres cuotas de asesoría de 40 euros, por lo que me he gastado 120 euros también en este trimestre, la cuota de autónomos como tengo la reducción de los dos primeros años fueron 87 euros por los tres meses 261 euros más de gastos en ese trimestre", detalla.

En lo referente a los ingresos, Celia facturó un total de 5.200 euros. Sin embargo, tras restar los gastos deducibles y abonar los impuestos correspondientes, la cantidad neta que le quedó fue de 3.700 euros. "Me han cobrado 469 de IVA y 450 de IRPF. Si lo sumo todo con todas las cuotas, asesoría, IRPF, IVA, serían unos 1.300 euros de gastos para unos 5.200 de facturación".

Aunque admite que no es una pérdida enorme, le impresiona lo poco que finalmente termina ingresando: "A mí me ha parecido bastante impactante, sé que no es una barbaridad pero a mí la cuenta se me ha quedado con 3.700 euros cuando al principio tenía más de 5.000".

Celia explica que su actividad como autónoma no es su único sustento económico, lo que le aporta cierta estabilidad. "Afortunadamente tengo mi trabajo por fuera y esto es un extra, así que no es mi única fuente de ingresos pero no me quiero imaginar la gente que tenga volúmenes de facturación más altos", comenta.

Termina con una reflexión que muchos autónomos en España comparten. Aunque entiende cómo funciona el sistema, reconoce que sigue siendo chocante: "La única solución para pagar menos sería meter más gastos, pero si no puedo meter ningún otro gasto fijo que no sea electrónica... Cuando ves el dinero y después te lo quitan y además se llevan un 30 % con tan poquito de ingresos, es bastante fuerte".

Reconoce que "alguna gente dirá que 5.200 euros es bastante dinero", pero insiste en que, teniendo en cuenta la cantidad de horas invertidas, el resultado final apenas compensa: "Os puedo asegurar que si juntamos todas las horas que he hecho, está la cosa bastante justa".