'La Ordenatriz' desvela paso a paso cómo acabar con una de las manchas más delicadas: las de las corbatas

La creadora de contenido especializada en orden y limpieza posa tras una de las grabaciones para Magas. Sara Fernández

Tras las múltiples celebraciones que van de la mano de las Navidades, hay altas probabilidades de que nuestras prendas favoritas hayan acabado con alguna que otra mancha.

Desde esa manga que se pasea por encima de deliciosos platos y acaba coronada con alguna salsa, hasta el salpicón del vino tinto al servirlo que estropea ese vestido que sólo ve la luz del día dos veces al año o esa mota de a saber qué que ha terminado alcanzando ese jersey que únicamente sacas el 25 de diciembre.

No obstante, el caso de 'La Ordenatriz' de esta semana parte de otro supuesto: Carmen, de Valladolid, ha encontrado un montón de corbatas de su abuelo y quiere aprovecharlas, subiéndose al carro de los looks de estética working girl y de aires ochenteros y noventeros.

Sin embargo, algunos de los modelos que ahora atesora están manchados, por eso se pregunta qué puede hacer, sobre todo cuando este accesorio muchas veces está confeccionado a partir de tejidos delicados, como la seda.

Por supuesto, Begoña Pérez tiene la solución. Su videorrespuesta arranca aclarando que es posible deshacerse de la suciedad sin necesidad de llevar las prendas al tinte.

"Hoy vamos a ver cómo salvamos una corbata", anuncia. La experta en limpieza se plantea la cuestión casi a modo de reto, lo que deja entrever con su natural "a ver qué tal nos sale".

La intervención se plantea en dos frentes: la mancha y las arrugas. Primero hay que abordar qué mezcla va a ser la que va a cumplir el deseo de Carmen. Según la creadora de contenido, en este cóctel de limpieza hay que trabajar con "mitad agua, mitad amoniaco". ¿Las cantidades? Cien mililitros de cada cual serán suficientes para poner en práctica la recomendación.

Imagen de archivo de corbatas 'vintage'. Foto de Tim Mossholder en Unsplash

A continuación, el complemento entra en escena. Se humedece "un poquito" con el preparado, sin empapar, con cuidado. De hecho, hay un truco fundamental para evitar que la aplicación del líquido deje un cerco. Según la pauta de 'La Ordenatriz', lo mejor es seguir el dibujo natural de la prenda. Aquí nada queda al azar: no basta con atacar la mancha, hay que pensar en el conjunto, en el antes y el después.

Mientras se va secando, el tiempo se optimiza —se nota que Begoña Pérez es madre de siete hijos— y se pasa a la plancha. Aquí aparece uno de esos recordatorios que funcionan casi como un mantra doméstico: "Ya sabéis que hay que cubrirla con un paño".

El elemento idóneo para la tarea sería alguno como los que se usan para los bebés o uno que sea de algodón. ¿El motivo tras la recomendación? Evitar que se generen brillos. La paciencia muchas veces se encuentra detrás de todos estos consejos.

El plano final no deja cabida a la duda. La práctica ha sido todo un éxito. La corbata está lista para lucirla de la forma más cool y darle una nueva vida a la herencia inesperada de Carmen.