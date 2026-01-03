María, auxiliar a domicilio: "Piensan que solo paseamos abuelos, pero levantamos sin ayuda a personas de más de 80 kg"

El sector de los cuidados y de la ayuda a domicilio es uno de los que cuenta con mayor presencia femenina en España: más del 85 % de sus profesionales son mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

A escala general, cerca de dos millones de personas trabajan en el ámbito sanitario y asistencial, y el cuidado a domicilio representa alrededor del 10 % del total. Sin embargo, a pesar de su papel clave en la atención a personas dependientes, quienes lo ejercen siguen siendo las grandes olvidadas.

Una profesión que exige esfuerzo físico y fortaleza mental, pero que sigue infravalorada, no solo por los bajos sueldos, sino también por la falta de reconocimiento social, en ocasiones incluso procedente de las propias familias. María Adame (@mariaadameortiz en TikTok), auxiliar de ayuda a domicilio, se ha convertido en el altavoz de miles de trabajadoras que cada día asisten a personas dependientes en España. Y lo hace contando, sin adornos, la realidad del sector.

"Últimamente en redes leo mucho de que las auxiliares a domicilio no queremos hacer nada y que protestamos porque lo único que queremos es mirar el móvil, pasear abuelitos y no limpiar. ¿En serio? ", plantea en uno de sus vídeos. Lejos de esa visión, María relata con precisión en qué consiste su día a día.

"Y nadie dice que levantamos a personas que pesan más de 80 kilos sin ayuda de grúas porque en el 90 % de las casas no hay grúa, lavamos en camas que no están preparadas porque muchas casas no tienen camas articuladas, que además cambiamos pañales, preparamos y damos comidas, que ponemos lavadoras, que tendemos ropa, doblamos ropa, limpiamos...", enumera.

Y añade que a esto no siempre se suman las mejores condiciones: "Encima de todo esto, muchas veces trabajamos en casas con malas condiciones higiénicas, en casas donde hay problemas de alcohol y drogas, económicos... A nadie se le ha ocurrido decir esto". Se refiere a contextos complejos que van mucho más allá del cuidado básico y que obligan a las auxiliares a enfrentarse a situaciones límite sin los recursos adecuados.

El impacto, advierte, no es solo físico, sino también emocional. "Muchas compañeras acaban con problemas de espalda por las cargas que movemos nosotras solas", cuenta. "Otras terminan con depresión por la situación en la que están algunas personas mayores y no podemos hacer más de lo que hacemos". La frustración es una constante entre quienes trabajan a diario en primera línea del cuidado, sintiendo que hacen mucho con muy poco apoyo.

Por eso, esta profesional lanza una petición clara, que resume la sensación de muchas de sus compañeras: "Lo único que pido desde aquí es que entendáis que la ayuda a domicilio es manos, cuerpo y corazón. Que muchas veces perdemos la salud cuidando a otros. Por favor, lo único que pido es respeto y reconocimiento a los auxiliares de ayuda a domicilio que tanto hacen y que tan poco valor se le da a su trabajo".

Cuánto gana una auxiliar de ayuda a domicilio

A esta situación, cada vez más habitual en el sector en España, se suman unos sueldos que con frecuencia no están a la altura de la responsabilidad y el desgaste que conlleva este trabajo. El sueldo medio de una auxiliar de ayuda a domicilio en España ronda entre los 12.000 y los 15.000 euros brutos al año, según datos de convenios y fuentes del sector.

A jornada completa, esto equivale a unos 1.150 euros brutos mensuales, aunque la cifra concreta varía en las diferentes comunidades autónomas y según el convenio aplicable y las horas contratadas.

El VIII Convenio Marco Estatal de la Dependencia, que sirve como referencia en muchas empresas, fija un salario base de 1.145,81 euros brutos al mes para auxiliares del área de ayuda a domicilio. Sin embargo, existen convenios autonómicos o provinciales que mejoran estas cantidades. Este es el caso del País Vasco, donde existen tablas salariales más altas.

Más allá del salario base, algunas profesionales pueden recibir pluses por trabajar festivos, fines de semana, turnos nocturnos o por desplazamientos, lo que puede llegar a incrementar ligeramente el sueldo final.

Un trabajo que a pesar de la enorme exigencia física y emocional que implica, sigue estando escasamente reconocido, tanto a nivel social como salarial. Esta es una de las razones por las que también cada vez más profesionales del sector reclaman una subida salarial acorde a sus responsabilidades y ese mayor reconocimiento social.