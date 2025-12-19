Alba, dueña de un bar: "En nóminas se me van 3.400 € y tengo 327 € de gastos diarios, así desaparece mi sueldo"

Ser autónomo en España nunca ha sido fácil y menos aún en los últimos años. Y es que, a las largas jornadas laborales, se une también la incertidumbre constante, así como una enorme carga fiscal que no deja de aumentar año tras año y a través de cuotas cada vez más altas.

Ante este panorama, cada vez son más los trabajadores por cuenta propia que utilizan las redes sociales para compartir su día a día y denunciar públicamente las dificultades que afrontan. Una de las voces más contundentes es la de Alba Bordonaba, hostelera y creadora de contenido en TikTok, quien hace unas semanas visibilizaba precisamente esta situación sin filtros.

En su vídeo a modo de denuncia, Alba habla claro sobre lo que significa mantener un negocio de hostelería a flote en el contexto actual. Un testimonio que pone cifras reales a una precariedad que muchos desconocen.

"Creo que este vídeo es bastante importante que lo vea todo el mundo. Yo voy a explicar cuáles son los gastos que tenemos que enfrentar día a día los autónomos. Al menos en mi sector como autónoma hostelera de Málaga. Lo voy a desglosar uno a uno".

Con esa introducción arranca un repaso exhaustivo de todos los costes fijos mensuales que debe asumir para mantener su bar abierto: "Cuota de autónomo 300 euros, gestoría laboral 80 euros, gestoría fiscal 73 euros, seguros sociales 1.400 euros, internet 40 euros, datáfono 45 euros, nóminas 3.400 euros, horas extra 400 euros, seguro de autónomo 23 euros, alquiler de local 900 euros...".

La lista continúa hasta detallar más de 25 conceptos distintos, desde el pago de sociedades de derechos de autor como SGAE y AGEDI hasta el mantenimiento de extintores o la tasa de basuras.

El resultado final es contundente: "Todo esto son cantidades mensuales, las cantidades que son de 300 o 400 euros están prorrateadas a los 12 meses. Decidme vosotros cuánto tengo que facturar al día para poder asumir esta clase de gastos".

La suma total de los gastos asciende a 7.856 euros mensuales, lo que se traduce en 261,86 euros de gastos diarios. Pero hay más: su local no abre todos los días, por lo que la cuenta cambia.

"Nosotros no abrimos ni domingos por la noche ni lunes por descanso de personal, osea que en vez de dividirlo entre 30, hay que dividirlo entre 24 días. Da una friolera de 327,33 euros de gastos diarios sin tener en cuenta ni gastos a proveedores, ni mi sueldo como autónoma".

Una cifra que pone de manifiesto lo complicado que puede ser sacar adelante un negocio en España incluso cuando este funciona bien y se cuenta con empleados contratados: "Este es un negocio que ha funcionado siempre con tres personas empleadas contratadas aparte de mí. Y ¿dónde está mi sueldo si yo cada día por abrir la ventana necesito facturar al menos 327,33 euros?", concluye.