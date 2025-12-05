Qué es el 'friendfluence', la nueva tendencia entre los solteros en España que triunfa en Tinder

En España, el amor surge en las aplicaciones. Hace apenas una década, hablar de que habías conocido a alguien por Internet era casi un tabú, hoy se estima que uno de cada seis matrimonios se ha conocido online.

De todos los lugares donde el amor encuentra terreno fértil, Tinder es, sin duda, uno de los principales. Lanzada en 2012, esta aplicación se ha consolidado como la plataforma de citas más utilizada del mundo —también en España—, con más de 1,5 millones de usuarios mensuales y una cuota de penetración del 65%.

Es precisamente esta aplicación la que ha recogido las tendencias que marcarán cómo se liga en 2026. Según recogen, hay una serie de cambios que se reflejan en fenómenos muy marcados, como el friendfluence, que consiste en cómo tus amigos 'influyen' en tus citas y, que, además, lo sufre un 42% de los jóvenes entrevistados.

Qué es el 'Friendfluence'

La gran conclusión del informe Year in Swipe™ 2025 es clara: los solteros están dejando atrás el caos emocional y las señales confusas para apostar por una forma de relacionarse más honesta, directa y esperanzada.

Después de un 2024 marcado por el dating intencional, 2025 ha traído consigo una especie de calma postrevolución sentimental, un reseteo colectivo en el que la claridad, la autenticidad y la autonomía se han convertido en el nuevo punto de partida de las relaciones entre los españoles.

En este contexto surgen fenómenos que explican la evolución del amor digital. Uno de los más significativos —y quizá el más llamativo— es el llamado friendfluence, un concepto que describe cómo la influencia de los amigos se ha convertido en un elemento decisivo en la vida sentimental de los jóvenes.

Según los datos de Tinder, un 42 % de los solteros reconoce que su círculo cercano influye directamente en sus decisiones románticas. Para estas personas, los amigos orientan, validan y ayudan a identificar señales que, en solitario, es fácil pasar por alto.

Para muchos jóvenes, este acompañamiento se convierte en una forma de seguridad emocional que triunfa en una sociedad llena de inseguridades. De hecho, según el informe de la aplicación, un 37 % de los encuestados planea tener más citas dobles o en grupo el próximo año.

Esto en Tinder es más que posible gracias a la función Double Date, que permite a dos amigos hacer 'match' conjunto con otra pareja.

De acuerdo con la aplicación, este método experimenta un auge notable: casi el 85 % de quienes la utilizan tiene menos de 30 años, y las mujeres muestran una mayor predisposición a participar en este formato, con casi el triple de probabilidades de hacer match con un perfil compartido que con uno individual.

Tinder señala también que estas interacciones grupales generan conversaciones más amplias: los usuarios envían un 25 % más de mensajes que en los chats individuales, lo que sugiere una mayor comodidad, espontaneidad y fluidez en este tipo de dinámicas.

El auge del friendfluence conecta, además, con la redefinición del estatus de pareja entre los jóvenes. En una época marcada por los memes sobre la "vergüenza" de tener novio y los soft launches —anunciar una relación de forma discreta y progresiva—, la presión social por exhibir o justificar los vínculos afectivos se diluye.

Otras tendencias que triunfan en Tinder

El friendfluence convive con otras señales detectadas por Tinder. Las ganas de hablar claro están en su punto más alto, lo que se traduce en fenómenos como el Clear-Coding, que propone expresar desde el principio qué se busca: una cita sin rodeos, una relación seria o simplemente conocer a alguien sin confusiones.

Un 64% de los jóvenes considera que la honestidad emocional es el elemento que más falta hace en el dating actual, y un 60% pide mayor claridad respecto a las intenciones.

Incluso la tecnología participa de este giro hacia la autenticidad: un 76% afirma que usaría la IA para mejorar su experiencia en la app, ya sea eligiendo fotos, optimizando la biografía o sugiriendo planes de citas, siempre bajo la idea de mostrar su versión más genuina sin complicaciones ni artificios innecesarios.

Otra de las tendencias, conocida como Hot-Take Dating, plantea que la atracción está cada vez más vinculada a la opinión, a la capacidad de posicionarse y a la coherencia ética.

Más de un tercio de los jóvenes afirma que compartir valores es esencial a la hora de conocer a alguien, y conceptos como la igualdad, la empatía y la justicia social aparecen como líneas rojas que condicionan el match.

Por último, encontramos el emotional vibe coding, que busca "equilibrar lo que dices con lo que sientes el próximo año". El 56 % asegura que las conversaciones honestas son lo más importante a la hora de ligar, y un 45 % pide más empatía cuando hay rechazo.