Cristina (43), enfermera, sobre cómo sustituye la proteína de los huevos: "Han subido tanto de precio que no me queda otra"

Los españoles son testigos de cómo en los últimos 12 meses el precio de su carro de la compra ha subido considerablemente. Tan solo hay que fijarse en el precio de uno de los alimentos básicos en los hogares, los huevos.

Según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de los huevos en España es un 22,5% más alto que un año antes.

Con esta fuerte escalada del precio de los alimentos en nuestro país, muchas familias se están viendo forzadas a reinventar su forma de cocinar.

Para Cristina, enfermera de 43 años y madre de dos niños, el problema no era solo económico: con turnos partidos y noches, necesitaba recetas fáciles, saciantes y relativamente saludables para tener siempre algo casero en casa sin depender de bollería industrial.

Al ver cómo su ticket del súper se disparaba, decidió sustituir los huevos por ciruelas pasas, incorporándolas en sus recetas de repostería como en sus desayunos.

Ahorrar en la cocina

La decisión de esta enfermera le permitió economizar, sin renunciar a las proteínas, fibras y demás nutrientes que tiene el huevo, sino que además le permite incorporar más fibra y nutrientes en su dieta.

Ha sido una solución que le llegó casi por casualidad, leyendo sobre sustitutos del huevo en repostería para personas alérgicas o veganas.

Allí encontró una recomendación que le llamó la atención: usar ciruelas pasas en lugar de huevo en masas dulces como bizcochos, brownies o panes rápidos.​

La clave está en la proporción. Para sustituir un huevo se utiliza un cuarto de taza de puré de ciruelas pasas bien trituradas. Al tratarse de una fruta deshidratada muy dulce, se puede reducir la cantidad de azúcar o endulzante de la receta original sin perder sabor ni textura jugosa.​

Por qué ciruelas pasas

Las ciruelas pasas tienen un índice glucémico bajo, lo que significa que liberan el azúcar de forma más lenta y no provocan picos bruscos de glucosa en sangre como ocurre con otros endulzantes más refinados.

Además, son ricas en fibra soluble, vitaminas y antioxidantes, lo que las convierte en un ingrediente mucho más interesante nutricionalmente que el azúcar blanco tradicional.​

Para las mujeres que buscan cuidar su peso, su energía y su salud hormonal sin renunciar al dulce casero, este tipo de sustitución tiene aún más sentido.

Las ciruelas ayudan a controlar mejor el apetito, mantener estables los niveles de azúcar en sangre y evitar esos bajones de energía de media tarde. No es casualidad que muchas nutricionistas empiecen a recomendar la ciruela pasa como alternativa dulce más inteligente.​

Más allá del ahorro

Lo interesante de esta tendencia nutricional no es solo el ahorro frente a unos huevos que no dejan de encarecerse, sino el cambio de mentalidad que supone en la cocina diaria.

Convertir una crisis de precios en una oportunidad para cocinar de forma más consciente, con más fruta, fibra y menos azúcar, encaja de lleno con lo que buscan muchas lectoras: soluciones prácticas, reales y saludables.​

Las ciruelas pasas, además, se conservan bien en la despensa, se pueden comprar en oferta y utilizar poco a poco, algo clave para hogares con tiempos ajustados.

Y, como plus, son un comodín perfecto para aprovechar en otros usos: desde mezclarlas con yogur hasta añadirlas a ensaladas o porridge de desayuno.​

Guía rápida

Para quien quiera replicar el truco de esta enfermera de 43 años, estos son los pasos básicos:

Remoja un puñado de ciruelas pasas en agua caliente 10–15 minutos y tritura hasta lograr un puré espeso.​

Sustituye cada huevo de la receta por un cuarto de taza de ese puré y reduce la cantidad de azúcar o miel indicada.​

Añade media cucharadita extra de levadura de pastelería por cada huevo que elimines para evitar que la masa quede demasiado compacta.​

Empieza por recetas donde el color oscuro y el sabor afrutado encajen bien: brownies, bizcochos de cacao, panes de plátano o magdalenas integrales.​

Descubrir que un ingrediente tan humilde como la ciruela pasa puede salvar tus recetas es, casi, un pequeño acto de empoderamiento cotidiano. Una forma de seguir cuidando de los tuyos, del bolsillo y de tu salud.