Enrique Rojas (76), psiquiatra, sobre cómo identificar un ataque de ansiedad: "Aparecen tres pensamientos muy duros"

La ansiedad se ha convertido en uno de los motivos de consulta más habituales en salud mental. Los datos revelan que aproximadamente el 12,6% de la población general en España la sufre, pero que, sin embargo, hasta un 17,7% de la población ha necesitado consultar con un profesional sanitario en el último año para tratarla.

Y es que, aunque solo un 5% tiene la ansiedad diagnosticada, la realidad es que este trastorno puede estar presente en muchos momentos de nuestra vida a través de síntomas físicos, emocionales y cognitivos. Aunque puedan ser difíciles de reconocer y en ocasiones se confundan, los expertos los identifican con facilidad.

De hecho, según el reconocido psiquiatra Enrique Rojas, hay tres pensamientos o "espectros" esenciales para identificar un ataque de ansiedad: el temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Todo ello, en un episodio de muy pocos minutos.

Los pensamientos que identifican los expertos

La ansiedad es una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, de hecho, es normal y necesaria para nuestra supervivencia. Se trata de una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo que nos permite afrontar situaciones de peligro o amenaza, desarrollando conductas automáticas de huida o lucha.

Un cierto grado de ansiedad puede ayudarnos a mantenernos concentrados y afrontar los retos que tenemos por delante; sin embargo, cuando sobrepasa ciertos límites e interfiere con las actividades normales de la persona, se considera un trastorno que trae consigo una serie de síntomas graves.

En este contexto, es importante identificar la ansiedad positiva y la negativa. Según Enrique Rojas, médico psiquiatra,"la positiva es aquella que te lleva a realizar actividades personales, costosas, pero que tienen un gran valor. La ansiedad de mejorar tu carácter, de publicar un nuevo libro, de tener mejor relación con tu mujer", en definitiva, "es un reto".

Sin embargo, la ansiedad negativa "te bloquea y existen dos maneras de vivirla". Rojas explica que, en este contexto, en este tipo de temor hay un componente físico y psicológico, por lo que "puede ser vivida como ansiedad generalizada o como crisis de ansiedad".

Enrique Rojas.

Por norma general, los síntomas físicos son generalmente conocidos e identificables. "La ansiedad generalizada es taquicardia, sudoración, pellisco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, hipersudoración, malestar interior y temores anticipatorios difusos", en cambio, en las crisis de ansiedad, el proceso puede ser distinto.

Tal y como explica el experto, en la crisis de ansiedad aparecen estos síntomas físicos, pero también "tres espectros amenazadores" que se viven con una gran dureza: el temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Todo ello, en un episodio de muy pocos minutos.

Qué hacer para aliviar la ansiedad

Prevenir la ansiedad es complicado, pero sí es posible tomar medidas cuando uno empieza a sentirse ansioso o angustiado. Lo más importante es pedir ayuda en cuanto notes los primeros síntomas. Como aseguran desde la Clínica Mayo, "la ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más difícil de tratar si te demoras".

Mantenerse activo, llevar una vida saludable y evitar el consumo de alcohol, cafeína, teína y otros estimulantes, como las drogas, es clave.

Pero, ¿qué hacer en caso de que la crisis de ansiedad ya esté sucediendo? En ese caso, lo principal es alejarse de la gente, ir a algún lugar "seguro" e intentar controlar la respiración. Y, sin duda, cuando pase, acude a un psicólogo o a un médico especialista.

Si detectas que un familiar, amigo o compañero de clase o de trabajo está sufriendo un ataque de ansiedad, evita acercarte o imponerte. No formes corrillos alrededor de la persona. Si lo ves necesario, avisa a los servicios de emergencia o a un especialista.