Una limpiadora de hospital, sobre su salario: "Nuestro trabajo es crucial pero el sueldo no llega a los 1.600 €"

El Sistema Nacional de Salud (SNS) agrupa al 9,6 % de los trabajadores en España, un sector que solo en el último año ha sumado más de 51.000 nuevos empleos, según datos oficiales. Pero más allá del personal sanitario (médicos, enfermeros, técnicos o administrativos), también hay otros perfiles esenciales para el funcionamiento diario de los hospitales y que a menudo pasan más desapercibidos, como es el caso de las limpiadoras.

Sin embargo, esta profesión sigue siendo una de las más invisibilizadas dentro del sistema sanitario. Todo ello, a pesar de que la limpieza hospitalaria es un pilar clave para mantener las condiciones higiénicas necesarias, prevenir infecciones y garantizar un entorno seguro para pacientes y profesionales, especialmente en zonas críticas como los quirófanos.

Pese a su importancia, el reconocimiento y las condiciones laborales no siempre están a la altura. Algo a lo que también se suma la escasez de personal en muchos centros y unos salarios ajustados que agravan todavía más una situación que cada vez más trabajadoras se atreven a denunciar.

Este es el caso de una limpiadora de hospital que hace unos meses respondía a varias preguntas en el canal de TikTok de Talent Match, donde expuso de forma clara cómo vive su día a día laboral.

"En el hospital todo el mundo gana y nosotras somos las que menos ganamos y las que más esfuerzo físico tenemos somos nosotras", comienza denunciando esta trabajadora. Trabaja en el Hospital Taulí, en urgencias y forma parte del servicio de limpieza. Una labor de la que, como ella misma recuerda, dependen muchas otras funciones esenciales: "Sin nuestro trabajo, ni los médicos ni las enfermeras pueden trabajar".

Su testimonio pone el foco en una queja cada vez más habitual en el sector: la falta de reconocimiento salarial para una tarea físicamente exigente y con gran responsabilidad sanitaria. De hecho, al ser preguntada por si considera que está bien pagado su puesto de trabajo, no duda en contestar: "Somos mileuristas y para la labor que ejercemos es un trabajo mal pagado. Con unos 1.600 o 1.700 euros me consideraría bien pagada pero cubriendo gastos y la comida", concluye.

Un testimonio que da voz a esas "labores invisibles" cuya mejora sigue pendiente en muchas partes del sistema. Y es que la situación que describe no es exclusiva del Hospital Taulí: a nivel estatal, numerosos informes alertan de la precarización del personal de limpieza en hospitales públicos y privados.

Se trata, en definitiva, de una brecha que no es solo económica, sino también de reconocimiento. Una desigualdad que afecta a quienes, sin estar en primera línea asistencial, sostienen con su trabajo diario la seguridad y el funcionamiento básico de cualquier centro sanitario.