Concepción, notaria, sobre no formalizar en escritura los contratos de alquiler en España: "Es un problema"

En España, conseguir una vivienda se ha convertido en una tarea cada vez más difícil. Según el último informe realizado por Idealista, el precio del alquiler en España cerró octubre con una subida interanual del 10,9%, hasta alcanzar los 14,5 euros por metro cuadrado, cifras consideradas como máximos históricos.

Comprar tampoco es una opción para la mayoría: el coste de la vivienda lleva años al alza y los sueldos no acompañan ese ritmo. Hoy, un hogar medio necesita destinar más de un tercio de sus ingresos solo al alquiler, y los jóvenes apenas logran emanciparse, con tasas que rondan el 15%, las más bajas de Europa.

Pero además, según los expertos, los problemas de vivienda no se limitan solo al acceso o al precio. Los notarios, como Concepción Barrio, advierten de otro asunto que pasa más desapercibido: en España no se suele formalizar ante notario los contratos de alquiler.

Formalizar los contratos de alquiler ante notario

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio, ha hablado en Herrera en COPE del "problema notable" que existe en España con los contratos de alquiler.

Según explica, España arrastra una mala costumbre desde hace años: los acuerdos entre propietarios e inquilinos suelen hacerse en documentos privados, sin la intervención de un notario que garantice su validez y seguridad jurídica.

Formalizar en escritura pública, explica Barrio, significa firmar el contrato ante notario, de modo que quede recogido en un documento con plena validez legal.

Durante este trámite, el notario comprueba la identidad de las partes, revisa que las cláusulas se ajusten a la ley y da fe de que ambas entienden y aceptan lo pactado.

A diferencia de otros países, como Marruecos, donde este trámite es habitual, en España la mayoría de arrendamientos se firman de forma privada, lo que genera falta de información y una considerable inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos.

La intervención notarial, en cambio, aportaría información fiable sobre el mercado del alquiler y facilitaría la ejecución de las cláusulas en caso de impago o conflicto.

Imagen ilustrativa de una casa en alquiler.

Aunque pueda parecer un proceso complejo, Barrio recuerda que se trata de "un trámite muy sencillo", que incluso puede realizarse por videoconferencia y que "garantizaría seguridad jurídica e información tanto al propietario como al inquilino".

La presidenta del Notariado insiste en que la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, representa el hogar de una persona y, por tanto, merece las mismas garantías legales.

"Estamos hablando de la propiedad de una persona y de la vivienda de otra. Me da igual que sea en propiedad o en alquiler: la vivienda es el hogar de una persona", subraya.

Con el fin de ayudar a solucionar esta situación y aportar transparencia al mercado, el Consejo General del Notariado ha impulsado un portal estadístico gratuito con datos reales del sector, elaborado a partir de los contratos formalizados ante notario.

Esta herramienta pretende ofrecer información fiable, accesible y actualizada sobre el alquiler en España, reducir la opacidad del mercado y reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos, explica a Carlos Herrera.