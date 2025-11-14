Andrea, empresaria española, sobre por qué prefiere vivir en Andorra: "Se vive más tranquilo porque la gente tiene dinero"

Cada vez son más los influencers, youtubers y empresarios que deciden trasladar su residencia fiscal a Andorra. Las ventajas del pequeño país pirenaico son numerosas: una baja tasa de criminalidad, un sistema sanitario eficiente y de alta calidad, y una esperanza de vida entre las más altas de Europa. Sin embargo, estos no suelen ser los principales motivos de su elección.

El verdadero atractivo de Andorra reside en su sistema fiscal, mucho más favorable que el de España. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tiene un tipo máximo del 10%, frente al 47% o más que puede aplicarse en nuestro país. Además, el Impuesto General Indirecto (IGI) —equivalente al IVA— es de tan solo 4,5%, una cifra muy inferior a la de la mayoría de los países europeos.

Es por este motivo que la gran mayoría de personas que cambian de residencia son aquellas con salarios por encima de la media española. Una de ellas es Andrea Garte, creadora de contenido y empresaria, que vive en Andorra desde 2024 y confiesa no haberse arrepentido de su decisión, a pesar de las críticas.

La vida de los 'influencers' en Andorra

Andrea Garte es una de las españolas más influyentes de Internet actualmente. Acumula más de 700.000 seguidores en Instagram, más de dos millones en TikTok y puede presumir de haber creado tres empresas: MyAgleet, Miscira y, la más reciente, Balanzen —ubicada, precisamente, en Andorra—.

Con la primera sufrió un duro revés, puesto que perdió el registro de la marca debido a que su expareja la registró a su nombre. Tras cuatro años de trabajo, que nació de peticiones de sus seguidores y se caracterizó por ser vegana y sostenible, Garte se vio obligada a comenzar de nuevo con Miscira.

Ni siquiera tuvo tiempo de despegar su nuevo emprendimiento que Garte se lanzó a un nuevo proyecto, Balanzen, junto a su amiga y compañera de profesión, Abril Cols. Este último, una cafetería que ofrece clases de pilates, está ubicado en el lugar en el que ambas residen y tributan: Andorra.

Andrea anunció su mudanza a Andorra en abril de 2023. La razón principal fue su pareja, Víctor (ByViruzz), ya que ambos comenzaron a vivir juntos después de que él ya estaba en el proceso de cambiarse de país.

Si bien el motivo principal de su mudanza fue convivir con su pareja, los beneficios fiscales de Andorra fue un buen punto a considerar para ambos. En realidad, su decisión fue una más de la lista de los centenares de creadores de contenido que ya residen en el país.

Todos ellos no solo comparten residencia, sino también las críticas que reciben siempre que hablan sobre el tema. En el caso de Andrea Garte, una de las últimas fue al visitar el videopódcast de Andoni Valgardi, Kapra Diner.

La influencer Andrea Garte, sobre por qué prefiere vivir en Andorra.

El presentador, en una ronda de preguntas rápidas, hizo elegir a la empresaria entre España y Andorra, a lo que ella se decantó por la segunda opción. "¿Tengo que contar por qué o me quedo aquí?", le pregunta la influencer entre risas, consciente del revuelo que suscitará su opinión.

"Me encanta España, es donde vive mi familia y me gusta mucho cada vez que vengo aquí. Pero en Andorra es como que he encontrado una distancia perfecta con todo el caos", afirmó la youtuber.

Sin embargo, no se puede hablar de Andorra sin hablar de los impuestos, y para Garte es un "puntazo" y algo de lo que se está aprovechando, a pesar de que su principal motivo para mudarse fue su pareja, Víctor.

"Hay mucha gente que se dedica a lo mismo que yo, entonces es una comunidad muy guay. El ambiente me encanta, mi rutina allí me encanta, el estilo de vida, el nivel de vida… La gente tiene pasta en Andorra, entonces, se vive una vida muy tranquila", confesó.

De hecho, Garte describe Andorra como una "burbuja" donde todo parece "demasiado perfecto", aunque admite que eso puede tener su lado negativo porque cuando baja a España siente el contraste con la realidad.