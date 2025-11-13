Café y sostenibilidad: el Premio Internacional Ernesto Illy destaca la excelencia y la calidad en cada grano

Solo, con leche o licor, el café es, sin duda, una de las bebidas más populares y universales en la vida cotidiana a nivel internacional, así como un símbolo de conexión, pausa y disfrute.

Su cultura tiene una fuerte presencia en los espacios sociales de todo el mundo, siendo habitual que encuentros con amigos o reuniones de trabajo giren en torno a este ritual.

Detrás de cada taza, existen productores que priorizan la calidad del grano y la sostenibilidad de su cultivo. Para homenajear su labor, la reconocida marca italiana Illy lleva 10 años concediendo el Premio Internacional de Café Ernesto Illy.

“Creemos que la excelencia no es un destino a alcanzar, sino un viaje para emprender junto a los mejores caficultores de arábica del mundo”, asegura la marca.

Este año, la décima edición de la ceremonia de entrega se ha celebrado en el emblemático Palazzo Colonna en Roma, un evento anual que reúne a grandes, medianas y pequeñas empresas de diversos países, reafirmando su compromiso global con el sector.

En esta ocasión, el reconocimiento ‘Best of the Best’ ha sido otorgado a Ruanda, más concretamente a la Estación de Lavado de Café Ngamba-Sucafina SA, por el excepcional estado de su producto.

Además, por primera vez en la historia de los premios, el título ‘Coffe Lovers Choice’, concedido directamente por los consumidores, ha sido entregado a El Salvador, por la Finca Villa Mercedes de Agroindustrial Yaya, como homenaje a su gran trabajo.

Durante la ceremonia, Andrea Illy, presidente de la entidad, recordó las implicaciones del galardón: “El reconocimiento otorgado a los ganadores tiene un impacto significativo en las comunidades locales, brindando visibilidad global a los productores y fomentando la adopción de prácticas agrícolas ambiental y socialmente responsables”.

El jurado de esta edición cuenta con expertos de renombre internacional. Entre ellos, sobresalen los técnicos Carolina Castañeda, Matilde María Montero y Philip Schluter; los chefs y embajadores de la marca Francesco Apreda, Caterina Ceraudo y Matteo Metullio; y los periodistas Luis Manuel Blasco Alis, Pierre de Gasquet y Adriano Sack.

Estos profesionales fueron los encargados de seleccionar los mejores granos a través de las muestras enviadas por los participantes, de acuerdo a estrictos criterios de calidad, aroma y sostenibilidad.

Además, el acto contó con la presencia de reconocidos representantes de la industria, incluido el invitado de honor Francis Ford Coppola, gran director, productor y guionista, así como amante confeso del buen café.

La entrega concluyó en el Palazzo Colonna, dejando atrás numerosos momentos destacados como la audiencia del Papa León XIX, que inauguró la ceremonia, o la reunión en la sede de la FAO, donde personalidades internacionales conversaron sobre la agricultura regenerativa y la inteligencia artificial, fortaleciendo el diálogo y el vínculo entre los diferentes actores del sector.