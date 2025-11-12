Sara, joven española en Suiza, sobre su sueldo de cuidadora: "Gano más de 30 € la hora mientras estoy tirada en el sofá"

Sara Álvarez es una de las más de 136.200 personas con nacionalidad española que viven en Suiza, según datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Este país se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los jóvenes españoles. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que más de 61.000 menores de 35 años residen allí actualmente.

El motivo principal suele ser el mismo: las oportunidades laborales y económicas que ofrece Suiza son notablemente más atractivas que en España. Prueba de ello es que el salario medio bruto mensual ronda entre los 6.700 y 7.000 francos suizos, lo que equivale a unos 87.000 a 90.000 euros al año.

Sara es una de esas jóvenes que ha decidido hacer las maletas y mudarse a Zúrich. Allí ha comenzado una nueva etapa que comparte con miles de seguidores en TikTok. En sus vídeos habla sobre el coste de vida, el transporte público, las diferencias salariales y las oportunidades de empleo más rentables y flexibles para estudiantes. Entre ellas, destaca su experiencia como cuidadora o babysitter, un trabajo que, según cuenta, le permite ganar más de 30 euros la hora fácilmente.

Una de las claves que destaca la creadora de contenido es la flexibilidad de ciertos empleos en Suiza y lo bien remunerados que están, incluso cuando se trata de trabajos como el de ser cuidadora. Esta es una de las opciones más extendidas entre los jóvenes que necesitan ingresos extra al llegar al país y no quieren renunciar a sus estudios u otros trabajos.

"Trabajo en Suiza de babysitter y mientras estoy grabando este TikTok estoy cobrando más de 30 euros la hora", cuenta mientras graba desde la casa en la que ejerce de cuidadora.

Cuando llegó al país, este era su empleo principal. "Ser babysitter era mi trabajo a tiempo completo pero lo cambié por algo más estable", explica. Sin embargo, no ha dejado del todo esa actividad. De hecho, asegura que todavía hay familias que siguen contactándola de vez en cuando para que cuide a sus hijos, sobre todo por las noches.

"El niño está durmiendo, así que literalmente estoy tirada en el sofá leyendo, mientras estoy cobrando 30 francos la hora", lo que equivaldría a unos 32 euros la hora. Por ello, recomienda este trabajo a quienes ya tienen un empleo o estudian y buscan algo puntual que les aporte ingresos adicionales.

"Si tenéis un trabajo y queréis compaginarlo con algo a tiempo muy parcial que os dé un sueldo extra, muy recomendado ser babysitter en Suiza", asegura. Una fórmula flexible para compaginar sus objetivos personales con su trabajo, sus estudios y su tiempo de ocio, que cada vez eligen más jóvenes fuera de España.