Una jubilada y viuda con 840 € de pensión: "Pago 1.800 € de alquiler y sobrevivo alquilando habitaciones a estudiantes"

Las pensiones siguen siendo uno de los temas protagonistas en la política española. Aunque muchos trabajadores logren jubilarse a los 65 o 66 años de edad, según el tiempo que hayan cotizado, una gran parte de este colectivo tiene grandes dificultades para llegar a fin de mes o incluso para pagar su propia vivienda.

Y es que, aunque la pensión media de jubilación en España se sitúa en 1.510 euros al mes, cifra que según datos de la Moncloa supone un aumento del 4,3 % respecto al pasado año, lo cierto es que no todos consiguen llegar a ella. De hecho, existen grandes desigualdades dependiendo del trabajo realizado, los años cotizados o incluso la comunidad autónoma en la que se resida.

Por lo que, mientras algunos jubilados reciben pensiones relativamente altas, muchos otros tienen que conformarse con prestaciones muy por debajo de la media. Una importante brecha del sistema actual, que deja a miles de mayores en una situación económica cada vez más ajustada y en la que gastos básicos como la alimentación o incluso la vivienda suponen una carga difícil de asumir con su pensión.

Este es el caso de María Teresa, una mujer viuda y retirada a los 80 años, cuya pensión apenas le da para poder vivir. Una historia que ha compartido el creador de contenido JIRE4 en su canal de YouTube y que refleja una realidad que comparten muchos mayores en España.

"De pensión cobro 840 euros y pago 1.200 euros de alquiler. Si no fuera porque yo puedo tener dos chicas estudiantes universitarias en casa, no podría sobrevivir", explica esta jubilada. Aun así, esa pequeña solución temporal no está exenta de dificultades legales. "Es por eso por lo que me gustaría decir que como viuda, pensionista y mujer de 80 años estoy insegura porque no puedo alquilar habitaciones a estudiantes. Está prohibido y me gustaría tener un amparo por la edad que tengo y para sobrevivir".

Una jubilada y viuda vive con 840 euros de pensión

Más allá de la vivienda, los gastos cotidianos también le pasan factura. "La comida está carísima, he dejado de comer pescado y el único lujo que me permito es ir a un gimnasio a hacer aquagym, porque está subvencionado y pago 15 euros", relata. "Es horroroso vivir ahora con todos los impuestos y gastos en comida que hay. Lo gestiono viviendo día a día", confiesa.

Su pensión, explica, no alcanza para más: "Viuda y jubilada, son 840 euros que cobro porque la viuda no cobra la pensión completa del marido", advierte. Una situación que es un reflejo extremo, pero no aislado, de cómo la falta de ingresos suficientes, la subida constante de los precios en la cesta de la compra y la presión del mercado del alquiler colocan a muchos pensionistas en un punto límite.

"Yo no puedo sobrevivir de esta manera, no tengo ingresos", concluye María Teresa, representando a una generación que, tras décadas de trabajo, lucha ahora por mantener su independencia con dignidad y cada vez con menos recursos.