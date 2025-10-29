Laura, la profesora española que vive en Irlanda: "Trabajo de 9 a 3 todos los días y tengo 4 meses de vacaciones al año"

Madrid es la comunidad autónoma que más profesores pierde frente a otras regiones. En los últimos seis años, y tras cuatro convocatorias que permiten a los docentes cambiar de comunidad, el número de funcionarios que dejan la capital se ha multiplicado por seis.

La preocupación no es solo madrileña: según un informe publicado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en España faltan 45.778 profesores en la escuela pública y uno de cada cinco son interinos. Mientras que en el curso 2009-2010 se establecía una ratio de 13,87 alumnos por cada docente, actualmente la cifra ha subido a 14,63.

Los motivos de estas cifras son muchos: las condiciones laborales, la desmotivación y el bajo salario. Como consecuencia, son muchos los docentes que se marchan a trabajar fuera del país, como es el caso de Laura, una joven española que decidió irse a Irlanda, donde tiene "una plaza permanente" que no ha requerido oposición.

Las ventajas de ser profesor en Irlanda

Según un informe de la Federación de Enseñanza del sindicato CC. OO. a partir de los datos recogidos por la OCDE, el profesorado español está por encima de la media europea en cuanto al número de horas lectivas.

En concreto, nuestros maestros dan de media 880 horas de clase en Primaria, 713 en ESO y 693 en Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Enseñanzas Artísticas o Escuela Oficial de Idiomas, mientras que en Europa las cifras se encuentran respectivamente en 762, 668 y 635.

Si nos centramos en el salario, en España, un profesor de Secundaria se sitúa entre 36.000 y 42.000 euros brutos anuales, mientras que en otros países de Europa, como Irlanda, el sueldo mínimo empieza desde los 44.000 al año.

Así lo explica la profesora española Laura, quien se mudó a Irlanda hace 7 años para trabajar como docente. En sus redes sociales, la joven explica cómo es su experiencia y, sobre todo, cuáles son las ventajas en comparación con nuestro país.

"Me viene de AuPair con una agencia de Galicia para un año, pero a los cinco meses vi que había muchas ofertas de trabajo en guarderías y me lancé a probar", explica. Sin embargo, este oficio no resultó ser del todo rentable.

Según cuenta, ser docente de guardería en Irlanda tiene un bajo salario para todas las responsabilidades que implica. Por este motivo, Laura investigó durante los meses siguientes y descubrió que podía ser profesora de primaria en colegios.

Para ser profesora de primaria en Irlanda, a diferencia que en España, no existe un sistema de oposiciones, sino que el requisito es estar registrado en el Teaching Council of Ireland, que es el organismo oficial que regula la docencia.

Desde entonces, Laura lleva cuatro años como profesora en colegios públicos de Irlanda, "con una plaza permanente y los mismos derechos que un funcionario en España".

Según explica en su TikTok, la española trabaja de 9 a 3 todos los días y cuenta con 4 meses de vacaciones al año. Este último detalle es el más sorprendente, teniendo en cuenta la diferencia que hay con su país natal.

En España, lejos de tener 90 días —o tres meses— de vacaciones al año, como una gran cantidad de personas estima, durante este mes de julio los profesores se dedican a tareas administrativas como el cierre del curso, la elaboración de informes, la organización de materiales y la planificación del próximo año académico.

Como consecuencia, y según indican los expertos, un profesor en España tiene derecho a 22 días hábiles de vacaciones al año, equivalentes a aproximadamente un mes de vacaciones, que suelen corresponder al mes de agosto.