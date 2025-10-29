Gisela Turazzini, economista: "No se pueden bajar los impuestos porque con ellos se pagan las pensiones actuales"

Según los datos recogidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los españoles destinan el 40% de su salario bruto a impuestos, siendo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, popularmente conocido como IRPF, el tributo que más dinero recauda.

A él le sigue el famoso Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre Sociedades (IS), un sinfín de tributos que tal y como recoge el artículo 31 de la Constitución Española, todos los ciudadanos sin excepción deben pagar para contribuir a cubrir los gastos de las diferentes administraciones estatales, autonómicas y locales.

Debido a ello y a la cantidad de dinero que va dirigido a ellos, los impuestos son el tema principal de debate entre los españoles. Hay quienes creen que son demasiado altos —especialmente para aquellos con altos salarios— y quienes, en cambio, creen que son totalmente necesarios, como opina la economista Gisela Turazzini.

Los impuestos en España

Casi la mitad del salario de los españoles va destinado a los impuestos. Según la web de BBVA, este porcentaje —hasta un 40%— va destinado al mantenimiento del Estado del bienestar: sanidad, educación, seguridad, infraestructuras… elementos básicos que contribuyen al progreso y la mejora de la sociedad y el país.

Más allá de los servicios y prestaciones de los que disfrutamos en el presente, los impuestos también cumplen la función de garantizar un colchón económico para el futuro, como son las pensiones. Un tema que, precisamente, se trata con frecuencia en laSexta Xplica.

En este contexto, ha sido la economista e ingeniera financiera Gisela Turazzini, CEO de Blackbird Bank y habitual colaboradora en el programa, quien ha lanzado una dura crítica al modelo actual de gestión de impuestos, al que califica de "absolutamente insostenible".

Turazzini defiende que el problema no es tanto cuánto se paga, sino cómo se gestionan los recursos públicos. "No es que paguemos muchos impuestos, es que se gestionan mal", sostiene. A su juicio, habría que replantear el modelo fiscal para hacerlo más justo y eficiente.

La economista, en este sentido, propone que quien cobre el salario mínimo interprofesional no pague impuestos, una medida que, en su opinión, aliviaría la carga sobre los trabajadores más vulnerables y devolvería poder adquisitivo a la sociedad civil.

"Se está creando una injusticia fiscal con aquellos que pagan más impuestos por tener más", afirma, denunciando un sistema que, según ella, castiga el esfuerzo y la productividad.

Además, según Turazzini, los impuestos son indispensables para pagar las pensiones, las prestaciones económicas que proporcionan ingresos económicos en caso de jubilación por edad, invalidez, o fallecimiento de un familiar.

"No podemos bajar los impuestos, ya que debemos mantener el sistema de reparto. No podemos cambiar las políticas de inmigración porque necesitamos inmigración para que haya más contribuyentes que financien las pensiones. Y penalizamos el sistema de ahorro e inversión como consecuencia de este modelo", explica.

Es decir, la estructura actual obliga a mantener una elevada recaudación tributaria, no tanto por voluntad política, sino por necesidad financiera.

Las cifras confirman parte de su argumento. En 2024, las pensiones contributivas representaron el 11,5% del PIB español, según datos de la Seguridad Social.

Se trata del mayor gasto público del país, muy por encima de la sanidad (6,7%) o la educación (4,7%). Este peso creciente del gasto en pensiones genera tensiones presupuestarias que, según los expertos, serán cada vez más difíciles de sostener en un futuro cercano.

El reto demográfico es otro de los factores clave. Turazzini advierte que en 2050 el 34% de la población española será mayor de 65 años, con una natalidad estancada y una pirámide poblacional invertida.

"Vamos a ser el segundo país más envejecido del mundo después de Japón", alerta. Para 2042, añade, España alcanzará "el punto máximo de tensión" en la Seguridad Social, con 15 millones de pensionistas.

Si las proyecciones se cumplen, la relación entre cotizantes y jubilados será alarmante: apenas 1,1 trabajadores por cada pensionista. "Es insostenible y los números están hablando solos", concluye.