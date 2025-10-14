Una jubilada, sobre los viajes del Imserso: "Vuelos, traslados, excursiones y el hotel con todo incluido son unos 300 euros"

El pasado 6 de octubre arrancó la comercialización de los viajes del IMSERSO para la temporada 2025-2026. Con este programa, jubilados, pensionistas y personas que cumplen ciertos requisitos de edad y/o situación de desempleo, podrán viajar a destinos de la costa peninsular, insular o hacer turismo de interior.

Sin embargo, estas ventajas no son para todos y para conseguir viajar 'low cost' a alguna de las ciudades más demandadas hay que cumplir una serie de requisitos y, de hecho, no todos los jubilados pagarán lo mismo por el mismo viaje en el Imserso esta temporada.

Mientras algunos pueden beneficiarse de una cuota reducida de tan solo 50 euros todo el viaje, otros tendrán que pagar el coste total, que incluye vuelos, traslados, hoteles con pensión completa y excursiones por precios que van desde los 125 euros hasta los 500.

El precio de los viajes del Imserso

El organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha ofrecido 879.213 plazas disponibles para los jubilados este Imserso 2025, que se dividen en tres modalidades diferentes: costa peninsular, insular y turismo de escapada.

De todas ellas, 7.447 plazas tendrán un descuento respecto a los precios oficiales. Aquellos jubilados cuya pensión sea igual o inferior a 7.805,8 euros anuales o 568,7 euros en 14 pagas anuales únicamente pagarán 50 euros por todo el viaje.

Para el resto de jubilados; sin embargo, el precio será más elevado y dependerá de varios factores, como el destino, el tiempo —8 o 10 días—, la temporada o de si quieren transporte.

Por ejemplo, los precios para las comunidades de Andalucía, Murcia, Cataluña y Valencia van desde los 309 euros en temporada baja y 409,22 en temporada alta por 10 días, hasta los 244 euros en temporada baja y 344 en alta por 8 días. Todo ello, con transporte.

Si no deseásemos transporte, los precios descienden hasta los 270,39 euros en temporada baja y 370,39 en alta por 10 días y 224,63 en temporada baja y 324,63 en alta por 8 días.

La cifra aproximada de gasto es de unos 300 y pico, tal y como ha confesado una jubilada a Antena 3. Además, el propio viaje en sí ofrece muchas ventajas más allá del vuelo y los traslados e incluye el hotel en pensión completa y 4 días de excursiones.

Sin embargo, y por motivos obvios, el precio asciende si el viaje es fuera de la península. A Baleares, con transporte y una estancia de 10 días, el precio sería de 353,37 euros. Para ocho días, serían 285,29 euros y en el caso de que sea sin transporte, 10 días serían 270,52 euros y ocho días, 224,36 euros.

Para viajar a Canarias, con transporte, y estancias de 10 días, el precio es de 464,72 euros. Si fueran ocho días, serían 378,75 euros. En el caso de ser sin transporte, 10 días valdrían 270,89 euros y ocho días, 224,28 euros.

Por último, los viajes para circuitos e itinerarios valdrán 312,51 euros (6 días); los de turismo de naturaleza, 305,75 euros (5 días); los de capitales de provincia, 132,91 euros (4 días); y los de Ceuta y Melilla, 305,75 euros.

Además de la rebaja a ciertos jubilados, otra novedad esta temporada es que podrán viajar con sus mascotas. Eso sí, solo en los viajes de costa peninsular y de costa insular.

Debido a todas estas ventajas, ya son muchos los jubilados que han hecho cola para conseguir su plaza; sin embargo, según explica una experta al medio citado, "las plazas son escasas y hay que acomodarse, no puedes escoger".

Quién puede participar

Pueden apuntarse al programa las personas residentes en España que cumplan alguno de estos requisitos: ser pensionista de jubilación o viudedad con 55 años o más, pensionista por otros conceptos o beneficiario de prestaciones con 60 años o más, o asegurado del sistema de Seguridad Social con 65 años o más.

También pueden participar los españoles residentes en el extranjero y los emigrantes retornados, siempre que cumplan los criterios anteriores.

Los participantes pueden viajaracompañados por su cónyuge, pareja de hecho o hijos con discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que compartan habitación o abonen el suplemento correspondiente.

Eso sí, salvo los hijos, todos los acompañantes deben valerse por sí mismos en las actividades básicas de la vida diaria, y se acredita el cumplimiento de los requisitos mediante declaración responsable.