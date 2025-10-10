Una española sobre el trabajo en Suiza: "En tres meses cobrando el sueldo mínimo ahorré más de 9 mil euros"

Según la OCDE, el salario medio en Suiza es de 79.203 euros anuales, lo que la convierte en el país mejor pagado de Europa. España, por su parte, se encuentra entre los países con un mayor estancamiento de salarios reales, apenas superando los 33.000 euros brutos al año.

Es principalmente este motivo el que ha incitado a miles de jóvenes españoles a buscar trabajo, aunque sea temporalmente, en el país helvético. Muchos lo hacen con la intención de ganar experiencias; sin embargo, la gran mayoría busca ahorrar para retomar su vida en España después.

Una de estas jóvenes que eligió Suiza para ahorrar dinero fue Sara. La tiktoker, que cuenta con más de 600 mil seguidores, trabajó de camarera por tres meses en el país helvético y logró ahorrar más de 9 mil euros; sin embargo, lo logró con una serie de sacrificios, según cuenta.

El ahorro en Suiza

La hostelería es el sector más demandado de los jóvenes que viajan a Suiza para buscar trabajo. Los camareros pueden ganar un salario bruto mensual de entre 3.500 y 4.500 francos suizos —3.700 a 4.800 euros—, que puede aumentar hasta mil euros con las propinas.

Aunque en España este sueldo ya esté muy por encima de la media, en el país helvético es prácticamente el sueldo mínimo. Y, a pesar de ser considerado —debido a estos salarios— un lugar muy caro para vivir, se puede ahorrar mucho dinero.

Prueba de ello son todos los jóvenes que han acudido a Suiza precisamente para ahorrar dinero. Hay quienes deciden trabajar por un año e ir ahorrando poco a poco, y quienes optan por oficios de temporada, y ajustarse un poco más el cinturón en la vida social, como hizo Sara.

Sara trabajó en Suiza como camarera durante tres meses y, debido al poco tiempo y a su necesidad de ahorrar, ella "compartió habitación, para ahorrarse el dinero del alojamiento".

Esta no fue la única decisión que tomó para ahorrar lo máximo posible, sino que durante un mes tuvo dos trabajos. Uno de lunes a viernes y otro, los fines de semana.

"Estuve durante un mes entero sin librar, trabajando de lunes a domingo; sin embargo, con el trabajo de fin de semana pude pagarme el alojamiento y la comida del primer mes, no toqué ni un euro de nómina", confiesa.

La vida social fue algo que también limitó, pero esto no le impidió divertirse ni pasárselo bien en el país helvético. Según cuenta en sus redes sociales, la española optaba por planes que requiriesen menos dinero.

"No salía de fiesta y no compraba cosas que no necesitaba, así como tampoco salía a comer fuera. Mis planes eran ir al supermercado y hacer una barbacoa, o hacer senderismo por la montaña", explica.

Tal y como relata Sara, es posible ahorrar mucho dinero en poco tiempo en Suiza; sin embargo, en su caso, tuvo que sacrificar más cosas de lo normal.

Otros muchos jóvenes, en cambio, prefieren ir más tiempo o ahorrar menos dinero. En un año, muchos de ellos han conseguido ahorrar dinero que en España requeriría hasta diez años.