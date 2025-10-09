Mel Robbins, experta en desarrollo personal: "Tu cansancio no viene del trabajo, sino de la energía que regalas"

Muchos trabajadores se muestran especialmente cansados al final de cada jornada, pero al contrario de lo que se pueda llegar a pensar, no siempre ese cansancio viene provocado por los quehaceres del día a día. Laboral.

Así lo asegura la experta en desarrollo personal Mel Robbins, quien ha compartido una charla en su cuenta de Instagram (@melrobbins) en la que asegura que realmente el cansancio no viene del trabajo "sino de la energía que regalas a los demás".

Ella misma ha asegurado que muchas personas desperdician mucho tiempo y energía por el comportamiento de otras personas o por las propias expectativas que uno se genera con respecto a cómo desearía que fueran las cosas.

Robbins indica que esa sensación de sentirse cansado, abrumado, estresado y sin tiempo para uno mismo puede venir provocada por el poder que se les da a las opiniones de los demás, a sus emociones y a su propio comportamiento inmaduro.

Evita desperdiciar el tiempo en los demás

La experta en desarrollo personal asegura que las demás personas deberían ser la mayor fuente de felicidad, conexión e inspiración. Por lo tanto, sugiere la importancia de aprender las habilidades para poder recuperar el poder sobre uno mismo.

Estas pasan por enfocarse en los que se puede controlar, dejando que la gente sea como es, permitiendo que las cosas se desarrollen como lo hacen, y evitar desperdiciar el tiempo en quien no lo merece.

Mel Robbins explica que, si uno se para a reflexionar, seguro que se da cuenta de que se han permitido cosas estúpidas de otros y dramas que no han hecho más que acabar con tu energía.

Aunque es consciente de que en ocasiones se tiene la sensación de que no se puede controlar lo que está pasando en ese momento, es imprescindible hablar con uno mismo y tratar de liberarse de cualquier tipo de estrés.

La teoría ‘Let Them’ de Mel Robbins

En un mundo que es cada vez más complejo y difícil de controlar, nos encontramos con la teoría de "Let them" (Déjalos), un concepto que fue popularizado por la propia Mel Robbins en el año 2024 y que, desde entonces, se hizo viral.

Su teoría apuesta por una forma radical de desapego de las acciones de los demás, instando a centrarse en nuestras reacciones y estados internos en lugar de tratar de controlar a los demás o al mundo externo.

Esta teoría fomenta un cambio de un lugar de control externo, en el que uno se siente a merced de eventos o personas externas, a un espacio interno, centrándose en uno mismo.

La teoría del "Let Them" tiene que ver mucho con los principios budistas, sobre todo con el desapego, que enfatiza dejar ir el deseo de controlar los resultados como camino hacia la paz interior.

Asimismo, también abarca la teoría del apego en psicología, que muestra cómo quienes tienen estilos de "apego ansioso" pueden buscar el control para tratar de garantizar la seguridad emocional.

El "Let Them" ofrece una alternativa liberadora, promoviendo la seguridad a través de la aceptación y el desapego, tratando de aplicar el saber "dejar ir con amor y sin miedo", una filosofía que enseña a liberar el apego para fomentar la libertad emocional y espiritual.

a relevancia de esta teoría en la actualidad se puede atribuir al sentimiento generalizado de incertidumbre por la que se caracteriza la vida moderna. En una era con pandemias globales, desastres naturales y otros desafíos, es una teoría que busca recuperar la paz.

La ventaja de dejar ir

El enfoque "Let Them" puede llegar a generar grandes beneficios psicológicos, pues reduce el estrés y la ansiedad al conseguir reducir los esfuerzos por controlar aquello que está fuera de control.

En el caso de las relaciones, puede hacer que se reduzcan los conflictos y al mismo tiempo se mejore el respeto mutuo al apostar por la autorregulación y autonomía. La atención se centra en la superación personal y la elección de uno mismo por contar con relaciones más sanas y equilibradas.

Cuando se consigue abrazar el "Let Them" a nivel psicológico, primero se reduce inmediatamente el conflicto interno que llega de resistir la realidad. En estos casos conviene pensar cómo responder a la realidad existente, un cambio mental que calma el estrés.

En terapia, a ello se lo conoce como "aceptación radical", que se trata de una habilidad de tolerancia a la angustia. Los enfoques de tratamientos basados en la aceptación está demostrado que pueden reducir notablemente el estrés psicológico y la ansiedad.

Por otro lado, al permitir la autonomía de otras personas, se contribuye a mejorar la dinámica en las relaciones, reduciendo la actitud defensiva y mejorando el respeto mutuo. Abandonar de forma consciente los intentos de controlar a los demás, puede mejorar las relaciones.

La mayor parte de las personas valoran positivamente el sentir que se tiene confianza en ellas y que se les respeta en las relaciones. Este cambio reduce los sentimientos de presión y resentimiento, y es que cuando las personas se sienten apoyadas y empoderadas para tomar decisiones, se sienten más cercanas y abiertas con los demás.

A todo lo anterior hay que sumar que la ausencia de sensación de presión, reduce la actitud defensiva, aunque esto no implica que haya que aprobar todo lo que hacen los demás. Solo significa que no se les presiona para hacer lo que uno desea.