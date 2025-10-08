Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: "Tu empresa debe pagarte aunque faltes cuatro días al trabajo"

No todos los derechos que tiene un trabajador son realmente conocidos por estos, existiendo uno en particular que se trata de un permiso retribuido que muchos no aprovechan por puro desconocimiento.

Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores confirma que, en determinadas situaciones, existe el derecho a ausentarse 4 días del trabajo sin pérdida de sueldo. No obstante, es un permiso excepcional al que solo es posible acogerse en determinados casos.

Entre los permisos más conocidos se encuentran los 5 días libres que ofrece la empresa a los trabajadores que tengan a un familiar ingresado por motivo de accidente o enfermedad. Estos son cinco días en los que sigue cobrando, aunque no vaya a trabajar.

En este caso hablamos de un permiso similar, pero que es menos conocido y que consiste en la posibilidad de ausentarse cuatro días que pueden retribuirse en función de las horas que un empleado necesita por “fuerza mayor”.

En este caso, los cuatro días de los que dispone cada trabajador, se pueden distribuir a lo largo de todo el año y se adapta al tiempo exacto que necesite el trabajador por estas causas, restándose cada uno de los usos que les dé.

Cuándo pedir el permiso de 4 días

Los trabajadores podrán utilizar este permiso de 4 días en aquellas situaciones en las que se dé un caso de urgencia, ya sea por accidente o enfermedad de un familiar o persona conviviente. En estos casos, el empleado puede pedir varias horas o días incluidos en este permiso.

Podrá hacerlo sin llegar a superar los 4 días a lo largo de un año, y en aquellos casos en los que, por la naturaleza de la situación, sea necesaria su presencia inmediata. Este derecho se debe tener muy en cuenta porque puede ser muy necesario.

Un claro ejemplo en el que se puede recurrir a este permiso retribuido es cuando un padre se ve obligado a ausentarse de su puesto de trabajo para llevar a su hijo al hospital. Si el niño ha tenido un accidente y es necesario llevarlo a un centro de salud, el trabajador tiene permiso para ausentarse y hacerse cargo del menor.

Si en una situación de este tipo el trabajador tarda cuatro horas en volver a reincorporarse a su puesto de trabajo, ese tiempo se restará a los 4 días que tiene por año. Así, si vuelve a surgir algún tipo de emergencia que requiera de su presencia inmediata, según el ejemplo, solo contaría con 3 días y 20 horas para ello en lo que resta de año.

Este permiso permite de esta manera que los trabajadores se adapten a las circunstancias que puedan vivir en su día a día, sin que se vean afectados sus salarios. Una vez que concluya el año, los cuatro días se renuevan para el siguiente.

Otros permisos retribuidos del trabajador

Además de este permiso de cuatro días, existen otros tipos de permisos retribuidos que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y que todo empleado debe conocer. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos convenios amplían las condiciones y plazos establecidos.

Algunos de estos permisos retribuidos son los siguientes:

Matrimonio: el permiso retribuido por matrimonio tiene una duración de 15 días naturales. Puede ser solicitado por todo trabajador que se case y las empresas pueden requerir de un documento que acredite la unión para su concesión.

el permiso retribuido por matrimonio tiene una duración de 15 días naturales. Puede ser solicitado por todo trabajador que se case y las empresas pueden requerir de un documento que acredite la unión para su concesión. Enfermedad, accidente o fallecimiento de un familiar: en este tipo de situaciones que afecten a una familiar de hasta segundo grado, se podrá solicitar un permiso retribuido de 2 días, ampliable a 4 días si requiere de desplazamiento.

en este tipo de situaciones que afecten a una familiar de hasta segundo grado, se podrá solicitar un permiso retribuido de 2 días, ampliable a 4 días si requiere de desplazamiento. Traslado de domicilio habitual: si se va a realizar una mudanza para cambiar de domicilio habitual, por lo general se concede 1 día de permiso retribuido, que puede variar en función del convenio y de la distancia a la que el trabajador se desplaza.

si se va a realizar una mudanza para cambiar de domicilio habitual, por lo general se concede 1 día de permiso retribuido, que puede variar en función del convenio y de la distancia a la que el trabajador se desplaza. Funciones sindicales: es posible pedir un permiso para desempeñar funciones relacionadas con la representación de los trabajadores. El tiempo dependerá de la función y de lo que establezca el convenio colectivo al respecto.

es posible pedir un permiso para desempeñar funciones relacionadas con la representación de los trabajadores. El tiempo dependerá de la función y de lo que establezca el convenio colectivo al respecto. Deberes de carácter público: el tiempo de permiso en este caso dependerá de varios factores, como sucede en el caso de que los trabajadores tengan que ausentarse de su trabajador para ir a votar o por ser parte de la mesa electoral.

el tiempo de permiso en este caso dependerá de varios factores, como sucede en el caso de que los trabajadores tengan que ausentarse de su trabajador para ir a votar o por ser parte de la mesa electoral. Preparación del parto, exámenes prenatales o adopción: en caso de tener que realizar técnicas de preparación del parto, exámenes prenatales u otros procesos relacionados con la adopción, se podrá solicitar un permiso retribuido para ausentarse.

en caso de tener que realizar técnicas de preparación del parto, exámenes prenatales u otros procesos relacionados con la adopción, se podrá solicitar un permiso retribuido para ausentarse. Lactancia: si se tienen hijos menores de 9 meses, se puede solicitar este permiso que concede el derecho a ausentarse del trabajo durante una hora (o dos periodos de 30 minutos). También se puede reducir la jornada laboral 30 minutos a la entrada o salida.

si se tienen hijos menores de 9 meses, se puede solicitar este permiso que concede el derecho a ausentarse del trabajo durante una hora (o dos periodos de 30 minutos). También se puede reducir la jornada laboral 30 minutos a la entrada o salida. Motivos académicos: si un trabajador cursa estudios, puede solicitar un permiso retribuido, por ejemplo, para realizar exámenes.

si un trabajador cursa estudios, puede solicitar un permiso retribuido, por ejemplo, para realizar exámenes. Imposibilidad de acceder al centro de trabajo: el Estatuto de los Trabajadores contempla hasta 4 días de permiso retribuido cuando no se pueda acceder al centro de trabajo o circular por las vías necesarias por limitaciones o prohibiciones o cuando suceda una situación de riesgo grave e inminente.

Estos son solo algunos de los distintos permisos retribuidos a los que puede acceder un trabajador, siendo un permiso que tiene la gran ventaja de que los empleados se pueden ausentar del trabajo sin que ello les impida continuar cobrando su sueldo como lo harían normalmente.