David Bustamente (43 años), explota tras perder 15 kilos en poco más de un mes: "La gente hace mucho daño"

El cantante David Bustamante, a sus 43 años, está viviendo una de las etapas más intensas de su carrera desde que se diera a conocer en Operación Triunfo, en el año 2001.

Su Inédito Tour está cosechando éxitos en cada ciudad en la que actúa, pero, a pesar de su alabado trabajo, es su evidente cambio físico lo que sigue dando más que hablar.

Como ya ha lucido en otras ocasiones, esta vez, presume de un cuerpo más definido y fuerte, fruto de meses de entrenamiento y disciplina.

Sin embargo, ese mismo cambio también ha puesto sobre la mesa un tema que el artista ha decidido abordar con valentía, y cierto hastío: las críticas constantes sobre su peso.

En un reciente concierto en la madrileña ciudad de Móstoles, se sinceró sobre los comentarios que recibe desde hace años en redes sociales.

'La gente hace mucho daño'

"Periódicamente, sin que yo les pregunte, hay gente que me dice cómo estoy, si gordo o delgado, y lo hacen de una manera muy cobarde", confesaba ante un público que lo aplaudió con fuerza.

El cantante no dudó en denunciar lo que considera un acoso encubierto hacia las personas públicas. "Yo nunca me he encontrado a alguien por la calle que me haya dicho lo que pensaba de mi físico. Es una cosa muy curiosa: todo ocurre a través de las redes. Y a través de las redes, la gente hace mucho daño", señaló.

Bustamante pedía de este modo que se acabaran los comentarios sobre el aspecto físico de los demás: "Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso porque hay personas con las que no vais a poder. Nos puede doler en un momento dado, pero nos sacudimos el polvo y seguimos. Pero hay gente que lleva esas heridas y cicatrices el resto de su vida".

Un mensaje aplaudido por sus seguidores y que conecta con un debate social cada vez más presente como es la presión estética y los juicios que, amparados en el anonimato de internet, afectan tanto a celebridades como a personas anónimas.

El renacer físico de Bustamante

Lejos de las críticas, Bustamante ha querido enfocarse en lo positivo, como nos tiene acostumbrados. Su transformación física no es fruto del azar, sino de un plan de entrenamiento específico y constante que comparte en su perfil de Instagram.

En sus vídeos se le puede ver realizando:

Superseries de press de banca con mancuernas, para trabajar fuerza y resistencia.

Cinta de correr y salto a la comba, con el objetivo de acelerar el ritmo cardíaco y mejorar su capacidad aeróbica.

Flexiones con pulsadores luminosos, un ejercicio que combina fuerza y reflejos.

Sentadillas búlgaras, ideales para trabajar cuádriceps, glúteos e isquiotibiales.

Ejercicios con balón medicinal y cuerdas de resistencia, que aportan un plus de intensidad.

A ello se suman entrenamientos al aire libre, como tenis, golf o pádel, que no solo completan su preparación física, sino que le sirven como válvula de escape mental.

"No paramos y no queremos parar", aseguraba hace unas semanas en redes sociales, mostrando su compromiso con esta etapa de disciplina.

Salud y autoestima

El cambio de Bustamante no se limita a la estética. Según él mismo ha señalado, entrenar de forma regular le ha permitido ganar energía y equilibrio mental, algo fundamental en un momento en el que combina conciertos, entrevistas y vida personal.

"Es un trabajo constante y duro, pero muy gratificante", escribía en Instagram, donde cada publicación genera miles de interacciones.

Y es que el artista ha conseguido convertir su rutina en inspiración para muchos de sus seguidores, que valoran su constancia y el ejemplo que transmite.

Sin embargo, a pesar de sus avances, Bustamante sigue teniendo que enfrentarse a comentarios sobre su físico. Una situación que no es nueva en su trayectoria, puesto que su peso ha sido tema recurrente en titulares y redes sociales.

"Periódicamente, aparece alguien que cree tener derecho a opinar sobre mi cuerpo. Lo hacen desde un teclado, de forma cobarde. Y aunque uno aprende a relativizar, esos comentarios no dejan de doler", reflexionó en su discurso de Móstoles.

Sus palabras se suman a las de otras figuras públicas como Laura Escanes o la deportista Paula Leitón, que también han denunciado el impacto del body shaming en redes.

La sociedad digital

El caso de Bustamante refleja la realidad de que, aunque el movimiento body positive ha ganado fuerza en los últimos años, el juicio hacia el físico de los demás sigue siendo una práctica común en redes sociales.

Desde críticas por "estar demasiado delgado" hasta comentarios sobre "haber engordado", las opiniones ajenas sobre el cuerpo se lanzan sin filtros y, en muchas ocasiones, sin pensar en las consecuencias.

En palabras del propio cantante: "Todos tenemos un espejo en casa. No hace falta que venga nadie a decirnos cómo estamos".

Frente a los comentarios negativos, Bustamante cuenta con una legión de seguidores que aplauden tanto su música como su sinceridad.