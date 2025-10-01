Ana, una española trabajando en Suiza: "En la hostelería, las propinas pueden aumentar tu sueldo hasta en mil euros"

La cultura de las propinas varía considerablemente de un país a otro. En algunos lugares, como Estados Unidos, constituyen una parte fundamental de los ingresos de los trabajadores; en otros, como España, son más bien un gesto voluntario que depende del grado de satisfacción con el servicio recibido.

Lo mismo sucede en otros países de Europa, como en Suiza; sin embargo, con una gran diferencia. Aunque en el país helvético el servicio ya se encuentra incluido en los precios, es habitual que los clientes dejen entre un 10% y un 15% del total de la cuenta como gratificación.

Esta cifra a final de mes puede suponer un complemento importante para quienes trabajan en hostelería, en ocasiones, de hasta mil euros. Así lo ha contado en sus redes sociales Ana, una española que trabaja de camarera en el país helvético.

Las propinas en Suiza

Suiza ofrece uno de los salarios más altos de Europa en hostelería, con un personal de sala que puede ganar entre 3.800 y 4.200 CHF —es decir, de 3.800 a 4.500 euros al mes— para puestos básicos y que puede aumentar para puestos superiores.

Además de tener unos sueldos muy elevados, la hostelería en Suiza cuenta con un alta demanda, especialmente para personal de hoteles y restaurantes, debido a la naturaleza turística del país. Hay oportunidades laborales durante todo el año y también de forma estacional.

Esto explica por qué tantas personas han decidido buscar oportunidades laborales en el país helvético. Una de ellas es Ana, una española que se instaló hace unos meses en Zúrich en busca de una nueva vida.

Desde su perfil de TikTok (@analasso) va narrando su vida allí, donde ha trabajado como limpiadora, pero también como dependienta de una popular cadena de ropa. Su novio, en cambio, se dedica a la hostelería.

"En Suiza, la hostelería es uno de los trabajos más fáciles de acceder, puesto que no te piden alemán, solo inglés", apunta Ana.

Además, en Suiza "en muy pocos sitios existen camareros como tal". Según explica la joven, en el país helvético diversifican más las funciones en la hostelería: existen los sellers y los runners.

Como su propio nombre indica, los sellers son profesionales que utilizan las técnicas de venta, hacen recomendaciones, ayudan al cliente a tomar decisiones y ofrecen servicios adicionales.

Los runners, en cambio, son aquellos que se encargan de "recoger las mesas, traer la bebida, los platos, reponer si es necesario, etc.", explica Ana, "aquí entramos nosotros".

En cualquiera de los dos casos, los sueldos están muy bien. "En cuanto a francos la hora, son unos 24 la media —es decir, unos 25 euros la hora—. Lo normal que puedes cobrar en Suiza por un trabajo no cualificado".

Sin embargo, la hostelería tiene una ventaja y son las propinas. "En Suiza la propina es prácticamente obligatoria y dependiendo del sitio en el que trabajes, son bastante buenas".

Tal y como explica, con las propinas puedes llegar incluso a los mil francos al mes —poco más de mil euros—, "aparte de tu sueldo".

De hecho, esta cantidad de dinero no es solo un plus, sino que puede ayudarte a ahorrar más rápido. "Conozco a gente que vive únicamente con la propina, y lo demás lo ahorra", apunta Ana.