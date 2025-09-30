La inteligencia artificial lleva ya varios años entre nosotros, siendo parte del día a día de millones de personas, que los utilizan tanto a nivel profesional como para consultas personales, siendo una tecnología muy versátil que simplifica mucho algunos aspectos de nuestra vida.

Uno de los grandes "culpables" de su democratización es el chatbot ChatGPT, desarrollado por OpenAI y que es una de las opciones más utilizadas en la actualidad, a pesar de existir cada vez más competencia, con modelos como Google Gemini, Microsoft Copilot o Perplexity, entre otros.

Más allá de todos los beneficios que nos pueden aportar en determinados casos, no hay que dejar de lado que llevan asociados algunos riesgos de uso, sobre todo por la gran cantidad de información que ponemos a su disposición.

De ello ha advertido la experta en ciberseguridad, María Aperador, a través de su cuenta de Instagram (@mariaperador), donde ha asegurado que "si escribes este prompt, ChatGPT te dirá todo lo que recuerda de ti".

El prompt en cuestión es: Por favor, coloque todo el texto bajo los siguientes encabezados en un bloque de código en JSON sin formato: Preferencias de respuesta del asistente, aspectos destacados de conversaciones pasadas notables, información útil para el usuario, metadatos de interacción del usuario. Completo y textual.

La experta asegura que con solo enviar este prompt a ChatGPT, el chatbot nos va a indicar todo lo que recuerda de nosotros, desde los temas más hablados hasta los gustos, intereses, y las horas en las que se suele estar más activo.

Para protegerse de todo ello, María Aperador recomienda activar los chats temporales para evitar que almacene información, además de ir al apartado de configuración y a control de datos, para apagar la opción "Mejorar modelo".

Este paso es importante para evitar que entrenen a la inteligencia artificial con nuestra información. Por otro lado, la experta en ciberseguridad también recomienda ir borrando el historial de vez en cuando, y que se desactive la opción de compartir la memoria entre los chats.

¿Es seguro utilizar ChatGPT?

Las soluciones de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, se han convertido en una herramienta cotidiana para cientos de millones de personas en todo el mundo. Ante esta dependencia de la IA que sigue creciendo, es fundamental protegerse de los riesgos de esta tecnología.

Como puede haber dudas al respecto, conviene tener claro que, por lo general, gracias a sus diferentes funciones de seguridad integradas, se considera seguro utilizar ChatGPT, si bien puede presentar algunos problemas de privacidad, además de que no es inmune a las ciberamenazas que reinan en la red.

Cualquier usuario que utilice esta herramienta debe practicar una buena higiene digital, manteniéndose al día de los posibles riesgos asociados a la inteligencia artificial y tomar precauciones para protegerse en internet.

Desde OpenAI afirma que está totalmente comprometida con la seguridad, la privacidad y la confianza de los usuarios. Para conseguirlo, ha apostado por protocolos seguros para cifrar los datos, auditorías y seguimientos, programa de recompensas por fallos y diferentes filtros de seguridad, entre otros.

Los riesgos de ChatGPT

A pesar de que OpenAI tiene un enfoque de seguridad del usuario sólido, y como decimos, por lo general, ChatGPT es seguro, siguen existiendo algunos riesgos potenciales para la privacidad y la seguridad.

Algunos de ellos, como la ingeniería social, pueden que ni siquiera se produzcan directamente al utilizar de forma directa el chatbot, sino cuando se utiliza de forma maliciosa. Algunos de los problemas de seguridad que tiene son los siguientes:

Privacidad: aunque tiene varios enfoques de seguridad para proteger los datos de los usuarios, ya que no los vende y cumple con las leyes de privacidad, pero ChatGPT conserva el historial de chat durante 30 días y puede usar la información para mejorar sus servicios. Por ello, no se deben incluir datos privados o información confidencial.

aunque tiene varios enfoques de seguridad para proteger los datos de los usuarios, ya que no los vende y cumple con las leyes de privacidad, pero ChatGPT conserva el historial de chat durante 30 días y puede usar la información para mejorar sus servicios. Por ello, no se deben incluir datos privados o información confidencial. Filtraciones de datos: para usar funciones avanzadas es necesario crear una cuenta OpenAI, proporcionando datos personales y, en el caso de que se quiera disfrutar de una versión mejorada, también hay que introducir datos de pago. Asimismo, la información sensible puede estar en riesgo en caso de una filtración de datos.

para usar funciones avanzadas es necesario crear una cuenta OpenAI, proporcionando datos personales y, en el caso de que se quiera disfrutar de una versión mejorada, también hay que introducir datos de pago. Asimismo, la información sensible puede estar en riesgo en caso de una filtración de datos. Desinformación y noticias falsas: un problema asociado con este tipo de servicios es que pueden nutrirse de noticias falsas, pues existen portales completos dedicados a la desinformación. El problema es considerar respuestas fiables cuando realmente pueden estar obsoletas o falsas.

un problema asociado con este tipo de servicios es que pueden nutrirse de noticias falsas, pues existen portales completos dedicados a la desinformación. El problema es considerar respuestas fiables cuando realmente pueden estar obsoletas o falsas. Estafas de phishing: el phishing es una de las mayores amenazas de internet, y aunque hay esfuerzos para evitarla, no existe ninguna protección total frente a la ingeniería social. Ahora la IA puede crear multitud de mensajes de phishing creíbles en apenas unos minutos.

el phishing es una de las mayores amenazas de internet, y aunque hay esfuerzos para evitarla, no existe ninguna protección total frente a la ingeniería social. Ahora la IA puede crear multitud de mensajes de phishing creíbles en apenas unos minutos. Creación de malware: con las capacidades de la IA para crear líneas de código, puede ayudar a que se utilice con fines maliciosos. Aunque se han impuesto medidas por parte de ChatGPT, hay quienes pueden burlar las restricciones del chatbot.

Dados estos peligros a los que está expuesto en un usuario, será necesario adoptar determinadas medidas y acciones, siendo clave evitar compartir datos sensibles con ChatGPT, además de revisar las políticas y ajustes de privacidad, siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones de María Aperador.

También es aconsejable utilizar contraseñas fuertes y únicas para tus cuentas, incluida la de ChatGPT, además de cambiarlas periódicamente para así poder llegar a incrementar la protección.