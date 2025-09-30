El bonito nombre del hijo de Cristina Pedroche: de origen hebreo, significa "Dios es salvación" y triunfa en Madrid

Cristina Pedroche se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La presentadora no solo se ha consolidado como una de las mayores estrellas de la televisión en España, sino que también puede presumir de estar muy feliz con la familia que ha formado junto a su marido Dabiz Muñoz.

La pareja que lleva más de una década de relación y que contrajo matrimonio en 2015, ha sabido mantener una unión sólida y cómplice a pesar de sus intensas agendas profesionales y la constante presión mediática a la que ambos están expuestos. Ambos han compartido a lo largo de los años su pasión por la gastronomía, la creatividad y también la visión de la familia marcada por el amor y el respeto.

Hace apenas dos meses la vallecana daba a luz a su segundo hijo. Un embarazo que ella misma ha asegurado haber disfrutado como nunca y con el que su pequeña Laia ha podido disfrutar de tener un hermanito. Ambos son ya dos de las personas más importantes en la vida de la pareja.

Un segundo embarazo también muy esperado pero sobre el que Pedroche ha manifestado recientemente en una de sus publicaciones en redes sociales los miedos que sentía. Miedos en este caso relacionados con el temor a no poder hacer frente a la crianza de sus dos hijos de la mejor forma y teniendo en cuenta que Laia apenas cuenta con dos años.

Sin embargo, parece que estos primeros meses de su pequeño han ido sobre ruedas y que tanto la presentadora como el chef van por el buen camino. Un segundo retoño al que, al igual que su primera hija, han llamado con un nombre muy especial y cargado de simbolismo. En este caso han elegido el nombre de Isai.

Un nombre que apenas hemos escuchado en España, donde menos de 330 personas lo tienen y con una media de 20 años según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aun así y al igual que sucede con el resto de nombres de hijos de famosos, este no ha tardado en ponerse de moda y sobre todo en la capital.

Este nombre destaca por contar con un potente significado y también por una gran historia detrás. Una de sus particularidades es que se proviene del nombre hebreo Yishay y, en español, es conocido como Isaí o Jesé. Su traducción más habitual es "Dios es mi salvación" o "regalo".

En cuanto a su origen y raíces, este está muy vinculado a la tradición judeocristiana, concretamente se trata de un nombre que se llega a mencionar por primera vez en el Antiguo Testamento. En este, Isai formaba parte de una familia de agricultores que habitaba en Belén. Una figura central en la historia de Israel.

Un nombre que en numerología se asocia al número 2, el cual se identifica con aquellas personas repletas de espontaneidad y sensibilidad. Suele asociarse con personas que valoran la armonía y que tienen una profunda capacidad para conectar con los demás.