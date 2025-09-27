El bonito nombre del hijo de Macarena Gómez (46) y Aldo Comas (40): significa "duradero" y triunfa en España

Macarena Gómez (46) es una de las actrices españolas más conocidas y queridas del cine y la televisión en España. Y es que la cordobesa puede presumir de tener a sus espaldas una sólida y variada carrera como actriz con trabajos que destacan en ambas pantallas.

La versatilidad y el talento destacan en todas y cada una de sus intervenciones como actriz, también por supuesto en su reconocido papel de 'La que se avecina' como la querida Lola Trujillo.

Uno de los personajes más icónicos de esta serie, repleta de tramas en el Mirador de Montepinar, y con el que ha sabido ganarse el amor de los fans. Una popularidad que sigue manteniendo a día de hoy y que supuso un antes y un después en la carrera profesional de la actriz.

Ella junto a su marido, Aldo Comás, forman uno de esos tándems de lo más curiosos y queridos en España. Ambos se conocieron en Buenos Aires y gracias a unos amigos en común. Un flechazo que sellaron dándose el sí quiero en 2013 y tras varios años de relación.

Fue dos años después, en 2015, cuando ambos daban un paso más en sus vidas convirtiéndose en padres por primera vez de Dante, quien ya cuenta con 10 años de edad. La pareja siempre ha mantenido al margen de los medios de comunicación a su pequeño, con el fin de preservar al máximo su identidad.

Macarena Gómez y Aldo Comás.

Aún así y aunque siempre han sido muy discretos con su vida privada, son varias las ocasiones en las que se ha visto a ambos padres deshaciéndose en gestos de cariño con él y mostrando una complicidad única.

Apariciones espontáneas que dejan claro que Macarena, Aldo y su hijo forman un núcleo familiar feliz y muy conectado. Un reflejo de la naturalidad, discreción y cariño genuino que la pareja transmite en cada aparición pública y que conquista a sus fans.

Dante, un nombre con gran simbolismo

Vínculo muy especial que también parece haber inspirado la elección del nombre de su hijo. Dante, un nombre con fuerza y carácter cuyo significado es "el que resiste", "duradero" o "el que permanece firme" y que encierra un fuerte simbolismo. Elegante y con raíces profundas, este nombre refleja la intensidad, la perfección y el espíritu libre de ambos padres.

Se trata de un nombre de raíces latinas e italianas que evoca perseverancia, fortaleza y elegancia. Aunque no es de los más comunes en España, sí que ha ganado protagonismo en los últimos años, evidencia de ello es que ya hay más de 2.000 personas que lo llevan y con una edad media de 11 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una alternativa cada vez más elegida en nuestro país y que está repleta de simbolismo y conexión con la literatura.

De hecho, la figura de Dante Alighieri, autor de 'La Divina Comedia', es quizás la referencia más conocida para quienes optan por este nombre. Pero la realidad es que hay mucha historia detrás de esta simple asociación.

Otra de las peculiaridades de este nombre, es que cuenta con múltiples significados como hemos visto y que lo llenan de atractivo. Además, procede del latín, concretamente de la forma abreviada de "Durante".

Pero más allá de su origen o significado, su sonoridad breve y rotunda también lo han posicionado como uno de los nombres de moda en España. Y es que, Dante es un nombre que transmite autoridad, misterio y elegancia. En cuanto a la numerología, Dante se asocia al número 8, que simboliza a las personas con potencial, constantes en sus objetivos y honestas.