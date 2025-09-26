Elsa Pataky (49) tiene claro por qué no tiene pensado mudarse a España con sus hijos: "Es casi impensable"

Elsa Pataky es una de las figuras más importantes en España. La actriz, que alcanzó la fama a finales de los años 90, aprovechó su fluidez en los idiomas para buscar oportunidades en otros países. Esto le ayudó a formar parte de sagas como Fast and Furious o películas como Serpientes en el avión.

Los idiomas no solo impulsaron su carrera internacional, sino que también marcaron su vida personal: gracias a su profesora de inglés conoció a su actual pareja, el actor Chris Hemsworth, con quien lleva casada 15 años y es el responsable de que ahora ambos, junto a sus hijos, vivan en Australia.

Esto nunca ha supuesto un inconveniente para Pataky, quien, a pesar de viajar ahora con más frecuencia a España, ha confesado que le resultaría "impensable" cambiar su vida en Australia. El motivo principal son sus hijos, para quienes sería muy difícil "adaptarse a vivir en una ciudad".

La vida de Elsa Pataky en Australia

Elsa Pataky se mudó a Australia con su familia en 2015. La decisión la llevó a ella, su marido Chris Hemsworth y sus hijos a abandonar el bullicio de Hollywood, para instalarse en Byron Bay, en la costa australiana.

Sin embargo, y a pesar de la distancia que separa su país natal de su residencia actual, la actriz ha intensificado sus viajes a España en los últimos meses. La hemos visto en diferentes puntos del país, desde eventos promocionales hasta escapadas familiares o visitas a Madrid, su ciudad natal.

Su último aterrizaje en Madrid ha sido esta misma semana, con motivo de la presentación de los nuevos productos de Biotherm, la marca cosmética de la que es embajadora. No obstante, esta vez ha viajado sola, ya que, como ha confesado, ahora tiene más "libertad".

"Mis pequeños se van haciendo grandes y quieras o no son más independientes. Entonces bueno, pues me cuesta menos dejarles y siempre venir a España me lo disfruto un montón. Me gusta estar aquí y al fin y al cabo es donde crecí y está mi gente aquí también".

Verano es la época en la que más aprovecha para venir en familia y, de hecho, tal y como confiesa, a sus hijos les encanta. "Siempre dicen que le encantan las tradiciones españolas, les encanta la comida española, el jamón, los churros".

Sin embargo, los churros, el jamón y las playas no son suficientes para que la familia tome la decisión de mudarse a España. Según Pataky, a las dos semanas "ya se quieren marchar".

"Mis hijos se han criado fuera, son un poco salvajes... Les traigo aquí a la ciudad, les traigo dos semanas y ya se quieren marchar porque ellos se dedican a surfear, a estar en la playa con las motos y cuando se han acostumbrado a una vida así es muy difícil meterles en una ciudad", confiesa.

Parte de esta vida la podemos ver en su Instagram, donde comparte muchas de las hazañas de los más pequeños junto a Hemsworth. El surf, tal y como confiesa, ocupa la gran mayoría de su perfil, donde podemos ver que ella también disfruta a lo grande.

Porque, aunque la actriz hable de sus hijos, ella también ha encontrado su lugar de paz en Australia. "Es el sueño de mi vida, siempre he querido vivir así cuando tuviera hijos. Hoy me resultaría casi impensable cambiar nuestro estilo de vida".