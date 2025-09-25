Qué es la demisexualidad, la orientación con la que se identifica Pablo Alborán: "Lo necesito para disfrutar"

Pablo Alborán fue el primer invitado del pódcast de Platanomelón, que vio la luz el pasado domingo 20 de julio. La marca referente en educación y bienestar íntimo ha desarrollado este programa, para tratar todos los temas tabú relacionados con el amor y el sexo.

Durante la charla junto a Cayetana Guillén-Cuervo, el malagueño reconoció que se sentía identificado con la demisexualidad: una orientación en la que una persona solo experimenta atracción sexual después de establecer un vínculo emocional profundo con otra persona.

Para Alborán, el deseo está profundamente conectado con el plano emocional, que "necesita" para poder disfrutar. Sin embargo, también ha tratado otros temas, como el amor propio, su orientación y las infidelidades que ha vivido.

La demisexualidad: una orientación ligada a la conexión

A pesar de haber llevado su vida privada de forma muy discreta, Pablo Alborán dio un paso al frente en verano de 2020 para confesar públicamente su orientación sexual. Un paso que ha confesado que dio por "un tema personal e individual".

Para Pablo, hablar de su sexualidad forma parte del bienestar y es crucial quitarle el tabú; sin embargo, también se considera "muy tradicional", en otros aspectos, "me gusta la pareja y me gusta la sensación de exclusividad".

Es esta sensación de exclusividad la que, posiblemente, haya llevado al cantante a identificarse con la demisexualidad. "Necesito una conexión afectiva para disfrutar del sexo", confiesa y añade: "Me gusta saber que hay algo más allá de lo físico".

La demisexualidad se define por exactamente estos sentimientos. Las personas que siguen esta orientación pueden sentirse atraídas por personas de la calle, compañeros de clase o de trabajo con quienes apenas han hablado, o por famosos.

Sin embargo, pueden optar por esperar para tener relaciones sexuales simplemente porque disfrutarían más si hubiese un vínculo emocional de por medio, o, directamente, es algo que necesitan.

Para la sexóloga de Platanomelón, Beti Badía, esto es algo completamente normal y, de hecho, explica que "el deseo es algo que se tiene que trabajar".

Pódcast de Platanomelón.

"El deseo sexual no es siempre espontáneo, se puede trabajar para que aparezca creando un contexto adecuado y generando los estímulos necesarios", apunta. En el caso de ciertas personas, este contexto es el vínculo emocional.

Más allá del deseo y el vínculo sexual, el malagueño y Guillén-Cuervo tratan en el pódcast otro tipo de temas, como la infidelidad.

"Me desencanta iniciar algo pensando que en algún momento esa persona va a querer a otra", confiesa Alborán. Sin embargo, la sexóloga rompe con el tabú de la relación perfecta y explica que "es muy natural que te gusten otras personas aunque estés en pareja".

Según datos recopilados por Platanomelón, "casi el 70% de los españoles admite haber sentido atracción por alguien fuera de su relación sin que eso pusiera en duda su compromiso".

Lo importante, según la experta, es no sentirse presionado por alcanzar una relación 'perfecta'. "Se puede querer a dos personas a la vez, de formas distintas", apunta.