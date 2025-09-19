Una experta en inversión no se calla y alerta a los jóvenes: "No compres una casa para vivir, será tu mayor error financiero"

El debate sobre si comprar una vivienda debe seguir siendo o no una meta fundamental vuelve a ser protagonista, especialmente entre los jóvenes que buscan estabilidad económica a largo plazo y que sueñan con construir un futuro financiero estable. Todo ello, en un contexto en el que los precios de la vivienda siguen disparados, los sueldos estancados y en el que la precariedad laboral sigue siendo protagonista.

Cada vez son más los que cuestionan si endeudarse o no durante décadas para adquirir una casa es realmente una decisión inteligente. Un debate que en el último año no hemos dejado de ver presente también en redes sociales, donde cada vez más voces expertas proponen alternativas de inversión más rentables y adaptadas a la situación actual.

Celia Rubio, asesora financiera e inversora popular en redes sociales como @_celiarubio, ha encendido el debate con un mensaje directo y sin filtros: "Comprar una casa para vivir en ella puede ser uno de los peores errores financieros de tu vida".

Una frase con la que Rubio desmonta la creencia clásica que asocia comprar una casa para vivir con seguridad, éxito y madurez financiera. Y es que para la experta, comprar una propiedad para uso propio no solo no es una meta recomendable actualmente, sino que puede convertirse en la causa de que perdamos por completo nuestra capacidad de endeudamiento.

Detrás de esta advertencia tajante, hay una reflexión más profunda sobre cómo funciona realmente la economía personal y el acceso a financiación: "Esto no va de que pagues un alquiler o pagues por comprar una vivienda, sino de que cuando compras una casa para vivir en ella estás bloqueando toda tu capacidad de endeudamiento", explica Rubio.

Lo que señala la experta es que hipotecarse para comprar una vivienda en la que vivir, puede llegar a condicionar gravemente la capacidad de invertir en un futuro. Y no se trata solo de gastos mensuales: "El banco no te va a dar deuda porque sí, te va a dar más o menos el 35% de tus ingresos, así que si los utilizas para una hipoteca no los vas a poder utilizar para otras inversiones", advierte.

En otras palabras, si ese porcentaje ya está comprometido con la hipoteca de la vivienda habitual, el margen para pedir financiación para proyectos que sí generan rentabilidad, como puede ser la compra de un inmueble para alquiler, desaparece.

Según la experta, el error está en la creencia de que es mejor endeudarse para vivir que para invertir. "Aunque podamos pensar que esto ocurre igual cuando lo hago para alquilarla, la realidad es que no porque de esta forma consumes tu capacidad de endeudamiento pero tus ingresos también van aumentando", señala.

La clave está en que, al generar ingresos con esa propiedad, se mantiene e incluso se amplía la capacidad de acceder a nueva financiación. "Te sigue quedando margen para pedir nuevas hipotecas y seguir generando la deuda como palanca", concluye. En su planteamiento, la deuda deja de ser un lastre para convertirse en una herramienta estratégica: usada con inteligencia, puede permitir construir un patrimonio más rentable en el tiempo.