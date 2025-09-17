Itziar Miranda (47 años), presentadora de 'La Pirámide': "Me han preguntado cómo he llegado tan lejos sin ser guapa"

"En un momento en que los filtros y la presión estética dominan, creo que también es importante mostrar que se puede estar al frente de un programa siendo una mujer real, con arrugas y autenticidad", escribía la actriz Itziar Miranda el pasado 10 de agosto en sus redes sociales.

Según un estudio de 2020 sobre representación en medios de comunicación a nivel mundial, solo el 24% de las personas que aparecen en la prensa escrita, televisión y radio son mujeres. De acuerdo con otra investigación, la edad media de ellas es de 39,2 años, mientras que la de ellos asciende a 47,6, es decir, una diferencia de 8,4 años.

Estos datos demuestran que la imagen personal ha sido y sigue siendo un factor central para las presentadoras en la televisión española y, precisamente, Itziar Miranda, ha sido una de las últimas en vivir este fenómeno. Según contó en una entrevista para El Pais, "a las mujeres nos han hecho esclavas de nuestro físico".

La importancia del físico en las mujeres de televisión

El pasado 6 de agosto se rodó el último episodio de La Pirámide, el concurso de RTVE en el que tres concursantes tenían que asociar palabras y sumar el mayor número de aciertos con la ayuda de un personaje reconocido, debido a su baja audiencia.

Ni siquiera el hecho de que fuese el debut como presentadora de Itziar Miranda captó la atención de los espectadores. La actriz, conocida por su papel en Amar es para siempre, antes conocida como Amar en tiempos revueltos, no tuvo buena suerte en sus primeros días como conductora del programa.

Sin embargo, ella se mostró muy animada por su incorporación a la pequeña pantalla y uno de los motivos, fue precisamente por la apuesta de RTVE: "una mujer real, con arrugas y autenticidad".

Precisamente este tema fue el que trataron en la entrevista con el medio citado. "Tengo buenas amigas que en un momento dado dejaron de trabajar por la edad y, si nos fijamos, siempre ha habido menos personajes femeninos para ciertas edades", confiesa.

Miranda ya había estado en la pantalla mucho antes de La Pirámide. De hecho, su primer contacto fue con tan solo 7 años, cuando participó en el concurso de Antena 3 "Menudas estrellas".

No fue hasta que tuvo 27 que dio un paso más allá, y formó parte del reparto de Amar en tiempos revueltos, después Amar es para siempre, durante 19 años dando vida a Manolita Sanabria.

Con La Pirámide, Miranda tuvo claro cuál fue su objetivo y así lo manifestó en sus redes sociales: "Me gustaría que mi presencia en televisión sirviera también como referente para quienes no se sienten representadas en las redes o en ciertos medios", escribía en su perfil de Instagram.

En su entrevista con El País, la actriz también habló al respecto de cómo las mujeres se sienten mucho más esclavas de su físico en comparación con los hombres. "Si un chico es bajo, alto, guapo o feo, nadie habla de eso", confiesa.

Según el estudio La mujer presentadora en la programación diaria de televisión, la buena imagen y la juventud siguen siendo factores clave en la contratación y promoción de presentadoras en España.

"Si la mujer en la pantalla no es lo que normalmente hemos tenido en la cabeza, ya están los comentarios: cómo cogen a esta chica que es tan gordita, cómo cogen a esta tía tan mayor, está menopáusica perdida… Lo podemos hacer igual", apunta Miranda.

De hecho, ella misma cuenta una experiencia que vivió con un periodista, quien le preguntó cómo había llegado tan lejos "sin ser guapa, sino todo lo contrario".

"En ese momento pensé esta pregunta no se la hacen ni a Antonio de la Torre, ni a Raúl Arévalo, ni a Javier Gutiérrez, que son los actores que más trabajan en este país. Y me la hacen a mí, y es por ser mujer".