Andrea Redondo, economista, sin tapujos: "Quien quiera invertir en España debe hacerlo ya, estamos de rebajas"

La preocupación por el futuro financiero sigue creciendo entre los españoles, tal y como explica la economista Andrea Redondo, quien explica que es imprescindible no estar a merced de determinadas decisiones políticas y así poder disfrutar de cierta independencia en materia económica.

En su caso, asegura haber alcanzado la libertad financiera hace años, pero quiere dejar claro que no se debe a que haya invertido con grandes cantidades de dinero durante mucho tiempo, sino que hay otra variable que ha sido clave.

Lo ha explicado en el podcast Tiene sentido, en una entrevista en la que no ha dudado a la hora de dar a conocer varias recomendaciones que a ella le han servido tras entrar con su capital y hacer inversiones que le están ofreciendo excelentes resultados.

La responsable de fundar El club de inversión para ayudar a gestionar las finanzas personales e invertir el dinero de forma inteligente, considera que empezar a invertir es una decisión muy personal, pero que aconseja tener en cuenta y hacerlo de la mano de asesores.

En la charla con Eli Moreno ha hecho hincapié en que "el que quiera invertir en España, debe hacerlo ya, estamos de rebajas", pues considera que nos encontramos en un momento extraordinario para la inversión, y del que se puede salir muy reforzados.

A pesar de que es consciente de que "venimos de unos meses muy convulsos", Andrea Redondo tiene una visión a largo plazo, y recalca que, si se conocen los patrones, "es como las estaciones del año", dejando claro que "la economía es cíclica y si lo entendemos, disfrutaremos del proceso".

Su recomendación general es entrar en el mundo de las inversiones temprano, lo que cree que es clave más allá de las altas cifras de dinero. "Alcancé la libertad financiera ya hace muchos años, pero alcanzarla tan joven no consiste en empezar con un capital grande, sino en empezar pronto".

Inversión e inflación

Andrea Redondo explica que en el año 2020, por necesidad, se imprimió mucho dinero, lo que hizo que dos años más tarde la inflación estuviese disparando, y aunque cree que hay mucha gente que no lo recuerda, "llegamos a tener una inflación del 10%".

Considera que estos niveles eran "una barbaridad y algo que no veíamos desde hacía décadas", y que cuando la inflación es tan elevada, invertir no es un lujo que se reserva para las grandes fortunas, "sino una necesidad para el ciudadano de a pie".

Lo cree de esta forma porque es más necesario al valer el dinero menos, pero, por otro lado, es más sencillo. La economista explica que, salvo que se tenga un mínimo interés por el futuro financiero, le parece imprescindible aprender a invertir.

Redondo añade a la inflación la inestabilidad laboral, porque considera que esta no deja de crecer y el sistema de pensiones español en la actualidad no invita a pensar que se pueda contar con una jubilación demasiado alta en el futuro.

En cualquier caso, explica que "si sabemos aprovechar lo que está pasando, podremos salir muy reforzados", por lo que insta a darle la importancia que merece y empezar a invertir lo antes posible.

Estrategia recomendada antes de invertir

Andrea Redondo ha aprovechado la ocasión para explicar una estrategia que habría que tener en cuenta antes de invertir. En este sentido, explica que cuando la bolsa se encuentra en máximos históricos, la gente piensa que hay que comprar, pero "no es el momento".

No es el momento ideal para comprar, pero tampoco de vender, "pero si hay que elegir, es mejor vender" y que "cuando haya bajado, compra". No obstante, insiste en que si nos dejamos llevar por el miedo, se pueden tomar decisiones que muchas veces no son acertadas.

"Yo cometí errores y decisiones sin saber muy bien lo que hacía, hasta que me invitaron a leer un poquito más y poco a poco fui mejorando", explica de su caso personal, destacando que es economista y que estudió Derecho.

En su caso, ve las inversiones como "un hobby sexy", que cree que va más allá de las vacaciones y una profesión o dedicación exclusiva. Por ello, lanzó su propio proyecto financiero con "El club de inversión".

Más allá de seguir sus consejos, es importante tener claro que antes de empezar a invertir es recomendable definir los objetivos financieros, así como el perfil de riesgo que cada uno pueda tener y establecer un presupuesto.

A partir de ese momento hay que decidir cómo se quiere comenzar a invertir, ya sea por cuenta propia o bien recurriendo a los servicios de un asesor, que es la mejor opción para todos aquellos casos en los que no se tengan suficientes conocimientos.

De acuerdo a la situación financiera de cada uno, habrá que ser realistas con los objetivos a alcanzar y los plazos para conseguirlos, además de tener muy clara la tolerancia al riesgo para elegir los productos adecuados.

Sobre las inversiones propiamente dichas, es muy recomendable diversificar la cartera, de manera que no se ponga todo el dinero en un solo tipo de inversión, repartiendo la inversión en distintas clases de activos para minimizar los riesgos todo lo posible.

También hay que considerar que el tiempo es un factor clave para que las inversiones crezcan, por lo que conviene mantener un enfoque a largo plazo y ser paciente y constante, con aportaciones periódicas para mejorar el rendimiento.