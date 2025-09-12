Raquel Meroño (50), habla sin tapujos sobre la maternidad: "Fue un error abandonar tan tajantemente mi profesión"

En la década de los 90 y los 2000 había un rostro protagonista en la pequeña pantalla española: Raquel Meroño. La bella madrileña conducía diferentes formatos con soltura y profesionalidad, incluso triunfó con series de renombre como Al salir de clase o Yo soy Bea que la catapultaron como actriz.

Su belleza y simpatía la convertían en un referente para toda una generación. Su carrera estaba en el punto más alto cuando, en 2006, recibió la noticia que lo cambió todo. Raquel Meroño estaba embarazada.

Aquella etapa, lejos de reforzar su imagen pública, la llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida y no dudó en dejarlo todo para dedicarse en cuerpo y alma a la maternidad.

Lo que parecía un paso atrás, con el tiempo, se reveló como su mayor acierto. Llegó a declarar al diario ABC: "Fue un error por mi parte abandonar de manera tan tajante mi profesión. Me fui por una buena causa: estaba embarazada de gemelas y en ese momento puse como prioridad mi familia".

Pero, sin duda, acertó de lleno. Recientemente, en una visita al programa televisivo de Sonsoles Ónega, Raquel hablaba con orgullo de sus hijas y de cómo han crecido con grandes valores, consiguiendo que sean unas jóvenes estupendas.

'Lo mejor que me ha pasado'

En una entrevista concedida recientemente en Y ahora, Sonsoles, la actriz recordó el momento en el que supo que iba a ser madre de dos niñas a la vez: "Fue un shock, pero lo mejor que me ha pasado", confesó ante Sonsoles Ónega.

Con la franqueza que la caracteriza, reconoció que esa maternidad repentina le obligó a replantearse todo su futuro profesional.

"Cuando las veo así de buenas personas y bonitas, digo que ha merecido la pena todo. Al final piensas: qué bien lo he hecho", aseguró, emocionada. Sus palabras resumen un sentimiento que hoy comparten muchas mujeres que, como ella, han decidido priorizar la familia frente a la carrera.

Sus hijas 'influencers'

Aquel sacrificio se ha transformado, con los años, en una historia de éxito inesperado. Sus hijas Martina y Daniela, que acaban de cumplir 18 años, son ya figuras emergentes en el panorama digital.

Con cientos de miles de seguidores en Instagram y TikTok, las jóvenes comparten su día a día entre viajes, moda y lifestyle, siguiendo los pasos de una generación de creadoras de contenido que marcan tendencia.

Raquel Meroño junto a sus dos hijas en una imagen compartida en redes sociales.

Raquel no oculta su orgullo: "Prefiero que sean creadoras y no consumidoras", ha dicho en más de una ocasión.

Las gemelas Meroño se han convertido en protagonistas de su propia historia, demostrando que la nueva ola de influencers en España tiene un futuro brillante.

La actriz que siempre renace

Aunque centrada en su faceta como madre, Raquel nunca se ha alejado del todo de la televisión. Tras algunos proyectos puntuales, su regreso más sonado fue en 2020, cuando se proclamó ganadora de MasterChef Celebrity. Allí mostró su carácter competitivo, su talento en la cocina y una resiliencia que conquistó al público.

Ese triunfo la volvió a colocar en el foco mediático, pero lo hizo desde una perspectiva distinta, ya no como la actriz joven de moda, sino como la mujer madura, madre orgullosa y empresaria polifacética que siempre supo reinventarse.

Hoy, a los 50 años, Raquel Meroño luce radiante. Su secreto, más allá de rutinas de belleza o de ejercicio, está en la serenidad que transmite, la de quien ha sabido priorizar lo importante.

No busca ya el brillo de los focos, sino la luz de una vida plena, compartida con sus hijas y proyectada en nuevos proyectos vitales y profesionales.

En redes sociales y apariciones públicas, su estilo refleja esa elegancia natural que la ha acompañado siempre, pero con la madurez que solo da el paso del tiempo. Una combinación que la convierte en referente de belleza consciente y empoderamiento femenino.

La historia de Raquel Meroño no es solo la de una actriz que decidió abandonar su carrera en el momento más álgido. Es también la de una mujer que demostró que la maternidad puede ser motor de cambio y que el éxito puede medirse en sonrisas familiares tanto como en premios o contratos televisivos.

Hoy, sus hijas influencers representan la nueva etapa de esa herencia, un legado en forma de creatividad y valores que conecta con una audiencia joven, mientras Raquel inspira a quienes creen que nunca es tarde para reinventarse.