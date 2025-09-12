De una exposición a la italiana en Barcelona a los mejores 'brunches' de Vigo: los planes de Magas de la semana

Otra semana laboral llega a su fin y abre paso a planes que se despliegan a lo largo de viernes, sábado y domingo. No obstante, cada jornada debería guardar un hueco para el ocio.

La vida no puede consistir en ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, con el elemento disruptivo de preparar la comida o ir al gimnasio como culmen del disfrute. Por ello, desde Magas se hace una propuesta que trasciende los días de descanso.

Cambio de aires

Ya sea para escapar de la ciudad o simplemente para saciar la apetencia de hacer algo diferente, esta actividad puede ser la idónea. ¿Has oído alguna vez eso de que ahora está de moda vendimiar? Así es, al igual que se asiste a talleres de cerámica, joyería o floristería, meterse en el papel de los viticultores se ha colado en las agendas.

En Gumiel de Mercado, en Burgos, las bodegas Pradorey proponen hacerlo entre el 13 de septiembre y el 26 de octubre. Una experiencia perfecta para dar la bienvenida al otoño y para aprovechar en grupo, ya sea en familia, con amigos o incluso con compañeros de trabajo.

En concreto, el plan comienza en el viñedo, con la colecta y la cata de la uva. A continuación, se procede al despalillado de la fruta y, por último, el pisado, que suele ser la parte más divertida.

No obstante, la vivencia no se resume solo en eso, sino que una vez que la primera parte de la misma finaliza, se prosigue con el 'almuerzo de los vendimiadores' y una visita a la bodega, donde se degustan los vinos de alta gama de Pradorey.

El broche de oro es una comida en La Posada, una construcción del siglo XVII donde los participantes paladean un menú de cinco pases.

Un grupo de personas vendimiando en Pradorey. Cedida

¿Dónde? Carretera Aranda, CL-619, Km. 66, 09443, Gumiel de Mercado, Burgos.

México en Madrid

Entre el 5 y el 20 de septiembre, la marca de tequila Casamigos tiñe de turquesa las calles del castizo barrio de Chamberí. 10 locales del distrito forman parte de esta propuesta donde las raíces mexicanas de la bebida se funden con la esencia de la capital madrileña.

¿Y en qué consiste el plan? Se trata de una ruta de bares y restaurantes, entre los que se encuentran Cantero 1956, Gamberro Taberna Canalla, Bar La Oliva, Taberna La Mina, Neotaberna Miguelín, Bareto, Restaurante El Yate, donde se servirá el Casa Paloma, el cóctel estrella de la etiqueta.

Gracias a ello, aquellos que tomen dos consumiciones accederán a una serie de regalos especiales de edición limitada. Todo mediante una llave que le darán los encargados de los establecimientos.

Septiembre sabe a otoño en Madrid, pero también a México.

Imagen de la llave de la actividad. Cedida

¿Dónde? Barrio de Chamberí, Madrid.

Experiencia inmersiva

Pensar en Italia es trasladarse a La Toscana, a su rica gastronomía, a una historia apasionante y a un mundo artístico casi inabarcable donde hay nombres que sobresalen. Dos de ellos son los de Leonardo Da Vinci y Miguel Angel, dos artistas excelsos que, tras siglos, se ven las caras en la Ciudad Condal.

La propuesta del espacio IDEAL quiere que el asistente a la exposición, una muestra que recorre la trayectoria personal y profesional de ambos mediante realidad virtual, escoja a su favorito. ¿Y tú?, ¿con cuál te quedas? Decídete a partir del 17 de septiembre.

¿Dónde? Calle del Doctor Trueta, 196, 198, Sant Martí, 08005, Barcelona.

Música en Murcia

A pesar de que la llegada de septiembre suele ser sinónimo de vuelta a la rutina, es cierto que en muchos rincones de España también lo es de celebración. Son muchas las festividades populares que acontecen en estas semanas y una de ellas es la Feria de Yecla.

Las fiestas, que comienzan el próximo viernes 12 y finalizan el día 22, cuentan en su programa con multitud de actuaciones musicales. Entre ellas destacan las de Depol, cuyo concierto tendrá lugar el sábado 13, y La La Love You, una de las bandas más sobresalientes del panorama indie actual, que se hará con el escenario durante la jornada del 20.

¿Dónde? Yecla, Murcia.

Talento emergente

El fin del verano y el inicio de la nueva estación trae siempre consigo nuevas propuestas. Una de las que se suma a esta lista es la inauguración de la pop-up permanente de fin de semana Brutta Concept.

El proyecto consiste en tener un espacio para dar visibilidad a nuevas firmas made in Spain que han nacido en Instagram y que gracias a esto tienen la posibilidad de llevar su negocio de las redes a las calles.

Los tres pilares sobre los que se asientan las marcas que ocuparán este lugar son la sostenibilidad, la creatividad y la identidad propia.

La apertura oficial se extenderá durante dos fines de semana: del 12 al 14 de septiembre y del 19 al 21. En el catálogo se encuentran artistas, empresas de decoración, de moda o de complementos. Una apuesta por la calidad y por las raíces.

¿Dónde? Calle Jerónimo de la Quintana, 10, Chamberí, Madrid.

Vigo de dulce

Los desayunos y las meriendas están hechos de la misma materia que los sueños. Y si se disfruta de ellos con la calma que otorgan los fines de semana, ¡mejor que mejor!

En Vigo, hay una parada imprescindible para ello: Irala Coffee & Bakery, un espacio que nació hace unos meses de la ilusión y tras un cambio de rumbo profesional de sus gestores. Con una decoración que se mueve entre lo cálido y lo industrial, esta cafetería ha conquistado tanto a aquellos que moran la ciudad gallega como a los que la visitan.

En su carta, deliciosas tartas caseras y tostadas, además zumos caseros y una amplia variedad cafés, cumplen con creces las expectativas de todos aquellos que se sientan a su mesa. Una parada para repetir todas las veces que sean necesarias.

¿Dónde? Calle de Gerona, 12, bajo derecha, Freijeiro, 36211, Vigo, Pontevedra.

Cruzando el charco

Si antes se mencionaba que México llegaba a Madrid de la mano de Casamigos, ahora Perú también hace acto de presencia. En concreto, con dos espacios gastronómicos en la capital: PUCARÁ Barra Peruana y PUCARÁ Orígenes.

El primer rincón es un lugar mucho más íntimo, donde, como no podía ser de otra forma, destacan los ceviches. El segundo punto de encuentro es un restaurante que explora la propuesta culinaria yendo más allá, ampliando miras sobre la biodiversidad y la multiculturalidad del país sudamericano.

En cuanto a la coctelería, las propuestas de autor son las auténticas protagonistas. En ellas, de forma evidente, el pisco no puede faltar.

PUCARÁ Barra Peruana. Cedida

¿Dónde? PUCARÁ Barra Peruana, Calle Príncipe de Vergara, 200, barrio de Chamartín, 28002, Madrid; y PUCARÁ Orígenes, Plaza del Ecuador, 2, barrio de Chamartín, 28016, Madrid.